Reggelizz úgy, mint Katalin: erre az ételre esküszik a walesi hercegné

turmix zöldturmix katalin Kate Middleton Katalin hercegné szépség reggeli
Rideg Léna
2026.03.01.
Friss, zöld és tele van tápanyaggal. A walesi hercegné reggelije nemcsak trendi, hanem valóban tudatos választás. Mutatjuk, mitől olyan különleges a Katalin hercegné napindító turmixa, és miért ajánlják a szakértők is.

Katalin hercegné régóta híres arról, hogy tudatosan és kiegyensúlyozottan étkezik. A walesi hercegné nemcsak a kifinomult stílusáról ismert, hanem arról is, hogy szívesen főz otthon férjének, Vilmos hercegnek és három gyermeküknek, György hercegnek, Sarolta hercegnőnek és Lajos hercegnek. A friss, tápláló, házilag készült ételek fontos szerepet játszanak a mindennapjaikban – és ez alól a reggeli sem kivétel. Mutatjuk Katalin hercegné jól bevált reggelijét, ami amellett, hogy egészséges, igazi energiabomba!

Katalin hercegné szépségének kulcsa
Katalin hercegné szépségének egyik kulcsa a tudatos, vitaminokban gazdag napindítás lehet.
Forrás: WireImage

Mit eszik reggelire Katalin?

  • Katalin hercegné tudatos, egészséges étrendet követ.
  • Reggeli turmixa kelkáposztát, spirulinát, matchát és áfonyát is tartalmaz.
  • A zöld ital támogatja az energiaszintet és a hormonális egyensúlyt.
  • Másik kedvenc reggelije a laktató, rostban gazdag zabkása.

Katalin hercegné reggeli rutinja

A napindító étkezés különösen fontos a walesi hercegné számára. A 44 éves hercegné egyik kedvence egy zöld turmix, amely első hallásra talán szokatlannak tűnhet, ám valójában igazi tápanyagbomba. Energiát ad, beállítja a vércukorszintet, és megalapozza a koncentrációt a sűrű programokkal teli napokra.

Katalin turmixába kelkáposzta, spirulina, matcha, spenót, római saláta, friss koriander és áfonya kerül. Ez a kombináció egyszerre frissítő, könnyen emészthető és rendkívül gazdag mikrotápanyagokban.

A turmix tökéletes napindító

A témában Gabriela Peacock táplálkozásterapeuta is megszólalt, aki több mint tízéves tapasztalattal rendelkezik a táplálkozástudomány területén. Szerinte a hercegné választása tökéletes példa arra, hogyan fejthetnek ki komoly élettani hatást az egyszerű, teljes értékű alapanyagok.

A leveles zöldségek – például a kelkáposzta, a spenót és a római saláta – vitaminokban és magnéziumban gazdagok, amelyek támogatják az energiaszintet és a hormonális egyensúlyt. A spirulina koncentrált növényi fehérjeforrás, emellett erős antioxidáns-hatással is bír. Az áfonya pedig köztudottan jót tesz az agyműködésnek és gyulladáscsökkentő tulajdonságai is jelentősek.

A szakértő szerint a turmix különösen ideális reggeli választás, mert gyorsan elkészíthető, könnyen emészthető, és már a nap elején hidratálja a szervezetet. 

Ráadásul stabilabban tartja a vércukorszintet, mint egy cukros gabonapehely, így elkerülhető a délelőtti energiaszint-zuhanás. Gabriela Peacock gyakran javasolja ügyfeleinek, hogy a reggelijük tartalmazzon rostot, antioxidánsokat és egy kevés fehérjét – ez a kombináció segít abban, hogy egész nap energikusak és fókuszáltak maradjanak – írja a HELLO! magazin.

Katalin hercegné a zabkását is imádja

Kate Middleton azonban nem kizárólag turmixszal indítja a napot. Egy másik kedvelt reggelije a klasszikus zabkása. A táplálkozási szakértőként dolgozó Charlotte Faure Green szerint a zab kiváló oldható rostforrás, amely hosszan tartó teltségérzetet biztosít, és csökkenti az ebéd előtti nassolás iránti vágyat. Emellett egyensúlyban tartja a vércukorszintet, ami kulcsfontosságú a testsúly szabályozásában, és abban is, hogy a nap folyamán könnyebb legyen kontrollálni a kalóriabevitelt. A kiegyensúlyozott reggeli így nemcsak az energiaszintet támogatja, hanem hosszú távon az egészséges testsúly megtartásához is hozzájárul.

