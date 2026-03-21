Az Alkonyat Edwardja még minket is megtévesztett! Az internet most lerántotta a leplet Robert Pattinsonról! – VIDEÓ

Edward vagy Jacob? Vérfarkas vagy vámpír? Volt idő, amikor ezek voltak a legfontosabb kérdések egy barátság kezdetén. De, ha az Alkonyat Edwardját választottad, akkor most meglepő részletekre figyelhetsz fel: kiderült ugyanis, hogy az örökké szenvelgő hős nem volt mindig túl komoly.

Forrás: Northfoto

Az Alkonyat 20 éve ugyanúgy varázsolt el minket az esetlenségével, mint ma, a másodvirágzása idején.

Robert Pattinson régen ki nem állhatta a történetet és a karakterét, ma viszont már csak pozitívan nyilatkozik mindkettőről.

Az internet szemfüles felhasználói leleplezték, hogy Edward, vagyis Robert Pattinson elneveti magát a felvételeken, melyek végül bekerültek a filmekbe is.

Az örök kedvencünk: az Alkonyat

A Twilight-saga, vagyis az Alkonyat-filmsorozat egész biztosan nem idegen a füled és a szemed számára. Persze-persze, mindenkinek megvan a véleménye mind a történetről, mind a sztorit feldolgozó filmekről. Az viszont kétségen felüli, hogy a vámpírfiú és emberlány szerelmi sztorija óriási hatással volt a popkultúrára. Mindenki tudta (és meg mernénk kockáztatni, hogy még mindig mindenki tudja, még a fiatalabb generációkból is), hogy miről szól a történet. És lehettél akár ellene is, mert valljuk be, a filmek elég furára és néhol esetlenre sikerültek (a színészi játékokról nem is beszélve), de akkor is állandó közbeszéd tárgya volt az alkotás, ami immár 20 éve varázsolja el a szívünket.

Ahogy régen is, úgy most is, a másodvirágzása idején az esetlenségével és rengeteg furaságával szeretjük a sztorit, és persze Edwardot is, az egyfolytában szenvedő és meg nem értett vámpírfiút, aki egy majdnem 100 évvel fiatalabb lányba szeretett bele.

Robert Pattinson, aki szerette is Edwardot, meg nem is

Az Edward Cullent játszó Robert Pattinson – akinek nemsokára érkezik az új filmje Zendayával – akkoriban ki nem állhatta a sztorit. Minden interjújában leszólta a karaktert, nem látta értelmét a cselekménynek sem, és őszintén csak tovább akart már lépni az óriási Alkonyat-mizériából. Most viszont, hogy „elkezdett gyógyulni a világ”, ő is sokkal pozitívabban áll az alkonyatos emlékeihez. Sőt, már nemrégiben az is kiderült, hogy a brit színész szívesen térne vissza Edwardként, exe, Kristen Stewart pedig azt állította, szívesen újrarendezné a sztorit. Lehet, hogy tényleg várhatjuk a Twilight remake-jét?