Döntött a királyi család: így tölti a húsvétot Beatrix és Eugénia

Lapinformációk szerint Beatrix és Eugénia idei távolmaradása nem végleges szakítás a családdal és a lányok a későbbiekben megjelenhetnek a brit uralkodóház rendezvényein.

Beatrix és Eugénia a háttérben marad

Beatrice és Eugenie hercegnő idén nem vesz részt a brit királyi család hagyományos húsvéti szertartásán. A két hercegnő korábban rendszeresen megjelent a windsori Szent György-kápolnában tartott ünnepi istentiszteleten. Távolmaradásuk oka azonban nem szakítás a családdal: a Hello! információi szerint a király beleegyezésével döntöttek így, és szó sincs arról, hogy a jövőben ne vehetnének részt fontos családi eseményeken. Hogy húsvétkor mely családtagok jelennek meg Windsorban, egyelőre nem tudni: csak Károly király és Kamilla királyné részvétele biztos, és az, hogy Vilmos herceg, Katalin hercegné és három gyerekük is ott lesz.

Hatalmas a nyomás András lányain

Beatrix és Eugénia nem kommentálták szüleik botrányát, a barátaik szerint azonban nincsenek jól, és úgy tűnik, nem is tudnak jó döntést hozni. „A kérdés az, hogy el akarnának-e menni egyáltalán egy ilyen jellegű nyilvános eseményre? Akár elmennek, akár nem, kritikát kapnak. Bármit tesznek vagy nem tesznek, nem tudnak jól kijönni belőle” − nyilatkozta egy bennfentes, aki hozzátette, hogy Beatrixet viseli meg jobban a kialakult helyzet. „Külső szemmel nyugodtnak tűnik, az önuralom terén sokat tanult a nagyanyjától, II. Erzsébet királynőtől” − folytatta a jólértesült.

Mi igaz a pletykákból?

Nos, ezt nem tudni, de azt beszélik, Beatrix hercegnő és Edoardo Mapelli Mozzi házassága válságban van, azt tervezik, hogy az Egyesült Államokba költöznek. Beatrixhez képest húga, Eugénia hercegnő kicsit könnyebb helyzetben van, ő évek óta külföldön, Portugáliában él férjével, Jack Brooksbankkel. Az üzletember pedig megtartja a három lépés távolságot felesége szüleivel, a minap kijelentette, Sarah Ferguson semmilyen szín alatt nem lakhat náluk.