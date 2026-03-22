Sötét ügyek árnyékolták be a súlyos beteg Nicholas Brendon utolsó napjait

A pénteken elhunyt Nicholas Brendon utolsó időszakát pereskedéssel töltötte. Az ügy a színész ohiói otthonának felújításához kapcsolódik, amely csúnya fordulatot vett.
- Nicholas Brendon több mint 120 000 dollárra perelte a kivitelezőt.
- Azt állítja, Stephen Britton nem fejezte be a munkálatokat, annak ellenére, hogy 79 441 dollárt már kifizetett neki.
- A vállalkozó kijelentette, félt Brendontól, aki AirTaggel követte és fenyegette.
- Brendon mindent tagadott.
- A színészt korábban vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos csalás miatt ítélték el.
Nicholas Brendon állítólag AirTag-et tett a vállalkozójára
Nicholas Brendon több mint 120 000 dollárra perelte a Britton Excavating and Construction Services nevű céget, azt állítva, hogy a vállalkozó, Stephen Britton nem fejezte be az ohiói házán végzett munkálatokat, annak ellenére, hogy 79 441 dollárt már kifizetett. A színész szerint a felújítás célja az volt, hogy az ingatlan megfeleljen az egészségi szükségleteinek. Állítása szerint a projektből mindössze egy 7622 dollár értékű kerítés készült el, mielőtt a vállalkozó felmondta a szerződést.
A bírósági dokumentumok szerint a vállalkozó nem ok nélkül hagyta ott a színészt, Stephen Britton decemberben zaklatásért jelentette fel Brendont és távoltartási végzést kért ellene. Azt is elmondta, azért hagyta abba a munkát, mert aggódni kezdett saját és munkásai biztonsága miatt.
A People magazin beszámolója szerint Britton azzal is megvádolta a színészt, hogy egy AirTag nyomkövetőt helyezett el rajta. Britton kijelentette, hogy konkrétan félti az életét, ha Nicholas házában van, ugyanis a színész otthona tele van baltákkal és fegyverekkel, mindenféle tárgyakat vágott hozzá és a munkásaihoz, úgy beszél, mint egy kocsis. A bíróság Britton kérelmét elutasította.
A színész visszautasította a vádakat
„Sosem fenyegettem az embereket” – mondta a bíróságon Brendon. „Nagyon nyugodt ember, sok betegséggel küzd, de egyáltalán nem agresszív” – tette hozzá az ügyvédje és leszögezte, Nicholas nem tett nyomkövetőt a vállalkozó szerszámostáskájára.
Nicholas Brendon halálhírét családja közösségi médiában jelentette be. „Megtört szívvel jelentjük be testvérünk és fiunk, Nicholas Brendon halálát. Álmában, természetes okokból hunyt el. A legtöbben színészként ismerték, olyan karakterekként, akiket életre keltett az évek során. Az utóbbi években azonban a festészet és a művészet lett a szenvedélye. Akik igazán ismerték, tudták, hogy művészete az egyik legtisztább tükörképe annak, aki ő volt” − olvasható többek között a család közleményében és hozzátették, Nicholasnak nehézségei voltak, gyógyszereket szedett, de kezelésekre járt és bizakodva nézett a jövőbe. A család a magánéletük tiszteletben tartását kérte.
Nem ez volt az első balhéja Brendonnak
A Buffy, a vámpírok réme színészét korábban vényköteles gyógyszerekre vonatkozó receptcsalás, valamint egy 2021-es szabálysértés miatti igazoltatás során a személyazonossága felfedésének megtagadása miatt vádolták meg. Miután bűnösnek vallotta magát vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos csalás vádjában, Brendont egy év próbaidőre ítélték.
Nicholas Brendon súlyosan beteg volt
2010 óta többször is lehetett olvasni Nicholas Brendon botrányairól, 2021 óta súlyosbodó depressziójáról, szerhasználati problémáiról, valamint az öngyilkossági kísérletéről. 2023-ban szívrohamon esett át és súlyos gerincbetegsége is volt, amiért többször műtötték emiatt.
Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.
