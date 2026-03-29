A nyilvánosságra került szerződések mögötti konstrukció, amely lehetővé teszi, hogy egyes királyi családtagok a piaci árhoz képest szinte semmit ne fizessenek az otthonukért sokakban felháborodást keltett, és ráirányította a figyelmet a Koronabirtok és a brit királyi család tagjai közötti speciális megállapodásokra. Nem ugyanaz vonatkozik mindenkire, ám ennek oka van.

Különböző bérleti díjak a brit királyi családban: Vilmos és Katalin piaci bérleti díjat fizetnek a windsori otthonukért.

Forrás: Getty Images/Chris Jackson Collection

Nézzük, ki mennyit fizet a brit királyi család tagjai közül!

András egykori herceg kilakoltatása ráirányította a figyelmet a brit királyi család tagjainak lakhatási feltételeire. Bryan Johnston ingatlanszakértő elárulta, hogy Vilmos hercegé az Egyesült Királyság egyik legnagyobb földbirtoka és Károly király is tőle bérli a Highgrove House-t, évente 700 ezer fontért, azaz közel 315 millió forintért. Az is kiderült, hogy Vilmos és Katalin piaci bérleti díjat fizetnek a windsori otthonukért, Eduárd herceg pedig a Bagshot Parkot évi 90 000 fontért, azaz nagyjából 40 millió forintért használhatja.

További részleteket itt olvashatsz, vagy az alábbi videóban nézhetsz meg.

@life.hu_official Kiderült, mennyiért bérlik fényűző otthonaikat a királyi család tagjai! Vilmos az egyik legnagyobb földesúr, Károly pedig fiától bérli kedvenc otthonát. Andrew Mountbatten-Windsor kilakoltatása ráirányította a figyelmet a brit királyi család tagjainak lakhatási feltételeire.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: