26 év telt el azóta, hogy Jim meggyalázott egy pitét – Így néznek ki ma az Amerikai pite sztárjai

1999 nyarán mutatták be Paul Weitz rendezésében az eredeti Amerikai pite-filmet, amely a folytatásokkal együtt nemcsak hatalmas bevételt hoztak, hanem újraélesztették a tini‑szexvígjáték műfaját is a 2000-es években. A sokszor botrányos humorral dolgozó filmeket azóta kultuszfilmnek tekintik – és sok mai sztár karrierjét indította be. Mutatjuk hogyan festenek 26 évvel később az Amerikai pite főszereplői.

Részlet az Amerikai pite című filmből.

Miért vált olyan népszerűvé az Amerikai pite?

A 2000-es évek filmsorozata mára már igazi klasszikus.

Mutajtuk, hogy festenek a főszerepelők 2026-ban!

Erről szól az Amerikai pite

Az Amerikai pite középpontjában öt gimnáziumi diák áll: Jim, Kevin, Oz, Finch és Stifler, akik az érettségi előtt megfogadják, hogy elveszítik szüzességüket a szalagavató bálig. A film elsősorban azzal szerzett hírnevet magának, hogy nem spórolt a botrányos jelenetekkel és a szexualitással. Néhány pillanata azóta is mémként él tovább a köztudatban.

Hol tart ma a szereplőgárda?

A szereplők mind más utakat jártak be a karrierjükben. Egyesek továbbra is a film- és televíziós világban dolgoznak, míg mások inkább a háttérben tevékenykednek. Annyi biztos, hogy az igazi Amerikai pite-rajongók bármikor felismerik őket az utcán. Az utóbbi években szóba került, hogy ismét összeállhatnak egy új Amerikai pite-filmre, azonban egyelőre nincs semmi konkrétum. Mutatjuk, hogyan festenek a főszereplők napjainkban!

Jim Levenstein – Jason Biggs (47)

Jason Biggs a franchise egyik fő arca, aki ma is aktív színész és különböző filmekben, valamint sorozatokban is feltűnt (Nő a baj – Saving Silverman, A spanom csaja – My Best Friend’s Girl vagy az Orange Is the New Black). Legutóbb a Getaway című filmben láthatták a nézők, amely egyben az első rendezői munkája is volt. Feleségével, Jenny Mollennel két fiúgyermeket nevelnek. Biggs az utóbbi időben egészségi állapotával küzdött: több mint 30 kilót fogyott, amit alkoholproblémáival magyarázott.

Jason Biggs, az Amerikai pite főszereplője.

Chris „Oz” Ostreicher – Chris Klein (46)

Chris Klein főként tévés szerepekben bizonyított, többek közt a The Flash – A Villám, Wilfred és a Sweet Magnolias – Édes magnóliák című sorozatokban szerepelt. Korábban jegyben járt Katie Holmesszal, 2015 óta pedig feleségével, Laina Rose Thyfaulttal él, akivel két gyermeket nevelnek.