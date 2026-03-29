2026. márc. 29., vasárnap

2026.03.29.
Vilmos az egyik legnagyobb földesúr, Károly pedig fiától bérli kedvenc otthonát. Andrew Mountbatten-Windsor kilakoltatása ráirányította a figyelmet a brit királyi család tagjainak lakhatási feltételeire.

A nyilvánosságra került szerződések mögötti konstrukció, amely lehetővé teszi, hogy egyes királyi családtagok a piaci árhoz képest szinte semmit ne fizessenek az otthonukért sokakban felháborodást keltett, és ráirányította a figyelmet a Koronabirtok és a brit királyi család tagjai közötti speciális megállapodásokra. Nem ugyanaz vonatkozik mindenkire, ám ennek oka van. 

Különböző bérleti díjak a brit királyi családban: Vilmos és Katalin piaci bérleti díjat fizetnek a windsori otthonukért.
Különböző bérleti díjak a brit királyi családban: Vilmos és Katalin piaci bérleti díjat fizetnek a windsori otthonukért.
Nézzük, ki mennyit fizet a brit királyi család tagjai közül!

András egykori herceg kilakoltatása ráirányította a figyelmet a brit királyi család tagjainak lakhatási feltételeire. Bryan Johnston ingatlanszakértő elárulta, hogy Vilmos hercegé az Egyesült Királyság egyik legnagyobb földbirtoka és Károly király is tőle bérli a Highgrove House-t, évente 700 ezer fontért, azaz közel 315 millió forintért. Az is kiderült, hogy Vilmos és Katalin piaci bérleti díjat fizetnek a windsori otthonukért, Eduárd herceg pedig a Bagshot Parkot évi 90 000 fontért, azaz nagyjából 40 millió forintért használhatja. 

Kiderült, mennyiért bérlik fényűző otthonaikat a királyi család tagjai! Vilmos az egyik legnagyobb földesúr, Károly pedig fiától bérli kedvenc otthonát. Andrew Mountbatten-Windsor kilakoltatása ráirányította a figyelmet a brit királyi család tagjainak lakhatási feltételeire.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu