Megérkezett az Off Campus előzetese: egyetemi románc, alkuk és izzó vonzalom Elle Kennedy sikerkönyvei alapján

A romantikus könyvadaptációk aranykorát éljük, és úgy tűnik, a streamingplatformok mindig találnak új történeteket, amelyekkel megdobogtathatják a nézők szívét. A Prime Video most az Off Campus című sorozattal próbálja megismételni azt a sikert, amelyet az utóbbi évek romantikus drámái hoztak – és az első előzetes alapján minden adott hozzá: egyetemi élet, tiltott vonzalom és érezhetően izzó kémia a főszereplők között.

Az Off Campus egy új hokis történet lesz.

A történet Elle Kennedy népszerű romantikus könyvsorozatán alapul.

Az első évad Garrett és Hannah egyetemi románcát követi, a premier május 13-án lesz a Prime Videon.

A sorozat Elle Kennedy nagy sikerű könyvsorozatán alapul, amely az elmúlt években a romantikus irodalom egyik kedvenc „komfortolvasmánya” lett a rajongók körében. Bár a regényekben akadnak szenvedélyes pillanatok − csak úgy, mint a most újra népszerű Üvöltő szelek-könyvben −, a történetek elsősorban a karakterek közötti érzelmi dinamika és a kapcsolatok fejlődése köré épülnek. Éppen ezért sokan egyfajta „lightosabb”, romantikus változatként emlegetik a művet a hasonló témájú történetekhez képest – bár a frissen megjelent trailer alapján azért a sorozat sem lesz teljesen visszafogott. Sőt.

A készítők egy érdekes struktúrát választottak

Az Off Campus évadai a Bridgerton mintájára készülnek majd − aminek egyébként az 5. évada hamarabb, jön, mint az gondolnánk. Ez azt jelenti, hogy minden egyes új évad egy másik pár történetét meséli majd el a könyvsorozatból. Így a rajongók nemcsak egyetlen szerelmi történetet kapnak, hanem egy teljes romantikus univerzumot, amelyben minden karakternek megvan a saját drámája, múltja és természetesen a saját nagy szerelme.

Az első évad középpontjában Garrett Graham és Hannah Wells története áll, amely az Az alku című kötetből ismert. Hannah tehetséges zongorista és kiváló tanuló, aki azonban egy múltbeli trauma miatt nehezen enged közel magához bárkit. Garrett ezzel szemben a hokicsapat magabiztos kapitánya, akinek az élete látszólag tökéletes – egészen addig, amíg a jegyei veszélybe nem sodorják a sportkarrierjét.

A megoldás? Egy klasszikus romantikus alku. Hannah korrepetálja Garrettet, hogy átmenjen a vizsgákon, cserébe a fiú segít felkelteni annak a srácnak a figyelmét, aki tetszik neki. Ha ez a felállás ismerősnek hangzik, az nem véletlen, hisz a Fiúknak, akiket valaha szerettem és az XO Kitty is hasonló sémára épül. A romantikus történetek egyik legkedveltebb alaphelyzete, amikor két ember önös érdekből kezd együttműködni – majd szerelem szövődik.