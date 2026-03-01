Vagány és stílusos: így viseld a hámot a hétköznapokban

Idén a minimalizmust egyre inkább felváltja a maximalizmus. Az extravagáns, kevert és harsány ruhadarabok elképesztő népszerűségnek örvendenek. 2026 divatjában kiemelt szerepet kapnak a kiegészítők. Az ékszerek, táskák és övek fontos elemei lehetnek egy-egy összeállításnak. Az utcai divatban a hámok, szíjak és derékövek egyre kedveltebbek lesznek, de nem mindegy, hogy hogyan viseled őket.

Mutatjuk, hogyan viseld a hámot a hétköznapi divatban.

Forrás: Getty Images Europe

A hám 2026-ban is továbbhódít A maximalista kiegészítő egyre népszerűbb.

Minden outfithez viselheted.

Egy kényelmes, de vagány elem, ami minden szettet divatdiktátorossá tesz.

Hogyan használják a hámot a divatban?

A középkori divattrendhez hasonlóan a testhám is a bevállalós divatőrültek kedvence. A hámok általában övrészletekből, karikákból és testet átfutó részletekből állnak össze. Olyan mint egy váz vagy kontúr a testedhez. Fekete színben a legnépszerűbb, és gyakran szegecsekkel, ezüst vagy arany elemekkel díszítik. Angolul a harness kifejezést használják rá. A műbőr kiegészítő minden egyszerű ruhadarabot fel tud dobni. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb inspirációs képeket és TikTok-videókat az extravagáns divattrendhez.

Hámszíjas outfit, lazán elegáns stílusban.

Forrás: German Select

A hám a gótikus, dark divatirányzatban a legnépszerűbb, de tökéletes az irodai hétköznapokra vagy bulizós estékre is. Fent egy egyszerű, alapdarabokból álló szettet láthatsz, amely tökéletes lehet a mindennapokra. A hám adja az izgalmat és a vagányságot a megjelenéshez, nélküle túl egyszerű lenne az összeállítás. Viseld fehér vagy világos színű inggel, oversize blézerrel és egy koptatott farmernadrággal.

Burgundi testhám, elegáns összeállításban.

Forrás: Getty Images Europe

Választhatsz barna vagy burgundi testhámot is. A lényeg, hogy olyan színekkel viseld, amelyek kellőképpen elütnek, hogy megfelelően érvényesüljön a szíj. Hozd párhuzamba más ugyanolyan színű kiegészítőkkel, például egy színes harisnyával, táskával vagy cipővel, ahogy azt a képen is láthatod.

Fekete hám kabátkiegészítőként.

Forrás: GC Images

A derékövet viselheted kabátra vagy dzsekire is. Ezek a hámok nemcsak izgalmas elemek, de segítenek hangsúlyozni a testalkatodat is, pont úgy, ahogyan a női övek is. A jól felhelyezett hám nagyobbíthatja a kebleket, kisebbítheti a derekat és hangsúlyozhatja a homokóra alakot. Kísérletezz láncos, karikás vagy több részes dizájnokkal is.