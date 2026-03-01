Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 1., vasárnap Albin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
IQ tesztek

Idézd fel a középsulis éveidet ezzel a matekteszttel. Zseni vagy, ha átmész ezen!

Shutterstock - vectorfusionart
IQ tesztek matek érettségi matek
Pópity Balázs
2026.03.01.
Emlékszel még, amikor a suliban röpdolgozatot kellett írnod matekból és az osztályban mindenki gyomorgörcsöt kapott? Most mit szólnál hozzá, ha eléd tennénk egy matektesztet és meg kellene oldanod? Sikerülne? Tedd magad próbára!

Emlékszel még a gyerekzsivajra, az első szerelmekre és a diákok életét megkeserítő röpdolgozatokra? És arra, hogy melyik volt a kedvenc tantárgyad? Ha a matek, akkor ezt a tesztet imádni fogod! Bizonyítsd be magadnak, hogy okosabb vagy, mint egy gimnazista és repülj vissza a kamaszkorodba az alábbi matekteszttel. 

Érettségit felidéző matekteszt.
Középsulit felidéző matekteszt: bele lehet zavarodni, de egy zseni átlát a káoszon.
Forrás: Shutterstock

Középsulit felidéző matekteszt

  • A függvénytáblázat a legrejtettebb kincsed lesz.
  • Ismétlés a tudás anyja.
  • Várnak rád a képletek és a differenciálegyenletek!

Az online tesztekben az a jó, hogy sosem fogy ki a tinta és nem tudod üresen hagyni a papírt. Vajon hány pontot érnél el egy röpdolgozaton puska nélkül? Az alábbi matektesztet kitöltve megtudhatod!

Teszteld a tudásod! Tölts ki ezt a matektesztet!

Na jó, a függvénytáblázatot használhatod.

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/5 Egy derékszögű háromszög befogói hossza 3 és 4. Mekkora az átfogó hossza?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/5 Mennyi az f(x)=2x2−4x+1f(x)=2x2−4x+1 függvény értéke, ha x=3?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/5 Melyik kifejezés adja meg egy r=5 sugarú kör kerületét?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/5 Oldd meg az egyenletet: 2x−5=92x−5=9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/5 Egy számtani sorozat első tagja 4, differenciája 3. Mennyi lesz a sorozat ötödik tagja?

Miért jó ez a matekteszt?

Egy matekteszt nem csak arra jó, hogy kiderüljön, mennyire figyeltél oda, amikor még ott ültél a padban és a tanár a táblát koptatta a krétával. Amikor megoldasz egy-egy trükkösebb feladatot, az agyad olyan dopaminlöketet kap, amit még egy dupla eszpresszó sem tud überelni. Ráadásul közben észrevétlenül fejlődik a logikai készséged és a problémamegoldó képességed is. Az ilyen matektesztek segítenek abban, hogy a stresszes helyzetekben is megőrizd a hidegvéredet. Ha gyakran élesíted az agyad ilyen feladatokon, megtanulhatod, hogyan oldd meg hatékonyabban a bonyolult élethelyzeteket és találd meg a logikus megoldáshoz vezető utat.

Ha sikerült, mutasd meg a barátnőidnek is!

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

Nem vagy jó matekból? Akkor lehet, hogy különlegesebb vagy, mint gondolnád

Nem vagy jó matekból? Akkor lehet, hogy különlegesebb vagy, mint gondolnád

IQ-teszt: igazi zseni vagy, ha megtalálod a számokat ebben az optikai illúzióban

Egy olyan IQ-tesztet hoztunk neked, ami az emberiség 70 százalékán kifog, pedig elsőre roppant egyszerűnek tűnik.

Ezt az egyszerűnek tűnő matekfeladatot a legtöbben elrontják. Te meg tudod oldani?

Még általános iskolában kellett tanulnod róla. Emlékszel?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu