Vajon melyik halálos történelmi betegség írná le leginkább a természetedet? A személyiségteszt válaszol!

Mindig izgattak a történelmi katasztrófák? A halálos járványoknál aligha találni nagyobb pusztítást. De vajon melyik halálos betegség passzol leginkább a személyiségedhez? A személyiségteszt most lerántja a leplet a benned forrongó tombolásról!
Halálos járványok a történelem során – Személyiségteszt: te melyik vagy?
A modern orvoslás fejlődése előtt a ma már „legártalmatlanabbnak” tűnő betegségek is halálosak lehettek. Ezért őseink természetesen mindenféle bizarr, betegségmegelőző szokásokat alkalmaztak, hogy ne végződjön a sztorijuk tragédiával (sajnos ezek a módok kevésbé voltak sikeresek, úgyhogy spoiler: legtöbbször mégis korán véget ért őseink története).
Akkor képzelheted, milyen lehetett egy járvány, ami mindent és mindenkit elpusztított, aki az útjába került. A halálos járványból sajnos még mi is kivettük a részünket, pedig aztán a 21.században azt gondolná az ember, hogy világjárvány, karantén és a kijárási tilalom csak a történelemkönyvekben van. De rémlik, mi volt hat évvel ezelőtt, a fertőző COVID-19 kezdetén? Ne aggódj, ezt a tesztet nem koronázzuk meg vele, hiszen túl frissen él az emlékezetünkben.
Vegyük inkább elő a ténylegesen a történelemkönyvekben létező, leggyakoribb halálos betegségeket! Vajon melyik passzol a személyiségedhez? Vagy inkább így kérdezzük: vajon melyik járványban lehettél volna a Kaszás asszisztense?
Személyiségteszt: te melyik halálos betegség lennél?
1. Hogyan reagálsz egy konfliktushelyzetre?
A) Hirtelen és felettébb intenzíven robbanok, de aztán gyorsan túl is lépek rajta.
B) Kivárom a megfelelő pillanatot a „csak okosan” elv alapján, majd határozottan lépek.
C) Nem kell ide időzítés, a lényeg az erő: végigsöprök mindenen és mindenkin.
D) Inkább visszahúzódom és csendben figyelek – de ezt komolyan teszem.
2. Milyen vagy társaságban?
A) Energikus, de hullámzó – egyik nap toppon vagyok, másnap viszont eltűnök.
B) Alkalmazkodó vagyok, de azért mindig próbálok jelen lenni.
C) Legtöbbször lehengerlő és domináns vagyok – engem aztán nehéz nem észrevenni.
D) Csendes vagyok és titokzatos, a mély beszélgetések híve.
3. Hogyan kezeled a változást?
A) Gyorsan reagálok, szeretek sodródni az új eseményekkel.
B) A túlélés a fontos, úgyhogy megkeresem a legjobb stratégiát ehhez.
C) A legtöbb esetben én magam idézem elő a változást.
D) Lassan alkalmazkodom, de azért belül sok minden zajlik.
4. Milyen hatással vagy másokra?
A) Intenzív benyomást keltek másokban, de nem tartanak sokáig a kapcsolataim.
B) Változó, nem mindig érzem azt, hogy nagy hatással vagyok másokra, de akire mégis, arra tartósan hatok.
C) Mély nyomot hagyok másokban.
D) Finoman, szinte észrevétlenül formálom a környezetem.
5. Mit mondanának rólad a barátaid?
A) „Soha nem lehet tudni, mikor mire számítsunk tőle!”
B) „Mindig másokat helyez előtérbe, de soha nem adja fel.”
C) „Ha ő megjelenik, ott kő kövön nem marad!”
D) „Introvertált, de hihetetlenül mély és igaz ember.”
Személyiségteszt megoldása
Ha a legtöbb válaszod A: spanyolnátha
A történelem egyik legpusztítóbb betegsége a spanyolnátha volt. Kevesebb, mint két év alatt milliók halálát okozta ez a gyors lefolyású, madárinfluenzához hasonló vírus. Te pedig, akár csak a spanyolnátha, intenzív, gyors és kiszámíthatatlan vagy. Erőteljesen jelensz meg mások életében, még ha nem is maradsz sokáig a középpontban.
Ha a legtöbb válaszod B: kolera
Elképesztő pusztítás, gyötrelmes kínszenvedés, és akár egy nap alatt lefolyó halálos betegség – ez a kolera. Te is olyan túlélő vagy, mint ez a betegség. Mindig megtalálod a módját az alkalmazkodásnak. Lehet, hogy nem te vagy a leghangosabb, de a kitartásod és a rugalmasságod miatt igenis számolni kell veled.
Ha a legtöbb válaszod C: pestis
Az elmúlt évszázadokban legalább százmillióan vesztették életüket a „fekete halál”-nak is nevezett pestisben. Magas láz, bevérzések, valamint a bőr oxigénhiánya miatt fellépő kékes-fekete elszíneződés – ezekkel pusztított a pestisjárvány. Te magad is, a pestishez hasonlóan karizmatikus és domináns személyiség vagy. Ha megjelensz, minden megváltozik körülötted. Erős hatást gyakorolsz másokra, és nem félsz nagyot lépni.
Ha a legtöbb válaszod D: lepra
Az igen hosszú lefolyású betegség, a lepra a bőrt és a környéki idegeket támadja meg. Ma már gyógyítható betegség, de a fertőzés még mindig stigmatizálással jár. A leprához hasonlóan te magad is érzékeny és visszahúzódó alkat vagy. Inkább csendben, hosszabb idő alatt formálod a világot magad körül.
Pusztító történelmi betegségek személyiségtesztje
Végre azt is megtudtad, hogy melyik halálos járvány passzol a személyiségedhez. De ne feledd: ez csak játék! A történelem legsötétebb járványai ma már az orvostudománynak köszönhetően nagyrészt megelőzhetők vagy kezelhetők.
