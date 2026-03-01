Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megint balhéba keveredett: letartóztatták Cher fiát, Elijah Blue Allmant

Komáromi Bence
2026.03.01.
Megint a rendőrségen kötött ki a világsztár kisebbik gyermeke. Cher fiát, Elijah Blue Allmant most éppen birtokháborítás és könnyű testisértés gyanújával vették őrizetbe.

Újfent botrányba keveredett Cher fia, Elijah Blue Allman. A 49 éves nepobébinek már korábban is meggyűlt a baja a hatóságokkal, azonban most ismét letartóztatták. Egyelőre annyit tudni, hogy a rendőrök péntek este egy iskolában fogták el a rockzenészt, aki engedély nélkül tartózkodott a suli területén. A rendőrség közleménye szerint a birtokháborításon felül két emberrel szembeni könnyű testisértéssel is gyanúsítják a Deadsy együttes frontemberét.

Cher fia, Elijah Blue Allman egy igazi botrányhős
Forrás: WireImage

Botrányok szegélyezték Elijah Blue Allman életét

  • Cher kisebbik fia 1976-ban született, az édesapja a néhai Gregg Allman énekes-dalszerző.
  • A nepobébi már fiatalon világsztárrá vált, amikor 12 évesen gitározott Cher egyik koncertjén.
  • Később anya és fia kapcsolata megromlott, miután a rockzenésszé cseperedő fiú drogbotrányokba keveredett és többször beszélt a függőségeiről. Állítása szerint 11 éves kora óta drogozik.
  • Cher korábban arról beszélt, hogy szerette volna a gyámsága alá helyeztetni Elijah-t, mert mentális gondokkal küzd és nem tud bánni az apjától örökölt pénzzel és a hírnévvel. A keresetét azonban visszautasították.
  • Néhány évvel ezelőtt még mélyebbre süllyedt a kapcsolatuk, amikor több olyan pletyka is napvilágot látott, hogy Cher el akarta raboltatni a fiát egy New York-i hotelből, az énekesnő azonban a mai napig tagadja ezt.
  • Elijah tavaly kórházba került drogtúladagolás miatt és csak egy kicsin múlott, hogy nem halt meg.
  • 2026. február 27-én pedig letartóztatták Cher fiát egy iskolai balhét követően.

Cher fiára tárgyalás vár

Most a Page Six hozta nyilvánosságra, hogy a rockzenészt letartóztatták péntek este egy New Hampshire állambeli iskolában. A rendőrség kétrendbeli testisértéssel és birtokháborítással gyanúsítja a nepobébit. A hatóságok közleménye szerint a férfi ellenségesen viselkedett és balhét okozott a helyi St. Paul iskolában. Arról azonban egyelőre nincs információ, hogy mit keresett ott, ugyanis semmilyen kapcsolatban nem áll az említett intézménnyel. 

Elijah-t később a Merrimack megyei börtönbe szállították át, ahol kihallgatták, majd szabadon engedték. Később azonban várhatóan meg kell jelennie a bíróságon, ahol vádat emelnek ellene.

Cher magánéletével kapcsolatos további cikkeinket itt tudjátok elolvasni:

Megmutatta 40 évvel fiatalabb pasiját Cher

A 79 éves Cher és a 39 éves Alexander Edwards három éve alkot hivatalosan is egy párt. Bár ritkán jelennek meg a nyilvánosság előtt, nemrég kivételt tettek.

Drogtúladagolás miatt, rohammentő vitte kórházba Cher fiát

Elijah Blue Allman a hétvégén túladagolta magát. Cher fiának nem először volt problémája a kábítószerekkel, és nem először múlt hajszálon az élete.

Cher sokkoló vallomása: „Egy arrogáns disznó volt!”

Az énekesnő kendőzetlenül beszélt egy legendás rendezőről, akivel kölcsönösen nem szívlelték egymást. Cher memoárjában sok mindenről lerántja a leplet.

 

 

