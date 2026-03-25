Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 25., szerda Irén, Írisz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Elhunyt a legendás dalszerző, Chip Taylor, aki egyben Angelina Jolie nagybátyja is volt

gyász
Komáromi Bence
2026.03.25.
A Wild Thing című zeneszám szerzője 86 éves volt. Chip Taylor igazi művész családból származott, a testvére nem más, mint Jon Voight Oscar-díjas színész, aki egyben Angelina Jolie édesapja is.

Gyászba borult a világ. 86 éves korában elhunyt Chip Taylor. A világhírű dalszerzőnek olyan slágereket köszönhetünk, mint például az 1996-os rockklasszikus, a Wild Thing vagy az Angel of the Morning. A legendás zenész néhány nappal a születésnapja után egy hospice házban vesztette életét. Chip Taylor Angelina Jolie édesapja révén a színésznő nagybátyja volt.

Elhunyt Angelina Jolie nagybátyja, Chip Taylor, aki az Oscar-díjas Jon Voight öccse volt
Forrás: Getty Images North America

Angelina Jolie nagybátyja egy igazi rocksztár volt

Kezdjük a legeljén: még Hollywoodban is ritka az olyan család, amelynek szinte minden tagja más vezetéknévvel él. Chip Tayloréknál azonban ez a helyzet. A zeneszerző eredeti neve James Wesley Voight volt, a Chip Taylor pedig a felvett művészneve volt. Ugyanez a helyzet az Oscar-díjas Angelina Jolie-nál is, aki eredetileg Angelina Jolie Voight volt, azonban egy időben rossz viszonyt ápolt az édesapjával, ezért elhagyta a vezetéknevét. Ennek ellenére az utóbbi években arról szóltak a hírek, hogy a családtagoknak sikerült rendezniük a viszonyukat. Sőt, Taylor és Jon rendkívül jó kapcsolatot ápoltak egymással, rendszeresen jelentek meg közösen a nyilvánosság előtt.

Chip Taylor karrierje

  • A dalszerző korábban arról beszélt, hogy a legsikeresebb számának szövegét néhány perc alatt írta meg. Az inspirációt onnan szerezte, hogy amikor New Yorkban lakott, egy gitárral a kezében kiült az ablakába, ahonnan rálátott a Broadwayre igyekvő csinos lányokra. 
  • Chip Taylor később kilépett a kulisszák mögül és már nem csak dalszerzőként, hanem énekesként is tevékenykedett, 1970-ben pedig kiadta az első saját albumát is.
  • Később 2007-ben még saját független kiadót is alapított.
  • 2009-ben megjelentette a Yonkers NY című albumát, amely egy igazi amerikai country lemez volt, amely a városhoz fűződő múlhatatlan szerelméről szólt
  • Több évtizedes pályafutása után 2016-ban beválasztották a Dalszerző Hírességek Csarnokában.
  • Most testvére és unokahúga mellett gyermekei és unokái gyászolják a világhírű zenészt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
