"Sarolta és Lajos SOHA nem lesznek tartalékok" – Vilmos megvédené gyerekeit a monarchia legkegyetlenebb hagyományától

Királyi szakértők szerint a walesi herceg célja egyértelmű: szeretné elkerülni azt a családi feszültséget és rivalizálást, amely generációkon át meghatározta a brit uralkodóház működését. A hangsúly egy kiegyensúlyozottabb, érzelmileg stabilabb nevelésen van, amelyben nem csak a trónörökös György herceg, hanem Sarolta hercegnő és Lajos herceg is jól érzi magát.

Vilmosnak fontos, hogy Sarolta hercegnő és Lajos herceg ne érezzék magukat kevésbé értékesebbnek Györgynél.

Vilmos hercegnek és Katalin hercegnének három gyereke van.

György herceg a trónörökös.

Sarolta és Lajos szerepe más, de nem „alárendeltek”.

A cél: elkerülni a történelemben korábban tapasztalt testvérviszályokat.

Sarolta hercegnő és Lajos herceg nem lehet az elsőszülöttségi jog áldozata

Tina Brown királyi szerző szerint Vilmos herceg eltökélt szándéka, hogy Sarolta hercegnőt és Lajos herceget felkészíti az önálló, és amennyire a brit királyi családban ez lehetséges, független életre. „Szeretné megóvni gyermekeit az elsőszülöttségi jog kegyetlenségétől” – fogalmazott Brown. A célja, hogy Sarolta és Lajos „ne érezzék csapdában magukat”, amely a történelem során számos királyi testvér kapcsolatát megmérgezte. Robert Hardman királyi szakíró szintén hangsúlyozta: a walesi herceg és Katalin hercegné azt szeretnék, hogy fiatalabb gyerekeik ne érezzék magukat „kevésbé szeretettnek vagy fontosnak”, mint bátyjuk, és ezért mindent meg is tesznek.

„Természetesen György herceg az örökös, és ez így is lesz. Ez egy örökletes, hierarchikus, alkotmányos monarchia. Nem lehet megváltoztatni…” – mondta, Hardman. „A másodszülött Saroltának és a legkisebbnek, Lajosnak egyszerűen el kell fogadniuk, hogy a karrierjük más lesz, de egyáltalán nem kell, hogy az szenvedést és komplexusokat okozzon náluk” – idézi a történetírót a Daily Mail.

A walesi pár gyerekei már egy más generáció, más lehetőségekkel

Idővel a brit krályi család nevelési elvei is változtak, ráadásul a fiatalabb generáció nagyobb szabadságot élvezhet és több választási lehetőséget kap, mint elődeik. „Nagyon fontos a munka és a családi élet egyensúlyának megteremtése. Számomra a legfontosabb a család, minden a jövőről szól, és arról, hogy ha most nem biztosítasz a gyerekeknek boldog, egészséges és stabil otthont, akkor nehéz időszaknak és bukásnak teszed ki őket” −nyilatkozta korábban Vilmos herceg. „Nagyon fontos, hogy megadjuk nekik a szükséges biztonságot és védelmet ” − tette hozzá.

A 2013-as brit törvénymódosítás, amely a brit uralkodóház trónöröklési szabályait érintette, alapjaiban változtatta meg a korábbi, évszázados gyakorlatot. A koronaöröklésről szóló 2013. évi törvény megszüntette a férfi utódok elsőbbségét a trónöröklési rendben. Korábban az öcs beelőzte a nővért, még akkor is, ha a nővér volt az idősebb. 2013 óta a születési sorrend számít, nem a nem: a legidősebb gyermek örökli a trónt, legyen az fiú vagy lány. Ez a szabály a 2011. október 28. után született gyermekekre vonatkozik. Eltörölték azt a rendelkezést, amely szerint a brit uralkodó vagy a trónörökös nem vehetett el római katolikust anélkül, hogy elveszítette volna trónt vagy a trónra kerülés lehetőségét. Csökkentették azon személyek körét, akiknek a házasságához az uralkodó hozzájárulása szükséges. Ezek a módosítások biztosították, hogy Sarolta hercegnő ne kerüljön hátrébb a trónöröklési sorban öccse, Lajos herceg születése miatt.

VI. György, Margit hercegnő és Harry herceg sorsa az intő példa

A brit monarchia történetében számos példa van arra, milyen feszültségeket szült az „örökös és tartalék” rendszere. VIII. Eduárd és VI. György kapcsolata Eduárd 1936-os lemondása után végleg megromlott, amikor az addigi „tartalék” kényszerből került a trónra. De a lázadóként emlegetett Margit hercegnő és II. Erzsébet királynő viszonya sem volt felhőtlen, ahogy András egykori herceg és III. Károly király kapcsolata is azt mutatta, hogy a „második” szerep, ha nem kezelik tudatosan, komoly problémákkal járhat. ”Vilmos a saját tapasztalataiból is merít: a Harry herceggel való felnőttkori konfliktusa is hozzájárult ahhoz, hogy meg akarja törni az örökösök és az úgynevezett tartalékok közötti feszültséget” –vélekedik Hardman.