Drasztikus váltás: Demi Moore megvált védjegyének számító hosszú hajától – Fotó

A milánói divathét mindig tartogat meglepetéseket, de most nem egy ruha, hanem egy frizura vitte el a show-t. Demi Moore ugyanis gyökeres változtatással érkezett a Gucci bemutatójára – és ezzel azonnal magára vonta az összes tekintetet.

Demi Moore bob frizuára váltott.

Forrás: Getty Images Europe

Demi Moore a Gucci milánói bemutatóján mutatta meg új frizuráját

A színésznő 56 centimétert vágatott le ikonikus, hosszú hajából

Nedves hatású, vagány bob fazonra váltott

Rockos bőrszettben érkezett a divateseményre

Kiskutyája, Pilaf ezúttal is elkísérte

A haját Dimitris Giannetos vágta, aki többek között Kim Kardashian és Amal Clooney frizurájáért is felelt már

A fodrász „Demi-tris BoB”-nak nevezte el az új fazont

Mindenki Demi Moore új frizurájáról beszél

A hollywoodi sztár hosszú, sötét haja évtizedek óta a megjelenésének meghatározó eleme. Éppen ezért okozott akkora meglepetést, amikor a kifutóshow-n egy merőben új fazonnal lépett a fotósok elé.

A derékig érő hajkorona helyett egy vagány, nedves hatású bob mellett döntött, amely teljesen új karaktert adott az arcának.

A 63 éves színésznő az új frizurát rockos hangulatú összeállítással hangsúlyozta: fekete bőrkabátot és hasított bőrnadrágot viselt, a szettet magas sarkú cipővel és nagyméretű napszemüveggel tette teljessé. A reflektorfényben pedig természetesen ott volt hűséges kiskutyája, Pilaf is, aki már rutinos résztvevője a vörös szőnyeges eseményeknek.

Vajon mi áll a drasztikus váltás mögött?

A változás azért is keltett feltűnést, mert Demi Moore korábban többször beszélt arról, mennyire ragaszkodik a hosszú hajához. A People magazinnak adott interjújában nemrég még úgy fogalmazott: a hajhossz kérdésében kifejezetten következetes, és a fodrásza legfeljebb finoman ritkíthat rajta. Mint mondta, különösen érzékeny arra, hogy ne vágjanak túl sokat.

Most azonban 56 centimétertől búcsúzott el – nem kis döntés egy olyan sztártól, akinek a frizurája szinte védjegynek számít.

Az átalakulás mögött Dimitris Giannetos áll, aki többek között Kim Kardashian és Amal Clooney frizurájáért is felelt már. A sztárfodrász az Instagramon játékosan „Demi-tris BoB”-nak keresztelte el az új fazont, és a Vogue-nak elárulta: markáns változást szeretett volna elérni a Gucci-show alkalmából. Elmondása szerint a cél az volt, hogy a frizura egyszerre tükrözze Demi Moore ikonikus, bátor kisugárzását és könnyed eleganciáját – írja a Daily Mail.