Kegyetlen beavatás a királyi családban: így zajlik a titokzatos és rettegett Balmoral-teszt

A skóciai kastélyban nemcsak pihenés, de szigorú megmérettetés is vár a királyi család leendő tagjaira. A Balmoral-teszt egészen a közelmúltig véresen komoly volt, és egyetlen hiba is örökre bevésődött a család kollektív emlékezetébe.

A néhai Erzsébet királynő egykori skóciai rezidenciáján eltöltött idő külső szemmel idilli kikapcsolódásnak tűnhet, ám a királyi családba házasodni készülők számára Balmoral valójában egy informális, mégis rendkívül szigorú értékelési folyamat helyszíne. A Balmoral-tesztként emlegetett beavatási rítus során a vendégek – különösen a potenciális menyasszonyok – minden mozdulatát figyelik, és hallgatólagosan eldől, alkalmasak-e arra, hogy a család zárt világának tagjai legyenek. Ez ma is igaz, de évtizedekkel korábban a mostaninál sokkal nagyobb jelentősége volt. 

  • A Balmoral-teszt informális, de szigorú beavatási folyamat a királyi családban.
  • Gyökerei Viktória királynő koráig nyúlnak vissza.
  • Nemcsak etikettben való jártasságot, hanem fizikai és mentális alkalmazkodóképességet is figyelik. 
  • A vidéki élethez való viszony kulcsfontosságú tényező.
  • Az első siker nem garantálja a hosszú távú beilleszkedést, Diana hercegné a legjobb példa erre.
  • Ma már nem veszik annyira komolyan, de továbbra is meghatározó első benyomás.

A Balmoral-teszt Viktória királynő uralkodása óta élő hagyomány

Paul Burrell, Diana hercegnő egykori komornyikja a The Royal Insider című memoárjában részletesen beszámolt arról, mi történt ilyenkor a skóciai rezidencián. „A Balmoral-teszt kegyetlen volt” – írta. „A kívülállókat, legfőképpen a potenciális menyasszonyokat, úgy vitték oda, mint ha lóvásáron lennének, hogy a család megvizsgálja, megfelelnek-e a követelményeknek, és hogy alkalmasak-e házastársnak. Ez Viktória királynő uralkodása óta így van, sem a teszt, sem a kastély nem változott” – tette hozzá. 

Amanda Matta királyi kommentátor szerint a jelenség egyrészt nem különbözik olyan nagyon egy hétköznapi család belső dinamikájától. „A legtöbb családban az újonnan érkezőket pont így figyelik” – vélekedik, ugyanakkor kiemelte a különbséget is: „A Balmoral-teszt és a hétköznapi emberek otthonában tartott grillezés közötti fő különbség, hogy a brit királyi családban még a privát, bensőségesebb pillanatokban is megvan a hierarchia.”

Queen Victoria at Balmoral in a pony and trap with attendant servants and family. Victoria's late husband, Prince Albert, purchased Balmoral Castle in 1846, and the small castle which stood in the 7,000 hectare wooded estate was redeveloped in the 1850s. The granite building was designed by Aberdeen architect William Smith with suggestions from Albert himself.
Nem elég a jó modor: fizikai és mentális próbatétel is a Balmoral-teszt

A királyi család Balmoralban nem csupán kifogástalan viselkedést vár el. Amanda Matta arról is beszámol, hogy a balmorali találkozón a viselkedésen túl az alkalmazkodóképesség is számít.

Nem csak a modort értékelik, bár a tisztelettudó viselkedés nagyon fontos. Az alkalmazkodóképesség egy másik kiemelt szempont. A napirend szigorú, sétálnak a vidéken, vannak vadászatok, horgászexpedíciók és hivatalos vacsorák. Az újoncot olyan szempontból is megfigyelik, hogy képes-e bármelyik generáció tagjaival társalogni, miközben tiszteletben tartja a család íratlan szabályait is.

A vendégeknek ezen kívül bizonyítaniuk kell, hogy képesek alkalmazkodni a vidéki élethez. „Elvárták, például hogy vadássz. Volt rókavadászat, amikor a rókákat lóháton üldözték, végül egy kutyafalka fogta el és tépte szét őket, minden csupa vér volt” – mondta el Ian Pelham Turner királyi szakértő és hozzátette, a királyi család tagjai másképp viszonyultak ehhez: „Kamilla rendszeresen vadászott rókára, míg Diana barbárnak találta ezt a hagyományt. Egész biztos vagyok benne, hogy Meghan Markle és Katalin is teljesen megdöbbenhetett ezen, bár Katalin, aki többet járt vidéken, talán jobban viselte ezt az egészet. A rókavadászatot azóta betiltották.” 

HM The Queen, HRH The Duke of Edinburgh, HRH The Prince of Wales, HRH The Prince Andrew, HRH The Prince Edward and HRH The Princess Anne in front of Balmoral Castle, Scotland during the Royal Family's annual summer holiday in August 1972. Part of a series of photographs taken for use during the Silver Wedding Celebrations in 1972. (Photo by Lichfield Archive via Getty Images).
Erzsébet királynő, Fülöp herceg és gyerekeik sok időt töltöttek Balmoralban.
Katalin azonnal otthon érezte magát a természetben 

Hilary Fordwich brit királyi szakértő hangsúlyozta, hogy Balmoral, amely Erzsébet királynő kedvenc rezidenciája volt, ott is halt meg, továbbra is különleges szerepet tölt be a család életében: „A Balmoral továbbra is az uralkodó legprivátabb menedéke. Színtiszta vidék, a teszten pedig azok teljesítenek a legjobban, akik értik a vidéki szokásokat, mint például Katalin. Számára természetes volt a gyaloglás, még rossz időben is. Azonnal otthon érezte magát. Sportos és kiegyensúlyozott fiatal nő volt, aki élvezte a természetet és a túrázást. A mai napig élvezi és szívesen tölt időt vidéken. Ezzel szemben Meghan állítólag nem szerette a vadászatot, és nem rajongott a szabadtéri sportokért sem, ő ízig-vérig városi nőként került Balmoralba.”

Katalin a mai napig a természet szerelmese. Számára nem okozott problémát a balmorali élet sem.
Diana sorsa a Balmoral-teszt csődje

A tragikusan fiatalon elhunyt Diana hercegné példája azonban jól mutatja, hogy a Balmoral-teszt nem tévedhetetlen. 

A családtagok eleinte közvetlen, vidám személyiségnek tartották, aki jól érezte magát abban a vidéki házban, tehát Diana csodásan teljesítette a tesztet, mielőtt Károly eljegyezte. Ennek ellenére később mégis nehézségei voltak a beilleszkedéssel és a királyi élettel. 

 „Diana hercegné esete bizonyítja, nem elég, ha egy hétvége idejéig boldognak tűnsz és jól alkalmazkodsz. A monarchiába vetett hit kulcsfontosságú, akárcsak a királyi kötelességek iránti elkötelezettség, a családon belüli hierarchia megértése, és annak felismerése, hogy minden tagnak megvan a maga szerepe. Egyetlen fekete bárány elég ahhoz, hogy káosz legyen a családban. Az idő és egy jó társ kulcsfontosságú: ő lehet az, aki segít az 'újoncnak'  beilleszkedni a királyi családi életbe” − vélekedik Helena Chard újságíró.

BALMORAL, UNITED KINGDOM - AUGUST 19: Prince Charles, Prince of Wales and Diana, Princess of Wales, wearing a suit designed by Bill Pashley, pose for a photo on the banks of the river Dee in the grounds of Balmoral Castle during their honeymoon on August 19, 1981 in Balmoral, Scotland. (Photo by Anwar Hussein/Getty Images)
 Diana csodásan teljesítette a Balmoral-tesztet, mégsem tudott beilleszkedni a családba.
Anna hercegnő leendő férje sem úszta meg

Burrell arról is írt könyvében, hogy a Balmoral-teszten nem csak a nők kerülnek górcső alá. „Még Anna hercegnő, akit a királyi család legvagányabb tagjaként emlegetnek, is itt mutatta be Mark Phillips nevű lovassági tisztet a családjának” − idézi a memoárt a Page Six

Mark Phillips at Westinster Abbey 14 November 1973 Princess Anne on the arm of her Father, the Duke of Edinburgh walking up the aisle (Photo by NCJ Archive/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images)
Mark Phillips és Anna hercegnő 1973-ban házasodtak össze.
Bár a szakértők szerint a Balmoral-teszt az évtizedek során veszített a jelentőségéből, a lényege változatlan maradt: a királyi család tagjai továbbra is csendben figyelnek és mérlegelik, ki képes megfelelni a monarchia zárt, hierarchikus és nagyfokú alkalmazkodást igénylő világának.

