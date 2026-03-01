Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Vagány és stílusos: így viseld a hámot a hétköznapokban

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
outfit divat hám
2026 divatja a maximalizmusról szól. A szegecses derékövek, szíjak és hámok népszerűbbek, mint valaha. Mutatjuk, hogyan hordhatod stílusosan a hétköznapokban is!

Idén a minimalizmust egyre inkább felváltja a maximalizmus. Az extravagáns, kevert és harsány ruhadarabok elképesztő népszerűségnek örvendenek. 2026 divatjában kiemelt szerepet kapnak a kiegészítők. Az ékszerek, táskák és övek fontos elemei lehetnek egy-egy összeállításnak. Az utcai divatban a hámok, szíjak és derékövek egyre kedveltebbek lesznek, de nem mindegy, hogy hogyan viseled őket. 

hám, deréköv, szíj
Mutatjuk, hogyan viseld a hámot a hétköznapi divatban.
Forrás: Getty Images Europe

A hám 2026-ban is továbbhódít

  • A maximalista kiegészítő egyre népszerűbb.
  • Minden outfithez viselheted. 
  • Egy kényelmes, de vagány elem, ami minden szettet divatdiktátorossá tesz. 

Hogyan használják a hámot a divatban?

A középkori divattrendhez hasonlóan a testhám is a bevállalós divatőrültek kedvence. A hámok általában övrészletekből, karikákból és testet átfutó részletekből állnak össze. Olyan mint egy váz vagy kontúr a testedhez. Fekete színben a legnépszerűbb, és gyakran szegecsekkel, ezüst vagy arany elemekkel díszítik. Angolul a harness kifejezést használják rá. A műbőr kiegészítő minden egyszerű ruhadarabot fel tud dobni. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb inspirációs képeket és TikTok-videókat az extravagáns divattrendhez. 

outfit, stílus, női divat
Hámszíjas outfit, lazán elegáns stílusban. 
Forrás: German Select

A hám a gótikus, dark divatirányzatban a legnépszerűbb, de tökéletes az irodai hétköznapokra vagy bulizós estékre is. Fent egy egyszerű, alapdarabokból álló szettet láthatsz, amely tökéletes lehet a mindennapokra. A hám adja az izgalmat és a vagányságot a megjelenéshez, nélküle túl egyszerű lenne az összeállítás. Viseld fehér vagy világos színű inggel, oversize blézerrel és egy koptatott farmernadrággal. 

elegáns divat, stílus, divattrend
Burgundi testhám, elegáns összeállításban. 
Forrás: Getty Images Europe

Választhatsz barna vagy burgundi testhámot is. A lényeg, hogy olyan színekkel viseld, amelyek kellőképpen elütnek, hogy megfelelően érvényesüljön a szíj. Hozd párhuzamba más ugyanolyan színű kiegészítőkkel, például egy színes harisnyával, táskával vagy cipővel, ahogy azt a képen is láthatod. 

női deréköv
Fekete hám kabátkiegészítőként.
Forrás: GC Images

A derékövet viselheted kabátra vagy dzsekire is. Ezek a hámok nemcsak izgalmas elemek, de segítenek hangsúlyozni a testalkatodat is, pont úgy, ahogyan a női övek is. A jól felhelyezett hám nagyobbíthatja a kebleket, kisebbítheti a derekat és hangsúlyozhatja a homokóra alakot. Kísérletezz láncos, karikás vagy több részes dizájnokkal is. 

Az alábbi videóban több dizájnt, típust és szabást is láthatsz. 

@mimi_almighty HARNESS COLLECTION!! Ft my fave @Doechii ⛓️‍💥🖤 Which harness is your fave?? . #harness #leatherharness #belt #belts #accessories #stylingtips #stylingideas #fyp #alttiktok ♬ original sound - KieToLife🌱

