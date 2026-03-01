Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
4 film, amit egyszerre jelöltek Arany Málnára és Oscar-díjra is ugyan abban az évben

2026.03.01.
Ahogy a mondás tartja, minden rosszban van valami jó, de a filmes szakma szerint ez fordítva is igaz. Erre bizonyíték ez az 4 alkotás, amelyet egyszerre küldtek fel a mennybe Az Oscar-díjjelöléssel és húztak le a sárga földig egy Arany Málnával.

A kritikusok néha kifejezetten kemények tudnak lenni. Attól még, hogy egy film Oscar-díjat kap, nem biztos, hogy mindenki imádni fogja – Hollywoodban ez egyáltalán nem jelent védettséget. Ezek a produkciók is azt mutatják, hogy miközben a vörös szőnyegen még ünnepelnek, a kritikusok már sorra fogalmazzák meg a csalódott véleményeket.

Az arany szobor nem véd meg a bukástól. Van, hogy a vörös szőnyeg az Oscar-díj helyett csak az Arany Málnához vezet,
Van, hogy a vörös szőnyeg végén Oscar-díj helyett csak egy Arany Málna van, vagy éppen mindkettő.
Forrás: Shutterstock

4 alkotás, amelyeket egyszerre jelöltek Oscar-díjra és Arany Málnára is

  • Michael Douglas tőzsdecápaként Oscar-díjat nyert, de a partnere elvérzett.
  • Kevin Costner westernje egyszerre volt gyönyörű és unalmas, ezért a kritikusok nem kímélték.
  • A denevérember technikai bravúrja nem tudta elvonni a figyelmet a gyenge alakításokról.
  • Bruce Willis megmentette a világot de a kritikusokat nem győzte meg.

Már a spájzban van a 98. Oscar-díjátadó, de a kritikusokat nem tántorítják el az aranyszobrok attól, hogy lehúzzanak valamit. A filmtörténelem során már többször megtörtént, hogy néhány produkció a legrangosabb szakmai elismerés mellett a legcikibb díjra is jelölve lett, ráadásul ugyanabban a szezonban. 

Mi az az Arany Málna?

Az Arany Málnát 1981-ben alapította egy John J. B. Wilson nevű fickó, aki megelégelte, hogy Hollywoodban mindenki csak egymás hátát lapogatja. Úgy döntött, kell egy anti-Oscar, egy görbe tükör, ami megmutatja, hogy a legnagyobb büdzsé és a legfényesebb sztárparádé ellenére is képes a filmipar bóvlikat eredményezni. A kategóriái szinte egy az egyben másolják az Oscart, csak a „legjobb” szót kicserélik a „legrosszabbra”. Van itt legrosszabb film, legrosszabb rendező, sőt, még legrosszabb filmes páros is. 

Tőzsdecápák (1987) 

Ez a film iskolapéldája ennek a skizofrén állapotnak, hiszen nemcsak jelölték, de haza is vitte mindkét díjat. Michael Douglas olyan hitelesen játszotta Gordon Gekkót, hogy ezért a szerepért teljesen megérdemelten vághatta zsebre a Llegjobb főszereplőért járó Oscart. Az Arany Málnát partnere, Daryl Hannah kapta, mert sikerült olyan bizonytalanul mozognia a díszletek között, hogy a kritikusok nem tudtak elmenni mellette.

Wyatt Earp (1994)

A film vizuálisan tényleg ott van a szeren, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a legjobb fényképezésért járó Oscar-díjra jelölték. De hiába volt gyönyörű minden beállítás, ha Kevin Costner annyira hiteltelenül játszotta a címszerepet, hogy azt a legrosszabb férfi főszereplőnek járó Arany Málnával értékelték, de a filmnek a legrosszabb folytatás/remake kategóriában is sikerült még egyet beszereznie.

Armageddon (1998)

Erre a mozira a technikai stáb lehet a legbüszkébb, hiszen a hang és a vizuális effektek kategóriájában jelölték őket Oscarra. Michael Bay nem bízta a véletlenre: minden robbant és lángolt, ahogy kell. Viszont a kritikusok nem voltak ennyire elragadtatva a színészi játéktól, így Bruce Willis végül a legrosszabb férfi főszereplőnek járó Arany Málna-díjjal lett gazdagabb. 

Batman visszatér (1992)

A bőregérember második részének jelenetei a technikai stábot dícsérik. Ezért a filmért a sminkeseket és a vizuális trükkökért felelős szakembereket teljesen megérdemelten jelölék Oscar-díjra. A kritikusok azonban többet vártak volna színészi játék terén. Szerintük Danny DeVito annyira túltolta a Pingvin groteszk karakterét, hogy a legrosszabb férfi mellékszereplő kategóriában egy Arany Málna-jelöléssel jutalmazták. Végül egyiket sem vitte haza.

