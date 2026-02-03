A Jimet játszó Jason Biggs így magyarázta el fiainak az Amerikai Pite hírhedt szexjelenetét

Minden szülő-gyerek kapcsolatban vannak kényelmetlen témák, amelyek közül az egyik általában a szexualitás. Azonban a legtöbb szülőnek nem kell elmagyaráznia a csemetéjének, hogy miért közösült egy pitével az egész világ szeme láttára... az Amerikai pite hírhedt szexjelenetében. Jason Biggs azonban nem ilyen szerencsés: neki el kellett mesélnie a gyerekeinek, hogy pontosan mi és miért történt a filmben.

Jason Biggs az 1999-es Amerikai pite című filmben, mint Jim.

Forrás: Northfoto

Jason Biggs elmondta, hogyan beszélgetett tini fiával az Amerikai pite híres szexjelenetéről.

híres szexjelenetéről. A színész szerint kicsit kellemetlen volt a beszélgetés, de végül a fia megértette.

Mutatjuk a részleteket!

Így magyarázta el fiának az Amerikai pite híres szexjelenetét Jason Biggs

Az Amerikai pite egyik főszereplője, a Jimet játszó Jason Biggs nemrég elárulta, hogy elérkezett az a pillanat, amelytől hosszú éveken át rettegett: beszélnie kellett a legidősebb fiával az Amerikai pite című film ikonikus szexjelenetéről. A színész elmondása szerint azért döntöttek feleségével, Jenny Mollennel a nyílt kommunikáció mellett, mert szerették volna „kézben tartani a történetet”, mielőtt az iskolában esetleg szóba kerül a téma – számolt be az ew.com.

„Folyton hallották az Amerikai pite pitéjét, és azt kérdezték: »Apa, mit csinálsz a pitével?«”

Az Amerikai pite tele van szexuális humorral, félreérthetetlen célzásokat tartalmazó jelenetekkel, és olyan ikonikus pillanatokkal is, mint a híres „pités” jelenet. Ezek magyarázatát valószínűleg egyetlen gyerek sem szeretné hallani a szüleitől. Jason Biggs azonban úgy érezte, hogy muszáj lesz beszélnie a filmről, különösen az említett jelenetről, amikor egy pitével kerül intim testhelyzetbe. Biggs szerint a helyzet úgy írható le, mint egyfajta sajátos „felvilágosító beszélgetés”, miután gyermekei egyre gyakrabban kérdeztek a filmről és a címadó süteményről.

A színész végül megmutatta fiának a szóban forgó szexjelenetet is, amelyet a gyerek nevetéssel fogadott, bár az élmény érezhetően kínos volt számára.

„Ő kitalálta, hogy mi történik, szóval bizonyos értelemben alig irányítottam a történetet. Végül jól tippelt. Nagyon kínos volt számára kimondani, de amikor megmutattam a jelenetet, nevetett. Bizonyára egy kicsit kényelmetlen volt számára, de azt mondta, hogy jó színész vagyok.”