Először látták a megszégyenült Andrást a letartóztatása óta: elővigyázatosság ide vagy oda, lesifotók készültek róla

Andrew Mountbatten-Windsor a kutyáit sétáltatta a Wood Farm környékén.

Az elmúlt hetekben, miután február 19-én, 66. születésnapján letartóztatták közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával letartóztatták, sokan lencsevégre akarták kapni Andrew Mountbatten-Windsort. András azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, ám szombaton látták a Wood Farm közelében, amikor kutyáit sétáltatta.

AYLSHAM, NORFOLK, UNITED KINGDOM - FEBRUARY 19: Andrew Mountbatten-Windsor is seen being driven away from a police station following his arrest on suspicion of misconduct in a public office. The brother of King Charles was seen sat in the back of a Range Rover as he left the Police Investigation Centre on February 19, 2026 in Aylsham, Norfolk, United Kingdom. (Photo by MEGA/GC Images)
Ez volt Andrew Mountbatten-Windsor utolsó képe a letartóztatása óta.
Andrew Mountbatten-Windsor Erzsébet corgi kutyáit sétáltatta

A beszámolók szerint Andrew Mountbatten-Windsor körülbelül másfél óráig sétáltatta két corgiját. A kutyák korábban II. Erzsébet királynő kedvencei voltak, ám azokat még életében Andrásra és Sarah Fergusonra bízta. Édesanyjuk döntését Károly sem bírálta felül, így a corgik a volt hercegnél maradtak.  A fotók tanúsága szerint  András magányosnak tűnt, de az arcáról semmiféle érzelmet nem lehetett leolvasni.  A volt herceg egyelőre a Wood Farmon, néhai apja, Fülöp herceg kedvenc rezidenciáján él, ám úgy tudni, végleges otthona, a Marsh Farm lassan készen nem áll a beköltözésére. 

Egyedül Anna hercegnő beszél vele

András nem nyilatkozott a letartóztatásával kapcsolatban, ám azt tudni lehet, hogy tagadta az ellene felhozott vádakat, ügyében egyelőre zajlik a nyomozás. A hírek szerint Károly a minap Sandringhamben járt, de nem látogatta meg testvérét. Királyi szakírók szerint mindenképpen szeretné elkerülni azt a vádat, hogy empatizál Andrással. Az azonban lehet, hogy András Anna hercegnővel kapcsolatban van, ugyanis nővére a kezdetektől aggódott a a jólétéért és a legutóbbi Epstein-akták nyilvánosságra kerülése előtt lakhatást is ajánlott neki

