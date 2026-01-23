26 év telt el azóta, hogy Jim meggyalázott egy pitét – Így néznek ki ma az Amerikai pite sztárjai

1999 nyarán mutatták be Paul Weitz rendezésében az eredeti Amerikai pite-filmet, amely a folytatásokkal együtt nemcsak hatalmas bevételt hoztak, hanem újraélesztették a tini‑szexvígjáték műfaját is a 2000-es években. A sokszor botrányos humorral dolgozó filmeket azóta kultuszfilmnek tekintik – és sok mai sztár karrierjét indította be. Mutatjuk hogyan festenek 26 évvel később az Amerikai pite főszereplői.
- Miért vált olyan népszerűvé az Amerikai pite?
- A 2000-es évek filmsorozata mára már igazi klasszikus.
- Mutajtuk, hogy festenek a főszerepelők 2026-ban!
Erről szól az Amerikai pite
Az Amerikai pite középpontjában öt gimnáziumi diák áll: Jim, Kevin, Oz, Finch és Stifler, akik az érettségi előtt megfogadják, hogy elveszítik szüzességüket a szalagavató bálig. A film elsősorban azzal szerzett hírnevet magának, hogy nem spórolt a botrányos jelenetekkel és a szexualitással. Néhány pillanata azóta is mémként él tovább a köztudatban.
Hol tart ma a szereplőgárda?
A szereplők mind más utakat jártak be a karrierjükben. Egyesek továbbra is a film- és televíziós világban dolgoznak, míg mások inkább a háttérben tevékenykednek. Annyi biztos, hogy az igazi Amerikai pite-rajongók bármikor felismerik őket az utcán. Az utóbbi években szóba került, hogy ismét összeállhatnak egy új Amerikai pite-filmre, azonban egyelőre nincs semmi konkrétum. Mutatjuk, hogyan festenek a főszereplők napjainkban!
Jim Levenstein – Jason Biggs (47)
Jason Biggs a franchise egyik fő arca, aki ma is aktív színész és különböző filmekben, valamint sorozatokban is feltűnt (Nő a baj – Saving Silverman, A spanom csaja – My Best Friend’s Girl vagy az Orange Is the New Black). Legutóbb a Getaway című filmben láthatták a nézők, amely egyben az első rendezői munkája is volt. Feleségével, Jenny Mollennel két fiúgyermeket nevelnek. Biggs az utóbbi időben egészségi állapotával küzdött: több mint 30 kilót fogyott, amit alkoholproblémáival magyarázott.
Chris „Oz” Ostreicher – Chris Klein (46)
Chris Klein főként tévés szerepekben bizonyított, többek közt a The Flash – A Villám, Wilfred és a Sweet Magnolias – Édes magnóliák című sorozatokban szerepelt. Korábban jegyben járt Katie Holmesszal, 2015 óta pedig feleségével, Laina Rose Thyfaulttal él, akivel két gyermeket nevelnek.
Kevin Myers – Thomas Ian Nicholas (44)
Thomas Ian Nicholas a film után számos mozifilmben és televíziós produkcióban szerepelt, miközben zenei karriert is épített. 2022‑ig tartó házasságából két gyermeke született. Az egyik legaktívabb a különböző Amerika pite-filmeket érintő rajongói eseményeken: tavaly egy élő találkozóra is elment Ausztráliába a 25 éves évfordulós vetítésre.
Steve Stifler – Seann William Scott (49)
Seann William Scott a Stifler‑szerep után számos vígjátékban és franchise‑ban szerepelt. Mondhatjuk, hogy ő futotta be a legnagyobb karriert a franchise főszereplői közül. 2019‑ben feleségül vette Olivia Korenberg belsőépítészt, de 2024‑ben elváltak. Egy lányuk született. Legutóbb a Jackpot! és a Kisvárosi rosszfiúk című filmekben volt látható.
Michelle Flaherty – Alyson Hannigan (51)
Alyson Hannigan már 1999‑ben is népszerű volt, de az Amerikai pite után még nagyobb világsikert hozott számára az Így jártam anyátokkal című sorozat, amelyben Lily Aldrint alakította. Emellett műsorvezetőként és sorozatokban is rendszeresen szerepel (Penn & Teller: Fool Us, Fancy Nancy). 2003 óta házas Alexis Denisoffal, akitől két lánya született.
Vicky Lathum – Tara Reid (49)
Tara Reid 1999 és a korai 2000‑es évek egyik legkeresettebb színésznője volt, de az utóbbi években kevesebb szerepet vállal, többek között a Sharknado‑sorozatban és kisebb tévés szerepekben látható. A magánéletével többször került a bulvárlapok hasábjaira.
Jim apja – Eugene Levy (78)
Eugene Levy szerepelt a legtöbb Amerikai pite-filmben a felsoroltak közül. A színész egyebek mellett több Emmy‑díjat is nyert karrierje során, valamint a hangját adta számos népszerű animációs filmhez is, miközben világszerte elismert komikus.
Stifler mamája – Jennifer Coolidge (64)
Jennifer Coolidge a film után valódi sztár lett, mint Stifler mamája: szerepelt többek között a Doktor Szösziben és a Hamupipőkében is, de az új generációnak A Fehér Lótusz című sorozatból lehet leginkább ismerős, amiért Emmy‑ és Golden Globe‑díjat kapott.
