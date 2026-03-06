A Jim szerepét játszó színész kikotyogta: folytatást kaphat az Amerikai pite

Örömteli hírek érkeztek. Hamarosan újra találkozhatunk Steve Stiflerrel, Jimmel, Kevinnel és Ozzal. A filmszéria korábbi főszereplője, Jason Biggs bevallotta, hogy nagyon szeretné, ha újra eljátszhatná Jim Levensteint a vásznon. A filmsztár ráadásul azt is elárulta, hogy az eredeti színészgárda tagjai közül többen is szívesen bevállalnának egy új Amerikai pite-filmet. A színész azt is kikotyogta, hogy már elkezdődtek az új résszel kapcsolatos tárgyalások a színfalak mögött.

Jason Biggs és az a bizonyos „amerikai pite”

Forrás: Northfoto

A rajongók régóta várják már az Amerikai pite 5. részét

Nem meglepő, ha felhúzod a szemöldöködet, ha azt írjuk, hogy a következő rész az Amerikai pite-sorozat ötödik filmje lenne. Pedig ez az igazság. A széria ugyanis hivatalosan csak négy részes, az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik film csak spin-offnak számít. Az Amerika pite: A találkozó pedig a rendezői szerint egy különálló film, ami nem kapcsolódik szorosan az előző részekhez.

Örömteli hírt közölt az Amerikai pite sztárja: Jason Biggs szerint hamarosan újra találkozhatunk kedvenceinkkel. A színész elárulta, hogy már folynak a tárgyalások egy esetleges folytatásról. A Jimet játszó sztár azt iselárulta, hogy miről szólna az új film:

„Már javában folynak a tárgyalások. A rajongók is folyamatosan morgolódnak, hogy mikor térünk már vissza. Én szívesen szerepelnék az új filmben és a többiek is bevállalnák, ha megfelelő a történet. Szerintem nagyon szórakoztató lenne. Imádom Jim karakterét. A csapatunk pedig olyan volt, mint egy valódi család" – kezdte beszámolóját a színész. Jason szavai azért sem tűnnek légből kapottnak, mert színésztársa – a Kevint alakító, Thomas Ian Nicholas – mindössze néhány hónappal ezelőtt árulta el, hogy korábban készült már egy forgatókönyv az új részhez, de akkor valamiért meghiúsult a megvalósítás. Most azonban hatalmas a nosztalgiafaktor, és a rajongók folyamatosan ostorozzák a filmstúdiókat egy új Amerikai pitéért.

„Szerintem az új részben Jim átvenné az apját játszó Eugene Levy helyét. Szerintem most a mi középiskolás gyerekeink bohóckodnának, mi pedig próbálnánk tanácsokat adni nekik a szexuális felvilágosítás terén. Remélhetőleg az „apám", Mr. Levenstein is visszatérne nagyapaként néhány felejthetetlen pillanat erejéig" – árulta el a filmsztár.

Most már csak egy kérdés foglalkoztatja a rajongókat: mikor lesz új Amerikai pite-film? A válasz pedig már csak a széria rendezőin múlik.

Az Amerikai pite-filmekkel kapcsolatos további érdekességekért olvasd el a korábbi cikkeinket: