Idézd fel a középsulis éveidet ezzel a matekteszttel. Zseni vagy, ha átmész ezen!

Emlékszel még a gyerekzsivajra, az első szerelmekre és a diákok életét megkeserítő röpdolgozatokra? És arra, hogy melyik volt a kedvenc tantárgyad? Ha a matek, akkor ezt a tesztet imádni fogod! Bizonyítsd be magadnak, hogy okosabb vagy, mint egy gimnazista és repülj vissza a kamaszkorodba az alábbi matekteszttel.
Középsulit felidéző matekteszt
- A függvénytáblázat a legrejtettebb kincsed lesz.
- Ismétlés a tudás anyja.
- Várnak rád a képletek és a differenciálegyenletek!
Az online tesztekben az a jó, hogy sosem fogy ki a tinta és nem tudod üresen hagyni a papírt. Vajon hány pontot érnél el egy röpdolgozaton puska nélkül? Az alábbi matektesztet kitöltve megtudhatod!
Teszteld a tudásod! Tölts ki ezt a matektesztet!
Na jó, a függvénytáblázatot használhatod.
1/5 Egy derékszögű háromszög befogói hossza 3 és 4. Mekkora az átfogó hossza?
2/5 Mennyi az f(x)=2x2−4x+1f(x)=2x2−4x+1 függvény értéke, ha x=3?
3/5 Melyik kifejezés adja meg egy r=5 sugarú kör kerületét?
4/5 Oldd meg az egyenletet: 2x−5=92x−5=9.
5/5 Egy számtani sorozat első tagja 4, differenciája 3. Mennyi lesz a sorozat ötödik tagja?
Miért jó ez a matekteszt?
Egy matekteszt nem csak arra jó, hogy kiderüljön, mennyire figyeltél oda, amikor még ott ültél a padban és a tanár a táblát koptatta a krétával. Amikor megoldasz egy-egy trükkösebb feladatot, az agyad olyan dopaminlöketet kap, amit még egy dupla eszpresszó sem tud überelni. Ráadásul közben észrevétlenül fejlődik a logikai készséged és a problémamegoldó képességed is. Az ilyen matektesztek segítenek abban, hogy a stresszes helyzetekben is megőrizd a hidegvéredet. Ha gyakran élesíted az agyad ilyen feladatokon, megtanulhatod, hogyan oldd meg hatékonyabban a bonyolult élethelyzeteket és találd meg a logikus megoldáshoz vezető utat.
Ha sikerült, mutasd meg a barátnőidnek is!
Ezek a cikkek is tetszeni fognak: