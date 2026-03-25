Elhunyt a legendás dalszerző, Chip Taylor, aki egyben Angelina Jolie nagybátyja is volt

Gyászba borult a világ. 86 éves korában elhunyt Chip Taylor. A világhírű dalszerzőnek olyan slágereket köszönhetünk, mint például az 1996-os rockklasszikus, a Wild Thing vagy az Angel of the Morning. A legendás zenész néhány nappal a születésnapja után egy hospice házban vesztette életét. Chip Taylor Angelina Jolie édesapja révén a színésznő nagybátyja volt.

Forrás: Getty Images North America

Angelina Jolie nagybátyja egy igazi rocksztár volt

Kezdjük a legeljén: még Hollywoodban is ritka az olyan család, amelynek szinte minden tagja más vezetéknévvel él. Chip Tayloréknál azonban ez a helyzet. A zeneszerző eredeti neve James Wesley Voight volt, a Chip Taylor pedig a felvett művészneve volt. Ugyanez a helyzet az Oscar-díjas Angelina Jolie-nál is, aki eredetileg Angelina Jolie Voight volt, azonban egy időben rossz viszonyt ápolt az édesapjával, ezért elhagyta a vezetéknevét. Ennek ellenére az utóbbi években arról szóltak a hírek, hogy a családtagoknak sikerült rendezniük a viszonyukat. Sőt, Taylor és Jon rendkívül jó kapcsolatot ápoltak egymással, rendszeresen jelentek meg közösen a nyilvánosság előtt.

Chip Taylor karrierje A dalszerző korábban arról beszélt, hogy a legsikeresebb számának szövegét néhány perc alatt írta meg. Az inspirációt onnan szerezte, hogy amikor New Yorkban lakott, egy gitárral a kezében kiült az ablakába, ahonnan rálátott a Broadwayre igyekvő csinos lányokra.

Chip Taylor később kilépett a kulisszák mögül és már nem csak dalszerzőként, hanem énekesként is tevékenykedett, 1970-ben pedig kiadta az első saját albumát is.

Később 2007-ben még saját független kiadót is alapított.

2009-ben megjelentette a Yonkers NY című albumát, amely egy igazi amerikai country lemez volt, amely a városhoz fűződő múlhatatlan szerelméről szólt

Több évtizedes pályafutása után 2016-ban beválasztották a Dalszerző Hírességek Csarnokában.

Most testvére és unokahúga mellett gyermekei és unokái gyászolják a világhírű zenészt.

Angelina Jolie családjával kapcsolatos további cikkeinket itt tudod elolvasni: