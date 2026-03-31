Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 31., kedd Árpád

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
Windsor

Döntött a királyi család: így tölti a húsvétot Beatrix és Eugénia

Apjuk botránya rányomja a bélyegét a York-testvérek nyilvános megjelenéseire. Beatrix és Eugénia idén nem vesznek részt a brit királyi család hagyományos húsvéti szertartásán.

Lapinformációk szerint Beatrix és Eugénia idei távolmaradása nem végleges szakítás a családdal és a lányok a későbbiekben megjelenhetnek a brit uralkodóház rendezvényein. 

Beatrix és Eugénia idén nem a királyi családdal töltik a húsvétot.
Forrás: WireImage
  • Beatrix és Eugénia hercegnő nem vesz részt az idei húsvéti windsori szertartáson.
  • A döntés a király tudtával és támogatásával született.
  • A nővérek korábban rendszeres megjelentek az ünnepen.
  • A cél, hogy Andrew Mountbatten-Windsor botránya árnyékában ne legyenek reflektorfényben. 

Beatrix és Eugénia a háttérben marad

Beatrice és Eugenie hercegnő idén nem vesz részt a brit királyi család hagyományos húsvéti szertartásán. A két hercegnő korábban rendszeresen megjelent a windsori Szent György-kápolnában tartott ünnepi istentiszteleten. Távolmaradásuk oka azonban nem szakítás a családdal: a Hello! információi szerint a király beleegyezésével döntöttek így, és szó sincs arról, hogy a jövőben ne vehetnének részt fontos családi eseményeken. Hogy húsvétkor mely családtagok jelennek meg Windsorban, egyelőre nem tudni: csak Károly király és Kamilla királyné részvétele biztos, és az, hogy Vilmos herceg, Katalin hercegné és három gyerekük is ott lesz. 

Hatalmas a nyomás András lányain

Beatrix és Eugénia nem kommentálták szüleik botrányát, a barátaik szerint azonban nincsenek jól, és úgy tűnik, nem is tudnak jó döntést hozni. „A kérdés az, hogy el akarnának-e menni egyáltalán egy ilyen jellegű nyilvános eseményre? Akár elmennek, akár nem, kritikát kapnak. Bármit tesznek vagy nem tesznek, nem tudnak jól kijönni belőle” − nyilatkozta egy bennfentes, aki hozzátette, hogy Beatrixet viseli meg jobban a kialakult helyzet. „Külső szemmel nyugodtnak tűnik, az önuralom terén sokat tanult a nagyanyjától, II. Erzsébet királynőtől” folytatta a jólértesült.  

Mi igaz a pletykákból? 

Nos, ezt nem tudni, de azt beszélik, Beatrix hercegnő és Edoardo Mapelli Mozzi házassága válságban van, azt tervezik, hogy az Egyesült Államokba költöznek. Beatrixhez képest húga, Eugénia hercegnő kicsit könnyebb helyzetben van,  ő évek óta külföldön, Portugáliában él férjével, Jack Brooksbankkel. Az üzletember pedig megtartja a három lépés távolságot felesége szüleivel, a minap kijelentette, Sarah Ferguson semmilyen szín alatt nem lakhat náluk

Mit tehet Beatrix és Eugénia? 

A királyi szakértők egy része szerint a helyzet kezelésének egyik lehetséges módja az lenne, ha a hercegnők határozottan kiállnának a szüleik ellen és nyilvánosan is elítélnék tetteikek. Van, aki odáig megy, hogy jobban tennék, ha a lejáratott York helyett a férjük nevét használnák. Ez megnyugtatná a közvéleményt és megkönnyítené Mozzi és Brooksbank dolgát is. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
