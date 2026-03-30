Kegyetlen beavatás a királyi családban: így zajlik a titokzatos és rettegett Balmoral-teszt

A Balmoral-teszt Viktória királynő uralkodása óta él.

Nem elég a jó modor: fizikai és mentális próbatétel is a Balmoral-teszt

A királyi család Balmoralban nem csupán kifogástalan viselkedést vár el. Amanda Matta arról is beszámol, hogy a balmorali találkozón a viselkedésen túl az alkalmazkodóképesség is számít.

Nem csak a modort értékelik, bár a tisztelettudó viselkedés nagyon fontos. Az alkalmazkodóképesség egy másik kiemelt szempont. A napirend szigorú, sétálnak a vidéken, vannak vadászatok, horgászexpedíciók és hivatalos vacsorák. Az újoncot olyan szempontból is megfigyelik, hogy képes-e bármelyik generáció tagjaival társalogni, miközben tiszteletben tartja a család íratlan szabályait is.

A vendégeknek ezen kívül bizonyítaniuk kell, hogy képesek alkalmazkodni a vidéki élethez. „Elvárták, például hogy vadássz. Volt rókavadászat, amikor a rókákat lóháton üldözték, végül egy kutyafalka fogta el és tépte szét őket, minden csupa vér volt” – mondta el Ian Pelham Turner királyi szakértő és hozzátette, a királyi család tagjai másképp viszonyultak ehhez: „Kamilla rendszeresen vadászott rókára, míg Diana barbárnak találta ezt a hagyományt. Egész biztos vagyok benne, hogy Meghan Markle és Katalin is teljesen megdöbbenhetett ezen, bár Katalin, aki többet járt vidéken, talán jobban viselte ezt az egészet. A rókavadászatot azóta betiltották.”

Erzsébet királynő, Fülöp herceg és gyerekeik sok időt töltöttek Balmoralban.

Katalin azonnal otthon érezte magát a természetben

Hilary Fordwich brit királyi szakértő hangsúlyozta, hogy Balmoral, amely Erzsébet királynő kedvenc rezidenciája volt, ott is halt meg, továbbra is különleges szerepet tölt be a család életében: „A Balmoral továbbra is az uralkodó legprivátabb menedéke. Színtiszta vidék, a teszten pedig azok teljesítenek a legjobban, akik értik a vidéki szokásokat, mint például Katalin. Számára természetes volt a gyaloglás, még rossz időben is. Azonnal otthon érezte magát. Sportos és kiegyensúlyozott fiatal nő volt, aki élvezte a természetet és a túrázást. A mai napig élvezi és szívesen tölt időt vidéken. Ezzel szemben Meghan állítólag nem szerette a vadászatot, és nem rajongott a szabadtéri sportokért sem, ő ízig-vérig városi nőként került Balmoralba.”