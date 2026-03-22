Először látták a megszégyenült Andrást a letartóztatása óta: elővigyázatosság ide vagy oda, lesifotók készültek róla

Az elmúlt hetekben, miután február 19-én, 66. születésnapján letartóztatták közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával letartóztatták, sokan lencsevégre akarták kapni Andrew Mountbatten-Windsort. András azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, ám szombaton látták a Wood Farm közelében, amikor kutyáit sétáltatta.

Ez volt Andrew Mountbatten-Windsor utolsó képe a letartóztatása óta.

Forrás: Getty Images

Andrew Mountbatten-Windsor Erzsébet corgi kutyáit sétáltatta

A beszámolók szerint Andrew Mountbatten-Windsor körülbelül másfél óráig sétáltatta két corgiját. A kutyák korábban II. Erzsébet királynő kedvencei voltak, ám azokat még életében Andrásra és Sarah Fergusonra bízta. Édesanyjuk döntését Károly sem bírálta felül, így a corgik a volt hercegnél maradtak. A fotók tanúsága szerint András magányosnak tűnt, de az arcáról semmiféle érzelmet nem lehetett leolvasni. A volt herceg egyelőre a Wood Farmon, néhai apja, Fülöp herceg kedvenc rezidenciáján él, ám úgy tudni, végleges otthona, a Marsh Farm lassan készen nem áll a beköltözésére.

Egyedül Anna hercegnő beszél vele

András nem nyilatkozott a letartóztatásával kapcsolatban, ám azt tudni lehet, hogy tagadta az ellene felhozott vádakat, ügyében egyelőre zajlik a nyomozás. A hírek szerint Károly a minap Sandringhamben járt, de nem látogatta meg testvérét. Királyi szakírók szerint mindenképpen szeretné elkerülni azt a vádat, hogy empatizál Andrással. Az azonban lehet, hogy András Anna hercegnővel kapcsolatban van, ugyanis nővére a kezdetektől aggódott a a jólétéért és a legutóbbi Epstein-akták nyilvánosságra kerülése előtt lakhatást is ajánlott neki.

