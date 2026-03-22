Alice Cooper és felesége, Sheryl fél évszázad után újra kimondta a boldogító igent

Megható ceremóniával ünnepelte házasságának 50. évfordulóját Alice Cooper és felesége, Sheryl Cooper. A rocktörténelem egyik leghosszabb és legstabilabb kapcsolatának számító házaspár 2026. március 21-én, szombaton újította meg fogadalmát a phoenixi Wrigley Mansionben, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Camelback-hegyre.

Forrás: WireImage

A 78 éves rocklegenda és a 69 éves egykori táncos ismét egymásnak mondott igent családjuk négy generációja előtt. A szertartást Sheryl 92 éves édesapja, William Goddard vezette, aki már az eredeti, 1976-os esküvőn is őket adta össze. A meghitt eseményen a legidősebb családtagoktól egészen az ötéves unokáig, Desiree-ig mindenki jelen volt – írja a Hello! magazin.

A rendkívüli hőségben tartott ünnepségen a zenei és szórakoztatóipar számos ismert alakja is részt vett. A pár személyre szabott fogadalmakkal erősítette meg esküjét, majd egyedi tervezésű gyűrűket cseréltek. Az ékszereket régi barátjuk, Jimmy Chase készítette, aki a házaspár tinédzsereket segítő nonprofit szervezetének, a Solid Rocknak is tagja.

A 18 karátos sárgaaranyból készült gyűrűket cabochon csiszolású rubinok és briliáns csiszolású gyémántok díszítik, tervezésüknél pedig figyelembe vették Alice színpadi sajátosságait, például a mikrofontartást, valamint a golf iránti szenvedélyét is.

A ceremónia egyik legemlékezetesebb pillanata volt, amikor Alice Cooper félúton megállt a kivonulás során, karjaiba kapta feleségét, és látványos csókot adott neki, amit a vendégek hatalmas ovációval fogadtak.

Alice Cooper kemény harcot vívott a függőséggel

Alice Cooper és Sheryl története 1975-ben kezdődött, amikor a balerinaként dolgozó Sheryl meghallgatáson vett részt a Welcome To My Nightmare turnéra. Kevesebb mint egy évvel később, 1976-ban Acapulcóban házasodtak össze, ahol – különleges módon – mindkettejük lelkész édesapja részt vett a szertartás vezetésében.