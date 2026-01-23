Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
26 év telt el azóta, hogy Jim meggyalázott egy pitét – Így néznek ki ma az Amerikai pite sztárjai

akkor és most szereplőgárda Amerikai pite
Simon Benedek
2026.01.23.
Te is azok közé tartozol, akik minden évben újranézik az Amerikai pite-filmeket? A filmsorozat mára kultikussá vált, miközben sok főszereplő karrierjét elindította. Mutatjuk, hogyan festenek az Amerikai pite szereplői 2026-ban!

1999 nyarán mutatták be Paul Weitz rendezésében az eredeti Amerikai pite-filmet, amely a folytatásokkal együtt nemcsak hatalmas bevételt hoztak, hanem újraélesztették a tini‑szexvígjáték műfaját is a 2000-es években. A sokszor botrányos humorral dolgozó filmeket azóta kultuszfilmnek tekintik – és sok mai sztár karrierjét indította be. Mutatjuk hogyan festenek 26 évvel később az Amerikai pite főszereplői.

Részlet az Amerikai pite című filmből, Jason Biggs balra Jimként.
Részlet az Amerikai pite című filmből. 
Forrás: Hulton Archive
  • Miért vált olyan népszerűvé az Amerikai pite?
  • A 2000-es évek filmsorozata mára már igazi klasszikus. 
  • Mutajtuk, hogy festenek a főszerepelők 2026-ban!

Erről szól az Amerikai pite

Az Amerikai pite középpontjában öt gimnáziumi diák áll: Jim, Kevin, Oz, Finch és Stifler, akik az érettségi előtt megfogadják, hogy elveszítik szüzességüket a szalagavató bálig. A film elsősorban azzal szerzett hírnevet magának, hogy nem spórolt a botrányos jelenetekkel és a szexualitással. Néhány pillanata azóta is mémként él tovább a köztudatban. 

Hol tart ma a szereplőgárda?

A szereplők mind más utakat jártak be a karrierjükben. Egyesek továbbra is a film- és televíziós világban dolgoznak, míg mások inkább a háttérben tevékenykednek. Annyi biztos, hogy az igazi Amerikai pite-rajongók bármikor felismerik őket az utcán. Az utóbbi években szóba került, hogy ismét összeállhatnak egy új Amerikai pite-filmre, azonban egyelőre nincs semmi konkrétum. Mutatjuk, hogyan festenek a főszereplők napjainkban!

Jim Levenstein – Jason Biggs (47)

Jason Biggs a franchise egyik fő arca, aki ma is aktív színész és különböző filmekben, valamint sorozatokban is feltűnt (Nő a baj – Saving Silverman, A spanom csaja – My Best Friend’s Girl vagy az Orange Is the New Black). Legutóbb a Getaway című filmben láthatták a nézők, amely egyben az első rendezői munkája is volt. Feleségével, Jenny Mollennel két fiúgyermeket nevelnek. Biggs az utóbbi időben egészségi állapotával küzdött: több mint 30 kilót fogyott, amit alkoholproblémáival magyarázott. 

Jason Biggs fiatalon és napjainkban.
Jason Biggs, az Amerikai pite főszereplője.
Forrás:  Getty Images

Chris „Oz” Ostreicher – Chris Klein (46)

Chris Klein főként tévés szerepekben bizonyított, többek közt a The Flash – A Villám, Wilfred és a Sweet Magnolias – Édes magnóliák című sorozatokban szerepelt. Korábban jegyben járt Katie Holmesszal, 2015 óta pedig feleségével, Laina Rose Thyfaulttal él, akivel két gyermeket nevelnek.

Chris Klein, aki Oz karakterét alakította az Amerika pitében.
Chris Klein az Amerikai pite-filmek idején és napjainkban.
Forrás:  Getty Images

Kevin Myers – Thomas Ian Nicholas (44)

Thomas Ian Nicholas a film után számos mozifilmben és televíziós produkcióban szerepelt, miközben zenei karriert is épített. 2022‑ig tartó házasságából két gyermeke született. Az egyik legaktívabb a különböző Amerika pite-filmeket érintő rajongói eseményeken: tavaly egy élő találkozóra is elment Ausztráliába a 25 éves évfordulós vetítésre.

Thomas Ian Nicholas az Amerikai pite-filmek idején és napjainkban.
Thomas Ian Nicholas kevint alakította az Amerikai pite-filmekben.
Forrás:  Getty Images

Steve Stifler – Seann William Scott (49)

Seann William Scott a Stifler‑szerep után számos vígjátékban és franchise‑ban szerepelt. Mondhatjuk, hogy ő futotta be a legnagyobb karriert a franchise főszereplői közül. 2019‑ben feleségül vette Olivia Korenberg belsőépítészt, de 2024‑ben elváltak. Egy lányuk született. Legutóbb a Jackpot! és a Kisvárosi rosszfiúk című filmekben volt látható. 

Seann William Scott Stiflerként és napjainkban.
Seann William Scott a híres Stiflert alakította.
Forrás:  Getty Images

Michelle Flaherty – Alyson Hannigan (51)

Alyson Hannigan már 1999‑ben is népszerű volt, de az Amerikai pite után még nagyobb világsikert hozott számára az Így jártam anyátokkal című sorozat, amelyben Lily Aldrint alakította. Emellett műsorvezetőként és sorozatokban is rendszeresen szerepel (Penn & Teller: Fool Us, Fancy Nancy). 2003 óta házas Alexis Denisoffal, akitől két lánya született.

Alyson Hannigan az Amerikai pite idején és napjainkban.
Alyson Hannigan az Amerikai pite után az Így jártam anytáokkallal is befutott.
Forrás:  Getty Images

Vicky Lathum – Tara Reid (49)

Tara Reid 1999 és a korai 2000‑es évek egyik legkeresettebb színésznője volt, de az utóbbi években kevesebb szerepet vállal, többek között a Sharknado‑sorozatban és kisebb tévés szerepekben látható. A magánéletével többször került a bulvárlapok hasábjaira. 

Tara reid az Amerikai pite idejében és napjainkban.
Tara Reid manapság a botrányaival és plasztikai beavatkozásaival kerül a címlapokra.
Forrás:  Getty Images

Jim apja – Eugene Levy (78)

Eugene Levy szerepelt a legtöbb Amerikai pite-filmben a felsoroltak közül. A színész egyebek mellett több Emmy‑díjat is nyert karrierje során, valamint a hangját adta számos népszerű animációs filmhez is, miközben világszerte elismert komikus.

Eugene Levy Jim apjaként és ma.
 Eugene Levy Jim apját alakította az Amerikai pite-filmekben.
Forrás:  Getty Images

Stifler mamája – Jennifer Coolidge (64)

Jennifer Coolidge a film után valódi sztár lett, mint Stifler mamája: szerepelt többek között a Doktor Szösziben és a Hamupipőkében is, de az új generációnak A Fehér Lótusz című sorozatból lehet leginkább ismerős, amiért Emmy‑ és Golden Globe‑díjat kapott.

Jennifer Coolidge az Amerikai pite-filmekben és napjainkban.
Jennifer Coolidge nagy karriert futott be, miután eljátszotta Stifler mamáját.
Forrás:  Getty Images

