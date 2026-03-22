Alice Cooper és felesége, Sheryl fél évszázad után újra kimondta a boldogító igent

Rideg Léna
2026.03.22.
Ötven év után is ugyanazzal a szenvedéllyel mondott igent egymásnak az amerikai rocklegenda és felesége. Alice Cooper és Sheryl Cooper családi körben tartott ceremónián újította meg házassági fogadalmát Phoenixben.

Megható ceremóniával ünnepelte házasságának 50. évfordulóját Alice Cooper és felesége, Sheryl Cooper. A rocktörténelem egyik leghosszabb és legstabilabb kapcsolatának számító házaspár 2026. március 21-én, szombaton újította meg fogadalmát a phoenixi Wrigley Mansionben, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Camelback-hegyre.

Alice Cooper és Sheryl Cooper 50 éve házasok.
Alice Cooper és Sheryl Cooper 50 éve házasok.
  • Alice Cooper és felesége 50. házassági évfordulójukon újították meg fogadalmukat
  • A szertartást Sheryl 92 éves édesapja vezette, aki 1976-ban is összeadta őket
  • Négy generáció volt jelen, köztük az unokáik is
  • Egyedi, aranyból készült gyűrűket cseréltek rubinokkal és gyémántokkal
  • Kapcsolatuk komoly nehézségeken ment keresztül, de végül megerősödött
  • Három gyermekük és négy unokájuk van

Alice Cooper és felesége aranylakodalmat ünnepelnek 

A 78 éves rocklegenda és a 69 éves egykori táncos ismét egymásnak mondott igent családjuk négy generációja előtt. A szertartást Sheryl 92 éves édesapja, William Goddard vezette, aki már az eredeti, 1976-os esküvőn is őket adta össze. A meghitt eseményen a legidősebb családtagoktól egészen az ötéves unokáig, Desiree-ig mindenki jelen volt – írja a Hello! magazin.

A rendkívüli hőségben tartott ünnepségen a zenei és szórakoztatóipar számos ismert alakja is részt vett. A pár személyre szabott fogadalmakkal erősítette meg esküjét, majd egyedi tervezésű gyűrűket cseréltek. Az ékszereket régi barátjuk, Jimmy Chase készítette, aki a házaspár tinédzsereket segítő nonprofit szervezetének, a Solid Rocknak is tagja. 

A 18 karátos sárgaaranyból készült gyűrűket cabochon csiszolású rubinok és briliáns csiszolású gyémántok díszítik, tervezésüknél pedig figyelembe vették Alice színpadi sajátosságait, például a mikrofontartást, valamint a golf iránti szenvedélyét is.

A ceremónia egyik legemlékezetesebb pillanata volt, amikor Alice Cooper félúton megállt a kivonulás során, karjaiba kapta feleségét, és látványos csókot adott neki, amit a vendégek hatalmas ovációval fogadtak.

Alice Cooper kemény harcot vívott a függőséggel

Alice Cooper és Sheryl története 1975-ben kezdődött, amikor a balerinaként dolgozó Sheryl meghallgatáson vett részt a Welcome To My Nightmare turnéra. Kevesebb mint egy évvel később, 1976-ban Acapulcóban házasodtak össze, ahol – különleges módon – mindkettejük lelkész édesapja részt vett a szertartás vezetésében.

Kapcsolatuk azonban nem volt mentes a nehézségektől. 1977-ben Alice alkoholproblémái miatt rehabilitációs intézetbe került New Yorkban, és bár az ott töltött idő inspirálta az 1978-as From the Inside című albumát, a függőséggel még évekig küzdött. A helyzet odáig fajult, hogy Sheryl 1983-ban beadta a válókeresetet, ám végül kibékültek, és azóta az énekes tartósan józan életet él.

Öt évtized, három gyermek, négy unoka

A házaspárnak három gyermeke és négy unokája született: fiuk, Dashiell három fiúgyermek édesapja – az ikrek, Falcon és Riot, valamint Rexington –, míg lányuk, Sonora egy kislányt, Desiree-t neveli.

Az aranylakodalom alkalmából tartott fogadalommegújítás nemcsak egy hosszú házasság ünnepe volt, hanem annak bizonyítéka is, hogy a rock and roll világában is létezhet tartós, generációkon átívelő szerelem.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu