Vajon melyik halálos történelmi betegség írná le leginkább a természetedet? A személyiségteszt válaszol!

Mindig izgattak a történelmi katasztrófák? A halálos járványoknál aligha találni nagyobb pusztítást. De vajon melyik halálos betegség passzol leginkább a személyiségedhez? A személyiségteszt most lerántja a leplet a benned forrongó tombolásról!

A történelem során számos járvány pusztított. A személyiségteszt elárulja, hogy melyiknek az ereje tombol a lelkedben.

Forrás: Shutterstock

Halálos járványok a történelem során – Személyiségteszt: te melyik vagy?

A modern orvoslás fejlődése előtt a ma már „legártalmatlanabbnak” tűnő betegségek is halálosak lehettek. Ezért őseink természetesen mindenféle bizarr, betegségmegelőző szokásokat alkalmaztak, hogy ne végződjön a sztorijuk tragédiával (sajnos ezek a módok kevésbé voltak sikeresek, úgyhogy spoiler: legtöbbször mégis korán véget ért őseink története).

Akkor képzelheted, milyen lehetett egy járvány, ami mindent és mindenkit elpusztított, aki az útjába került. A halálos járványból sajnos még mi is kivettük a részünket, pedig aztán a 21.században azt gondolná az ember, hogy világjárvány, karantén és a kijárási tilalom csak a történelemkönyvekben van. De rémlik, mi volt hat évvel ezelőtt, a fertőző COVID-19 kezdetén? Ne aggódj, ezt a tesztet nem koronázzuk meg vele, hiszen túl frissen él az emlékezetünkben.

Vegyük inkább elő a ténylegesen a történelemkönyvekben létező, leggyakoribb halálos betegségeket! Vajon melyik passzol a személyiségedhez? Vagy inkább így kérdezzük: vajon melyik járványban lehettél volna a Kaszás asszisztense?

Személyiségteszt: te melyik halálos betegség lennél?

1. Hogyan reagálsz egy konfliktushelyzetre?

A) Hirtelen és felettébb intenzíven robbanok, de aztán gyorsan túl is lépek rajta.

B) Kivárom a megfelelő pillanatot a „csak okosan” elv alapján, majd határozottan lépek.

C) Nem kell ide időzítés, a lényeg az erő: végigsöprök mindenen és mindenkin.

D) Inkább visszahúzódom és csendben figyelek – de ezt komolyan teszem.

2. Milyen vagy társaságban?

A) Energikus, de hullámzó – egyik nap toppon vagyok, másnap viszont eltűnök.

B) Alkalmazkodó vagyok, de azért mindig próbálok jelen lenni.

C) Legtöbbször lehengerlő és domináns vagyok – engem aztán nehéz nem észrevenni.

D) Csendes vagyok és titokzatos, a mély beszélgetések híve.