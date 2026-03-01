4 film, amit egyszerre jelöltek Arany Málnára és Oscar-díjra is ugyan abban az évben

A kritikusok néha kifejezetten kemények tudnak lenni. Attól még, hogy egy film Oscar-díjat kap, nem biztos, hogy mindenki imádni fogja – Hollywoodban ez egyáltalán nem jelent védettséget. Ezek a produkciók is azt mutatják, hogy miközben a vörös szőnyegen még ünnepelnek, a kritikusok már sorra fogalmazzák meg a csalódott véleményeket.

Van, hogy a vörös szőnyeg végén Oscar-díj helyett csak egy Arany Málna van, vagy éppen mindkettő.

4 alkotás, amelyeket egyszerre jelöltek Oscar-díjra és Arany Málnára is Michael Douglas tőzsdecápaként Oscar-díjat nyert, de a partnere elvérzett.

Kevin Costner westernje egyszerre volt gyönyörű és unalmas, ezért a kritikusok nem kímélték.

A denevérember technikai bravúrja nem tudta elvonni a figyelmet a gyenge alakításokról.

Bruce Willis megmentette a világot de a kritikusokat nem győzte meg.

Már a spájzban van a 98. Oscar-díjátadó, de a kritikusokat nem tántorítják el az aranyszobrok attól, hogy lehúzzanak valamit. A filmtörténelem során már többször megtörtént, hogy néhány produkció a legrangosabb szakmai elismerés mellett a legcikibb díjra is jelölve lett, ráadásul ugyanabban a szezonban.

Mi az az Arany Málna?

Az Arany Málnát 1981-ben alapította egy John J. B. Wilson nevű fickó, aki megelégelte, hogy Hollywoodban mindenki csak egymás hátát lapogatja. Úgy döntött, kell egy anti-Oscar, egy görbe tükör, ami megmutatja, hogy a legnagyobb büdzsé és a legfényesebb sztárparádé ellenére is képes a filmipar bóvlikat eredményezni. A kategóriái szinte egy az egyben másolják az Oscart, csak a „legjobb” szót kicserélik a „legrosszabbra”. Van itt legrosszabb film, legrosszabb rendező, sőt, még legrosszabb filmes páros is.

Tőzsdecápák (1987)

Ez a film iskolapéldája ennek a skizofrén állapotnak, hiszen nemcsak jelölték, de haza is vitte mindkét díjat. Michael Douglas olyan hitelesen játszotta Gordon Gekkót, hogy ezért a szerepért teljesen megérdemelten vághatta zsebre a Llegjobb főszereplőért járó Oscart. Az Arany Málnát partnere, Daryl Hannah kapta, mert sikerült olyan bizonytalanul mozognia a díszletek között, hogy a kritikusok nem tudtak elmenni mellette.