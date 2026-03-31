15 év után az Amazon Prime-on folytatódik a világhírű sorozat, ami Guinness-rekordot is tart

A Csillagkapu-univerzum az 1994-es mozifilmmel indult James Spader és Kurt Russell főszereplésével, majd a hosszú ideig futó, Csillagkapu címen vetített sorozat (Stargate SG-1) tette igazán népszerűvé. Ezt követte a hasonlóan sikeres Csillagkapu: Atlantisz, majd a kevésbé népszerű Stargate Universe. Most az Amazon Prime éleszti újra a franchise-t.

Az Amazon Prime újraéleszti a Csillagkapu-sorozatot.

A Csillagkapu 1994-ben indult egy filmmel, amelyben James Spader és Kurt Russell kapott főszerepet.

1994-ben indult egy filmmel, amelyben James Spader és Kurt Russell kapott főszerepet. Később a Csillagkapu -sorozat tette igazán népszerűvé a franchise-t.

-sorozat tette igazán népszerűvé a franchise-t. Most az Amazon Prime újraéleszti a sorozatot.

A sorozat az eredeti SG-1 világát bővíti, így a régi rajongók is otthon érezhetik magukat.

Új Amazon Prime-sorozat készül a Csillagkapuból

A Csillagkapu folytatása már régóta terítéken van, de hosszú ideje egyetlen projekt sem jutott el addig, hogy elkezdjék a forgatásokat. Az Amazon Prime azonban nagy lehetőséget lát a Csillagkapu-sorozat folytatásában, így berendelte az első évadot, amely új szereplőkkel próbálja meghódítani az univerzumot és a nézők szívét is.

Erről szól az eredeti Csillagkapu

A Csillagkapu-univerzum ereje abban a gondolatban rejlik, hogy az emberiség egy ősi, földönkívüli szerkezeten keresztül képes más bolygókra utazni. A csillagkapu egy hatalmas, kőbe ágyazott gyűrű, amely a rajta lévő szimbólumok beállításával féreglyukat nyit más világok felé. Az emberiség elindítja a csillagkapu-programot, amelynek első számú csapata, a CSK-1, amely idegen civilizációkat, elfeledett társadalmakat, technológiai fenyegetéseket és morális dilemmákat talál a kapu túloldalán. A Csillagkapu-sorozat eredeti főszereplői Richard Dean Anderson (Jack O’Neill), Amanda Tapping (Samantha Carter), Michael Shanks (Daniel Jackson), Christopher Judge (Teal’c) és Don S. Davis (George Hammond) voltak.

Szebb napokat is látott már a Csillagkapu-franchise

A Stargate SG-1 tíz évad után búcsúzott el a nézőktől, de a történet ezzel nem ért véget. A Csillagkapu: Atlantisz tovább futott, sőt a készítők két filmet is kiadtak, hogy méltó lezárást adjanak a rajongók kedvenc csapatának. A Csillagkapu: Az igazság ládája pontot tett az Ori-szál végére, míg a Csillagkapu: Folytonosság még egy grandiózus és nosztalgikus finálét adott a rajongóknak. A Csillagkapu-univerzum ezután hosszú pihenőre ment, egészen 2009-ig, amikor elindult a Stargate: Universe, de ez mindössze két évadot élt meg. Nagyjából azóta nincs újabb sorozat vagy film terítéken. Egészen mostanáig.