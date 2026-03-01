Megint balhéba keveredett: letartóztatták Cher fiát, Elijah Blue Allmant

Újfent botrányba keveredett Cher fia, Elijah Blue Allman. A 49 éves nepobébinek már korábban is meggyűlt a baja a hatóságokkal, azonban most ismét letartóztatták. Egyelőre annyit tudni, hogy a rendőrök péntek este egy iskolában fogták el a rockzenészt, aki engedély nélkül tartózkodott a suli területén. A rendőrség közleménye szerint a birtokháborításon felül két emberrel szembeni könnyű testisértéssel is gyanúsítják a Deadsy együttes frontemberét.

Cher fia, Elijah Blue Allman egy igazi botrányhős

Forrás: WireImage

Botrányok szegélyezték Elijah Blue Allman életét Cher kisebbik fia 1976-ban született, az édesapja a néhai Gregg Allman énekes-dalszerző.

A nepobébi már fiatalon világsztárrá vált, amikor 12 évesen gitározott Cher egyik koncertjén.

Később anya és fia kapcsolata megromlott, miután a rockzenésszé cseperedő fiú drogbotrányokba keveredett és többször beszélt a függőségeiről. Állítása szerint 11 éves kora óta drogozik.

Cher korábban arról beszélt, hogy szerette volna a gyámsága alá helyeztetni Elijah-t, mert mentális gondokkal küzd és nem tud bánni az apjától örökölt pénzzel és a hírnévvel. A keresetét azonban visszautasították.

Néhány évvel ezelőtt még mélyebbre süllyedt a kapcsolatuk, amikor több olyan pletyka is napvilágot látott, hogy Cher el akarta raboltatni a fiát egy New York-i hotelből, az énekesnő azonban a mai napig tagadja ezt.

Elijah tavaly kórházba került drogtúladagolás miatt és csak egy kicsin múlott, hogy nem halt meg.

2026. február 27-én pedig letartóztatták Cher fiát egy iskolai balhét követően.

Cher fiára tárgyalás vár

Most a Page Six hozta nyilvánosságra, hogy a rockzenészt letartóztatták péntek este egy New Hampshire állambeli iskolában. A rendőrség kétrendbeli testisértéssel és birtokháborítással gyanúsítja a nepobébit. A hatóságok közleménye szerint a férfi ellenségesen viselkedett és balhét okozott a helyi St. Paul iskolában. Arról azonban egyelőre nincs információ, hogy mit keresett ott, ugyanis semmilyen kapcsolatban nem áll az említett intézménnyel.

Elijah-t később a Merrimack megyei börtönbe szállították át, ahol kihallgatták, majd szabadon engedték. Később azonban várhatóan meg kell jelennie a bíróságon, ahol vádat emelnek ellene.

Cher magánéletével kapcsolatos további cikkeinket itt tudjátok elolvasni: