Ruhaméret-fóbia: amikor szorongást okoz a vásárlás és az öltözködés

Nemcsak a romantikus vígjátékokból, de a való életből is jól ismerjük azt a jelenséget, amikor valaki kisebb ruhaméretet választ, csak hogy elmondhassa, az S-esek vagy épp M-esek táborába tartozik. Gyakori az is, hogy felhalmozódnak a szekrényben az „egyszer még lefogyok, és akkor jó lesz” típusú holmik. Vajon hitegetjük magunkat, netán teljesen normális és ártalmatlan ez a hozzáállás?
Ruhaméret-fóbia, amikor kínzás a próbafülkében állni
A teltebb hölgyek úgy gondolják, csak nekik okoz problémát az öltözőben a tükör előtt állni, de sok xs-es méretű nő is küzd a tükörképével. Mérettől függetlenül okoz sokszor szorongást a megfelelő ruha kiválasztása.
Az öltözködés a mindennapjaink része, olvashattunk már dopaminöltözködésről, teszteket töltünk ki, milyen ruha illik hozzánk a legjobban, sőt még azzal is foglalkozunk, hogy 50 felett, mi állhat nekünk a legjobban.
Csupán betűk és számok
Az angolszász XS, S, M, L, XL vagy az EU-s 34, 36, 38, 40, 42 értékek sokak számára szorongást keltő jelzések, olyannyira, hogy egyes esetekben még a ruhavásárlástól is elrettentik az illetőt. Fontos lenne azonban megérteni, hogy ezek mindössze feliratok, és nem egy ember valódi értékét mutatják meg.
„Az első dolog, amit érdemes kiemelni, az az, hogy a ruhaméretünk, és hogy mi van beleírva a holmijainkba, nem egy objektív adat, vagyis nem olyan mérőszám, ami mindenkire egységesen igaz. Ennek ellenére komoly pszichológiai hatása van ránk, mert a popkultúra, a divatvilág és a közösségi média nyomán beleégett a köztudatba, hogy aki kis méretet hord, az rendben van magával, kontrollálja az életét és mások is elfogadják olyannak, amilyen. A ruhaméretünkkel kapcsolatos gondolkodásunkat azonban nem a sztereotípiáknak, külső véleményeknek, előítéleteknek vagy a személyes élményeknek kellene táplálnia, hanem az objektivitásnak" – hívta fel a figyelmet dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a Fanny magazinban.
Az önértékelésről is szól
„Jellemző, hogy amikor felpróbálunk egy ruhadarabot, és az szűk vagy akár túlságosan eláll, azonnal önértékelési kérdést csinálunk belőle. Mindenkinek van egy képe a saját testéről, a tükör előtt állva azonban elképzelhető, hogy mással szembesülünk, és nemcsak azért, mert a próbafülkék fényei olykor frusztráló megvilágításba helyeznek.
A testképünkkel összefüggő gondolkodás és a ruhaméretünkkel való túlzó foglalkozás nagy részben az önmagunkhoz fűződő viszonyunkról szól. Gyakran attól tesszük függővé, hogy milyen kapcsolatot ápolunk saját magunkkal, hogy mi van beleírva a nadrágunkba. Ezek mentén alakulhat ki az a szokás, hogy inkább kisebb méretet hordunk, ahelyett hogy szembenéznénk a valósággal, kijönnénk a tagadásból és megbékélnénk a testünk jelenlegi állapotával. Ám jellemzőbb, hogy vágyvezérelt módon cselekszünk, tehát nem konkrét lépésekkel és belső munkával, hanem egy idealizált képpel próbálunk meg közelebb kerülni a célunkhoz, ami általában nemcsak az, hogy beleférjünk a kívánt ruhába, hanem hogy a mérethez elképzelt személyiségjegyeket is megkapjuk. Ez egy dologról szól: szeretnénk, ha elfogadnának, szeretnének és értékesnek tartanának."
A testünkhöz való viszony
A legtöbb testképpel kapcsolatos problémát kora gyerekkori negatív élmények, destruktív visszajelzések, csúfolás, és akár a test miatti kiközösítés idézi elő.
„A óvodában, iskolában, és a családban is megtörténhet, hogy valakit a külseje miatt bántanak, emiatt hosszú távon központi témává válhat a kinézetre való extrém odafigyelés és a testi adottságok jelentősége. Ilyen esetben a gyermek azt tanulhatja meg, hogy akkor fogják szeretni, ha mások szemében elfogadható a teste. Emiatt az élete részévé válhat a szorongás, annak a hajszolása, hogy szép legyen és minél kisebb méretet viseljen. A különféle testképzavarok jellemzően így alakulnak ki. Lényeges aspektus az is, hogy azok, akik állandóan a ruhaméretükkel és a testükkel törődnek, valójában a külsejükkel próbálnak a külvilághoz és önmagukhoz kapcsolódni. Ez már nem a címkéken feltüntetett betű- és számsorokról, sokkal inkább egy esetleges önértékelési zavarról szól."
Figyelemfelhívó érzések
A próbafülke, a címkék monitorozása, a méricskélés, de a szekrény mélyére rejtett ruhadarabok egyaránt szüntelen nyomásként nehezedhetnek ránk és komoly szorongást okozhatnak. Éppen ezért tanácsos a problémával foglalkozni, aminek első lépése, hogy észrevegyük, majd belássuk: ruhaméret-fóbiánk van.
„A folyamatos belső feszültség, a valóság és az idealizált énkép közötti különbség, annak az érzése, hogy elvesztettük a kontrollt a saját testünk felett, illetve az állandó szégyenérzet mind olyan szorongató tényezők, melyek negatívan hatnak a mindennapokra és legfőképpen az önbizalmunkra. Hiszen, ha az életünk huzamosabb ideig csak a vágyakozásról szól, miközben kudarcnak élünk meg minden egyes ruhapróbát és vásárlást, az előbb vagy utóbb más területekre is kiterjedhet. Eltávolodhatunk például a racionális gondolkodástól, beszűkülhetünk, az önmagunkat leértékelő gondolatokkal pedig ördögi körben találhatjuk magunkat – emeli ki dr. Makai Gábor. – Szerencsére van mód arra, hogy kilépjünk a mókuskerékből, és testi-lelki szinten életmódot váltsunk."
Mikor kérjünk segítséget?
A pszichoterapeuta szerint akkor javasolt szakember segítségét kérni, ha észrevesszük, az önértékelésünket az határozza meg, hogy milyen méretű ruhát hordunk, és szinte minden napunk, gondolatunk ekörül forog. Ezen a ponton célszerű belevágni a múlt élményeinek feltárásába, a lelki munkába, és ha a fogyás a célunk a helyes táplálkozással, valamint a mozgással is foglalkozni. Ily módon fokozatosan kaphatjuk vissza az irányítás élményét, ráadásul növekedni kezdhet az önbizalmunk, és elkezdhet kialakulni a pozitív testkép is. Fontos ugyanakkor, hogy úgy álljunk a külsőnkhöz és a méreteinkhez, mint egy átmeneti állapothoz, amire van ráhatásunk és életünk végéig változhat.
Ahány márka, annyi méret
Egyre gyakrabban szembesülhetünk azzal, hogy az egyes márkák minimálisan, de mégis eltérő méretezéssel dolgoznak. Így fordulhat elő, hogy míg bizonyos üzletekben M-es ruha lesz a jó, másokban L-es. Ám hiába társítunk hozzá személyes jelentést, mindez nem a testünkről, hanem a különböző szabványokról és méretezési rendszerekről szól. Érdemes hát emlékeztetni magunkat, hogy a címkék nem minősítik a jellemünket, csupán valaminek a jelölésére szolgálnak.
