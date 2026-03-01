Idézd fel a középsulis éveidet ezzel a matekteszttel. Zseni vagy, ha átmész ezen!

Emlékszel még a gyerekzsivajra, az első szerelmekre és a diákok életét megkeserítő röpdolgozatokra? És arra, hogy melyik volt a kedvenc tantárgyad? Ha a matek, akkor ezt a tesztet imádni fogod! Bizonyítsd be magadnak, hogy okosabb vagy, mint egy gimnazista és repülj vissza a kamaszkorodba az alábbi matekteszttel.

Középsulit felidéző matekteszt: bele lehet zavarodni, de egy zseni átlát a káoszon.

Forrás: Shutterstock

Középsulit felidéző matekteszt A függvénytáblázat a legrejtettebb kincsed lesz.

Ismétlés a tudás anyja.

Várnak rád a képletek és a differenciálegyenletek!

Az online tesztekben az a jó, hogy sosem fogy ki a tinta és nem tudod üresen hagyni a papírt. Vajon hány pontot érnél el egy röpdolgozaton puska nélkül? Az alábbi matektesztet kitöltve megtudhatod!

Teszteld a tudásod! Tölts ki ezt a matektesztet!

Na jó, a függvénytáblázatot használhatod.