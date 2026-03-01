Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 1., vasárnap

Drasztikus váltás: Demi Moore megvált védjegyének számító hosszú hajától – Fotó

Rideg Léna
2026.03.01.
A színésznő évtizedeken át elképzelhetetlen volt hosszú, sötét hajzuhataga nélkül, most azonban egyetlen vágással új fejezetet nyitott. Demi Moore merész döntése a milánói divathéten azonnal beszédtéma lett.

A milánói divathét mindig tartogat meglepetéseket, de most nem egy ruha, hanem egy frizura vitte el a show-t. Demi Moore ugyanis gyökeres változtatással érkezett a Gucci bemutatójára – és ezzel azonnal magára vonta az összes tekintetet.

  • Demi Moore a Gucci milánói bemutatóján mutatta meg új frizuráját
  • A színésznő 56 centimétert vágatott le ikonikus, hosszú hajából
  • Nedves hatású, vagány bob fazonra váltott
  • Rockos bőrszettben érkezett a divateseményre
  • Kiskutyája, Pilaf ezúttal is elkísérte
  • A haját Dimitris Giannetos vágta, aki többek között Kim Kardashian és Amal Clooney frizurájáért is felelt már
  • A fodrász „Demi-tris BoB”-nak nevezte el az új fazont

Mindenki Demi Moore új frizurájáról beszél 

A hollywoodi sztár hosszú, sötét haja évtizedek óta a megjelenésének meghatározó eleme. Éppen ezért okozott akkora meglepetést, amikor a kifutóshow-n egy merőben új fazonnal lépett a fotósok elé. 

A derékig érő hajkorona helyett egy vagány, nedves hatású bob mellett döntött, amely teljesen új karaktert adott az arcának.

A 63 éves színésznő az új frizurát rockos hangulatú összeállítással hangsúlyozta: fekete bőrkabátot és hasított bőrnadrágot viselt, a szettet magas sarkú cipővel és nagyméretű napszemüveggel tette teljessé. A reflektorfényben pedig természetesen ott volt hűséges kiskutyája, Pilaf is, aki már rutinos résztvevője a vörös szőnyeges eseményeknek.

Vajon mi áll a drasztikus váltás mögött?

A változás azért is keltett feltűnést, mert Demi Moore korábban többször beszélt arról, mennyire ragaszkodik a hosszú hajához. A People magazinnak adott interjújában nemrég még úgy fogalmazott: a hajhossz kérdésében kifejezetten következetes, és a fodrásza legfeljebb finoman ritkíthat rajta. Mint mondta, különösen érzékeny arra, hogy ne vágjanak túl sokat. 

Most azonban 56 centimétertől búcsúzott el – nem kis döntés egy olyan sztártól, akinek a frizurája szinte védjegynek számít.

Az átalakulás mögött Dimitris Giannetos áll, aki többek között Kim Kardashian és Amal Clooney frizurájáért is felelt már. A sztárfodrász az Instagramon játékosan „Demi-tris BoB”-nak keresztelte el az új fazont, és a Vogue-nak elárulta: markáns változást szeretett volna elérni a Gucci-show alkalmából. Elmondása szerint a cél az volt, hogy a frizura egyszerre tükrözze Demi Moore ikonikus, bátor kisugárzását és könnyed eleganciáját – írja a Daily Mail.

