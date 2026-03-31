Az átmeneti idő legmenőbb darabja a nyaknál cipzáros pulcsi – Így hordd ezt a clean girl esztétikát idéző darabot

Ha azt hiszed, hogy a pulcsi csak elrontja a szetted, akkor vagy perspektívát kellene váltanod, vagy új pulcsikat kellene beszerezned! Hiszen a tavaszi divat szerint a pulcsi (főleg a cipzáros pulcsi) a szetted ékköve lesz!

A cipzáros pulcsi újra divat lett!

Forrás: Getty Images

2026 divattrend: a cipzáros pulcsi lázadása

El sem hisszük! Ez a kényelmes, otthoni komfortérzetet adó, kicsit feminin, kicsit maszkulin ruhadarab, amely megvéd a tavaszi széltől, ugyanakkor kiemeli a szettünket és a nyakunkat, most újra hatalomra került! Ugyanis a 2026-os kifutókon szinte mindenütt felütötte már a fejét a nyaknál cipzáros pulcsi!

Azt eddig is tudtuk, hogy az oversized pulóver éppen aranykorát éli – hiszen ősszel, télen és tavasszal is hordhattuk. (És milyen jól is tettük!) Ha viszont eggyel trendkövetőbb akarsz lenni, akkor érdemes előtúrni a szekrényedből cipzáros pulcsit is! Tuti, hogy lapul egy a szekrényedben, csak eddig nem tudtad, hogy 2026 tavaszán ez lesz a legdivatosabb felső!

Hogyan hordjam a nyaknál cipzáros pulcsit?

Ne aggódj, ismét leszünk a stylistod! Most megmutatjuk a 3 legbasicebb módot ehhez a ruhadarabhoz. Jegyzetelj, mert ezekben az outfitekben igazi ikon leszel! Sőt, még a húsvéti ünnepi ebédhez is felveheted!

1. Farmernadrággal

A klasszikus, időtálló farmer+pulcsi kombó soha nem volt ennél ütősebb! Ezzel a poetcore szettel tényleg úgy fogsz kinézni, mint egy művész vagy egy bölcsész! Kapj egy könyvet is a kezedbe, hogy kimaxold az outfited!

Mintha a '90-es éveket látnánk megelevenedni!

Forrás: Profimedia

2. Hosszított inggel

Vegyél fel egy hosszított inget, aztán mehet rá a pulcsi! Ezzel olyan hatást keltesz majd, mintha egy miniszoknya lenne rajtad, de valójában csak egy szexi ingruhában vagy! Vigyázz, azért a villantást kerüld el: figyelj arra, hogy kellően hosszú legyen az az ing, vagy ha nagyon átlátszó, akkor kapj fel alá egy kisnadrágot, és meg is van oldva!

Ezt hagyd naposabb időkre!

Forrás: Getty Images

3. Maxi szoknyával

Laza pulcsi, egy lezser, földig érő szoknyával? Még szép! Ezzel tudod a leginkább elérni a clean girl esztétikát, vagyis a letisztult, de Tumblrre való, menő csaj archetípusát!

Cipzáros pulcsi a tavaszi divatban Reméljük, sikerült elkapnod a legújabb trend (vagyis inkább visszatérő trend) lényegét! Lazaság, kényelem, és lezser elegancia! Ez az alapja a cipzáros pulcsis szetteknek, melyekben nem fogsz megfázni még csalóka időben sem, és cserébe olyan divatos leszel, mint a kifutón végigvonuló modellek!

