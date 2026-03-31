Az átmeneti idő legmenőbb darabja a nyaknál cipzáros pulcsi – Így hordd ezt a clean girl esztétikát idéző darabot

Ha azt hiszed, hogy a pulcsi csak elrontja a szetted, akkor vagy perspektívát kellene váltanod, vagy új pulcsikat kellene beszerezned! Hiszen a tavaszi divat szerint a pulcsi (főleg a cipzáros pulcsi) a szetted ékköve lesz!
2026 divattrend: a cipzáros pulcsi lázadása
El sem hisszük! Ez a kényelmes, otthoni komfortérzetet adó, kicsit feminin, kicsit maszkulin ruhadarab, amely megvéd a tavaszi széltől, ugyanakkor kiemeli a szettünket és a nyakunkat, most újra hatalomra került! Ugyanis a 2026-os kifutókon szinte mindenütt felütötte már a fejét a nyaknál cipzáros pulcsi!
Azt eddig is tudtuk, hogy az oversized pulóver éppen aranykorát éli – hiszen ősszel, télen és tavasszal is hordhattuk. (És milyen jól is tettük!) Ha viszont eggyel trendkövetőbb akarsz lenni, akkor érdemes előtúrni a szekrényedből cipzáros pulcsit is! Tuti, hogy lapul egy a szekrényedben, csak eddig nem tudtad, hogy 2026 tavaszán ez lesz a legdivatosabb felső!
Hogyan hordjam a nyaknál cipzáros pulcsit?
Ne aggódj, ismét leszünk a stylistod! Most megmutatjuk a 3 legbasicebb módot ehhez a ruhadarabhoz. Jegyzetelj, mert ezekben az outfitekben igazi ikon leszel! Sőt, még a húsvéti ünnepi ebédhez is felveheted!
1. Farmernadrággal
A klasszikus, időtálló farmer+pulcsi kombó soha nem volt ennél ütősebb! Ezzel a poetcore szettel tényleg úgy fogsz kinézni, mint egy művész vagy egy bölcsész! Kapj egy könyvet is a kezedbe, hogy kimaxold az outfited!
2. Hosszított inggel
Vegyél fel egy hosszított inget, aztán mehet rá a pulcsi! Ezzel olyan hatást keltesz majd, mintha egy miniszoknya lenne rajtad, de valójában csak egy szexi ingruhában vagy! Vigyázz, azért a villantást kerüld el: figyelj arra, hogy kellően hosszú legyen az az ing, vagy ha nagyon átlátszó, akkor kapj fel alá egy kisnadrágot, és meg is van oldva!
3. Maxi szoknyával
Laza pulcsi, egy lezser, földig érő szoknyával? Még szép! Ezzel tudod a leginkább elérni a clean girl esztétikát, vagyis a letisztult, de Tumblrre való, menő csaj archetípusát!
Cipzáros pulcsi a tavaszi divatban
Reméljük, sikerült elkapnod a legújabb trend (vagyis inkább visszatérő trend) lényegét! Lazaság, kényelem, és lezser elegancia! Ez az alapja a cipzáros pulcsis szetteknek, melyekben nem fogsz megfázni még csalóka időben sem, és cserébe olyan divatos leszel, mint a kifutón végigvonuló modellek!
