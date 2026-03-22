Sötét ügyek árnyékolták be a súlyos beteg Nicholas Brendon utolsó napjait

A pénteken elhunyt Nicholas Brendon utolsó időszakát pereskedéssel töltötte. Az ügy a színész ohiói otthonának felújításához kapcsolódik, amely csúnya fordulatot vett.

Nicholas Brendon beperelte az építési vállalkozóját.

Nicholas Brendon állítólag AirTag-et tett a vállalkozójára

Nicholas Brendon több mint 120 000 dollárra perelte a Britton Excavating and Construction Services nevű céget, azt állítva, hogy a vállalkozó, Stephen Britton nem fejezte be az ohiói házán végzett munkálatokat, annak ellenére, hogy 79 441 dollárt már kifizetett. A színész szerint a felújítás célja az volt, hogy az ingatlan megfeleljen az egészségi szükségleteinek. Állítása szerint a projektből mindössze egy 7622 dollár értékű kerítés készült el, mielőtt a vállalkozó felmondta a szerződést.

A bírósági dokumentumok szerint a vállalkozó nem ok nélkül hagyta ott a színészt, Stephen Britton decemberben zaklatásért jelentette fel Brendont és távoltartási végzést kért ellene. Azt is elmondta, azért hagyta abba a munkát, mert aggódni kezdett saját és munkásai biztonsága miatt.

A People magazin beszámolója szerint Britton azzal is megvádolta a színészt, hogy egy AirTag nyomkövetőt helyezett el rajta. Britton kijelentette, hogy konkrétan félti az életét, ha Nicholas házában van, ugyanis a színész otthona tele van baltákkal és fegyverekkel, mindenféle tárgyakat vágott hozzá és a munkásaihoz, úgy beszél, mint egy kocsis. A bíróság Britton kérelmét elutasította.

A színész visszautasította a vádakat

„Sosem fenyegettem az embereket” – mondta a bíróságon Brendon. „Nagyon nyugodt ember, sok betegséggel küzd, de egyáltalán nem agresszív” – tette hozzá az ügyvédje és leszögezte, Nicholas nem tett nyomkövetőt a vállalkozó szerszámostáskájára.

Nicholas Brendon halálhírét családja közösségi médiában jelentette be. „Megtört szívvel jelentjük be testvérünk és fiunk, Nicholas Brendon halálát. Álmában, természetes okokból hunyt el. A legtöbben színészként ismerték, olyan karakterekként, akiket életre keltett az évek során. Az utóbbi években azonban a festészet és a művészet lett a szenvedélye. Akik igazán ismerték, tudták, hogy művészete az egyik legtisztább tükörképe annak, aki ő volt” − olvasható többek között a család közleményében és hozzátették, Nicholasnak nehézségei voltak, gyógyszereket szedett, de kezelésekre járt és bizakodva nézett a jövőbe. A család a magánéletük tiszteletben tartását kérte.

Nem ez volt az első balhéja Brendonnak

A Buffy, a vámpírok réme színészét korábban vényköteles gyógyszerekre vonatkozó receptcsalás, valamint egy 2021-es szabálysértés miatti igazoltatás során a személyazonossága felfedésének megtagadása miatt vádolták meg. Miután bűnösnek vallotta magát vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos csalás vádjában, Brendont egy év próbaidőre ítélték.