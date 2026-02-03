Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 3., kedd

A Jimet játszó Jason Biggs így magyarázta el fiainak az Amerikai Pite hírhedt szexjelenetét

Simon Benedek
2026.02.03.
Azt hihetnénk, hogy a 2000-es években játszódó történet színészei ma már rég túl vannak a szerepükön, azonban a valóság mást mutat. A filmben Jimet játszó Jason Biggs például nemrég osztotta meg, hogyan magyarázta el az Amerikai pite híres szexjelenetét a fiának.

Minden szülő-gyerek kapcsolatban vannak kényelmetlen témák, amelyek közül az egyik általában a szexualitás. Azonban a legtöbb szülőnek nem kell elmagyaráznia a csemetéjének, hogy miért közösült egy pitével az egész világ szeme láttára... az Amerikai pite hírhedt szexjelenetében. Jason Biggs azonban nem ilyen szerencsés: neki el kellett mesélnie a gyerekeinek, hogy pontosan mi és miért történt a filmben. 

Jason Biggs az Amerikai pite című filmben.
Jason Biggs az 1999-es Amerikai pite című filmben, mint Jim. 
Forrás:  Northfoto 
Így magyarázta el fiának az Amerikai pite híres szexjelenetét Jason Biggs

Az Amerikai pite egyik főszereplője, a Jimet játszó Jason Biggs nemrég elárulta, hogy elérkezett az a pillanat, amelytől hosszú éveken át rettegett: beszélnie kellett a legidősebb fiával az Amerikai pite című film ikonikus szexjelenetéről. A színész elmondása szerint azért döntöttek feleségével, Jenny Mollennel a nyílt kommunikáció mellett, mert szerették volna „kézben tartani a történetet”, mielőtt az iskolában esetleg szóba kerül a téma – számolt be az ew.com.

„Folyton hallották az Amerikai pite pitéjét, és azt kérdezték: »Apa, mit csinálsz a pitével?«”

Az Amerikai pite tele van szexuális humorral, félreérthetetlen célzásokat tartalmazó jelenetekkel, és olyan ikonikus pillanatokkal is, mint a híres „pités” jelenet. Ezek magyarázatát valószínűleg egyetlen gyerek sem szeretné hallani a szüleitől. Jason Biggs azonban úgy érezte, hogy muszáj lesz beszélnie a filmről, különösen az említett jelenetről, amikor egy pitével kerül intim testhelyzetbe. Biggs szerint a helyzet úgy írható le, mint egyfajta sajátos „felvilágosító beszélgetés”, miután gyermekei egyre gyakrabban kérdeztek a filmről és a címadó süteményről. 

A színész végül megmutatta fiának a szóban forgó szexjelenetet is, amelyet a gyerek nevetéssel fogadott, bár az élmény érezhetően kínos volt számára.

„Ő kitalálta, hogy mi történik, szóval bizonyos értelemben alig irányítottam a történetet. Végül jól tippelt. Nagyon kínos volt számára kimondani, de amikor megmutattam a jelenetet, nevetett. Bizonyára egy kicsit kényelmetlen volt számára, de azt mondta, hogy jó színész vagyok.”

A döntést egy kellemetlen utcai incidens is segítette: Biggs felidézte, hogy egy járókelő trágár módon kiabált utána New Yorkban, miközben gyermekei a közelben voltak. Bár a fiúk szerencsére nem hallották meg a beszólást, az eset rávilágított számára, hogy mennyire elválaszthatatlan a neve az Amerikai pite film ma már botrányosnak számító jeleneteitől. Íme a híres jelenet a filmből:


