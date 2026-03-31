Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 31., kedd Árpád

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
divattrend

Az átmeneti idő legmenőbb darabja a nyaknál cipzáros pulcsi – Így hordd ezt a clean girl esztétikát idéző darabot

divattrend tavasz pulóver
Imádod a tavaszt, de nem bírsz a csalóka idővel? Átmeneti időben mindig jön a klasszikus kérdés, hogy „most mit vegyek fel”. A szüleink régen mindig azt mondták, hogy a csalóka idő titka a réteges öltözködés – és tudod mit? Igazuk is volt! A réteges öltözködés legnagyobb Jolly Jokere pedig a pulcsi – és nem is akármilyen: a cipzáros pulcsi, mellyel most a divatnak is hódolhatsz!

Ha azt hiszed, hogy a pulcsi csak elrontja a szetted, akkor vagy perspektívát kellene váltanod, vagy új pulcsikat kellene beszerezned! Hiszen a tavaszi divat szerint a pulcsi (főleg a cipzáros pulcsi) a szetted ékköve lesz!

cipzáros pulcsi
A cipzáros pulcsi újra divat lett!
Forrás: Getty Images 

2026 divattrend: a cipzáros pulcsi lázadása

El sem hisszük! Ez a kényelmes, otthoni komfortérzetet adó, kicsit feminin, kicsit maszkulin ruhadarab, amely megvéd a tavaszi széltől, ugyanakkor kiemeli a szettünket és a nyakunkat, most újra hatalomra került! Ugyanis a 2026-os kifutókon szinte mindenütt felütötte már a fejét a nyaknál cipzáros pulcsi!

Azt eddig is tudtuk, hogy az oversized pulóver éppen aranykorát éli – hiszen ősszel, télen és tavasszal is hordhattuk. (És milyen jól is tettük!) Ha viszont eggyel trendkövetőbb akarsz lenni, akkor érdemes előtúrni a szekrényedből cipzáros pulcsit is! Tuti, hogy lapul egy a szekrényedben, csak eddig nem tudtad, hogy 2026 tavaszán ez lesz a legdivatosabb felső!

Hogyan hordjam a nyaknál cipzáros pulcsit?

Ne aggódj, ismét leszünk a stylistod! Most megmutatjuk a 3 legbasicebb módot ehhez a ruhadarabhoz. Jegyzetelj, mert ezekben az outfitekben igazi ikon leszel! Sőt, még a húsvéti ünnepi ebédhez is felveheted!

1. Farmernadrággal

A klasszikus, időtálló farmer+pulcsi kombó soha nem volt ennél ütősebb! Ezzel a poetcore szettel tényleg úgy fogsz kinézni, mint egy művész vagy egy bölcsész! Kapj egy könyvet is a kezedbe, hogy kimaxold az outfited!

Forrás: Profimedia

2. Hosszított inggel

Vegyél fel egy hosszított inget, aztán mehet rá a pulcsi! Ezzel olyan hatást keltesz majd, mintha egy miniszoknya lenne rajtad, de valójában csak egy szexi ingruhában vagy! Vigyázz, azért a villantást kerüld el: figyelj arra, hogy kellően hosszú legyen az az ing, vagy ha nagyon átlátszó, akkor kapj fel alá egy kisnadrágot, és meg is van oldva!

Forrás: Getty Images

3. Maxi szoknyával

Laza pulcsi, egy lezser, földig érő szoknyával? Még szép! Ezzel tudod a leginkább elérni a clean girl esztétikát, vagyis a letisztult, de Tumblrre való, menő csaj archetípusát!

Cipzáros pulcsi a tavaszi divatban

Reméljük, sikerült elkapnod a legújabb trend (vagyis inkább visszatérő trend) lényegét! Lazaság, kényelem, és lezser elegancia! Ez az alapja a cipzáros pulcsis szetteknek, melyekben nem fogsz megfázni még csalóka időben sem, és cserébe olyan divatos leszel, mint a kifutón végigvonuló modellek!

Ha még több divattrendről olvasnál, akkor az alábbi cikkeket se hagyd ki!

A „2026 az új 2016” trendje újra alkotott: visszatért a színes farmer! Így hordd ezt a poszttraumás stresszt okozó ruhadarabot

Tudjuk, hogy neked is lapul egy a szekrényedben még a 2010-es évekből! Kapd csak elő a színes farmered, mert ismét trendi ez a feltűnő ruhadarab!

Vedd észre: a tavaszi gardróbodnak egy rojtos szoknyára van szüksége!

Legalábbis ha a tavaszi divatról van szó.

Tesióráról a kifutóra: trendi lett az apuka sneaker, és most minden divatdiktátor csajszi ezt viseli

A divatikonok mostanság ott veszik a cipőjüket, ahol a sátrukat. Hailey Biebertől Bella Hadidig mindenki az apuka sneakereket viseli, és ez lesz 2026 legmegosztóbb trendje!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu