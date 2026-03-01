Ruhaméret-fóbia: amikor szorongást okoz a vásárlás és az öltözködés

Nemcsak a romantikus vígjátékokból, de a való életből is jól ismerjük azt a jelenséget, amikor valaki kisebb ruhaméretet választ, csak hogy elmondhassa, az S-esek vagy épp M-esek táborába tartozik. Gyakori az is, hogy felhalmozódnak a szekrényben az „egyszer még lefogyok, és akkor jó lesz” típusú holmik. Vajon hitegetjük magunkat, netán teljesen normális és ártalmatlan ez a hozzáállás?

Ruhaméret-fóbia: súlytól függetlenül elfoghat a szorongás a tükör előtt.

Forrás: Shutterstock

Ruhaméret-fóbia, amikor kínzás a próbafülkében állni

A teltebb hölgyek úgy gondolják, csak nekik okoz problémát az öltözőben a tükör előtt állni, de sok xs-es méretű nő is küzd a tükörképével. Mérettől függetlenül okoz sokszor szorongást a megfelelő ruha kiválasztása.

Csupán betűk és számok

Az angolszász XS, S, M, L, XL vagy az EU-s 34, 36, 38, 40, 42 értékek sokak számára szorongást keltő jelzések, olyannyira, hogy egyes esetekben még a ruhavásárlástól is elrettentik az illetőt. Fontos lenne azonban megérteni, hogy ezek mindössze feliratok, és nem egy ember valódi értékét mutatják meg.

„Az első dolog, amit érdemes kiemelni, az az, hogy a ruhaméretünk, és hogy mi van beleírva a holmijainkba, nem egy objektív adat, vagyis nem olyan mérőszám, ami mindenkire egységesen igaz. Ennek ellenére komoly pszichológiai hatása van ránk, mert a popkultúra, a divatvilág és a közösségi média nyomán beleégett a köztudatba, hogy aki kis méretet hord, az rendben van magával, kontrollálja az életét és mások is elfogadják olyannak, amilyen. A ruhaméretünkkel kapcsolatos gondolkodásunkat azonban nem a sztereotípiáknak, külső véleményeknek, előítéleteknek vagy a személyes élményeknek kellene táplálnia, hanem az objektivitásnak" – hívta fel a figyelmet dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a Fanny magazinban.

Az önértékelésről is szól

„Jellemző, hogy amikor felpróbálunk egy ruhadarabot, és az szűk vagy akár túlságosan eláll, azonnal önértékelési kérdést csinálunk belőle. Mindenkinek van egy képe a saját testéről, a tükör előtt állva azonban elképzelhető, hogy mással szembesülünk, és nemcsak azért, mert a próbafülkék fényei olykor frusztráló megvilágításba helyeznek.

A testképünkkel összefüggő gondolkodás és a ruhaméretünkkel való túlzó foglalkozás nagy részben az önmagunkhoz fűződő viszonyunkról szól. Gyakran attól tesszük függővé, hogy milyen kapcsolatot ápolunk saját magunkkal, hogy mi van beleírva a nadrágunkba. Ezek mentén alakulhat ki az a szokás, hogy inkább kisebb méretet hordunk, ahelyett hogy szembenéznénk a valósággal, kijönnénk a tagadásból és megbékélnénk a testünk jelenlegi állapotával. Ám jellemzőbb, hogy vágyvezérelt módon cselekszünk, tehát nem konkrét lépésekkel és belső munkával, hanem egy idealizált képpel próbálunk meg közelebb kerülni a célunkhoz, ami általában nemcsak az, hogy beleférjünk a kívánt ruhába, hanem hogy a mérethez elképzelt személyiségjegyeket is megkapjuk. Ez egy dologról szól: szeretnénk, ha elfogadnának, szeretnének és értékesnek tartanának."