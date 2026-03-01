Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 1., vasárnap Albin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vörös szőnyeg

Átlátszó dekoltázsok, mély hátkivágások és ízléstelen ruhák: A SAG-gála eddigi legbevállalósabb ruhái

Getty Image - Michael Buckner
vörös szőnyeg SAG-gála SAG Awards világsztárok
Olykor még a hírnév sem tud megmenteni valakit a divatbakiktól! Összegyűjtöttük a SAG-gála eddigi legízléstelenebb és legkivágottabb ruháit, amelyek örökre beírták magukat a botrányos megjelenések könyvébe.

Március 1-jén rendezik meg a SAG-gála 2026-os díjátadóját, és mi már alig várjuk, idén milyen botrányokat és emlékezetes pillanatokat tartogat nekünk az esemény. Amíg az új vörös szőnyeges mozzanatokra várunk, visszatekintettünk az előző 30 év szettjeire, és összegyűjtöttük a legbotrányosabb kreációkat. Nézd meg, milyen merész ruhát választott Eva Longoria, Kate Hudson és Aubrey Plaza a nívós rendezvényre!

SAG-gála vörös szőnyeg
A SAG-gála vörös szőnyegének eddigi legnagyobb villantásai.
Forrás: Getty Images North America

A SAG-gála eddigi legnagyobb villantásai 

  • Az elmúlt 30 éveben komoly divatbakikat láthattunk a SAG-gála vörös szőnyegén.  
  • Még az olyan nagy nevek is hibázhatnak, mint Kate Hudson, Eva Longoria vagy Aubrey Plaza. 
  • Mutatjuk a legátlátszóbb, legkivágottabb és legmerészebb tervezéseket a SAG-gála történelméből! 

A Screen Actors Guild gála hagyományosan az a hely, ahol a hollywoodi sztárok levetkőzik az Oscar és a BAFTA-gála merev etikettjét, és átadják magukat a kísérletezésnek. Míg egyesek a klasszikus eleganciára szavaznak, mások úgy döntenek, hogy ez a megfelelő alkalom csodás alakjuk kihangsúlyozásának. Az évek során több olyan tervezést is láthattunk, ahol csak a szerencse választotta el a sztárokat a teljes nyilvános villantástól. Ugyanakkor akadtak olyan szettek is, amelyek a merészségükkel inkább az ízléstelenség határát súrolták. Íme azok a ruhák, amelyek örökre beírták magukat a SAG-gála legbotrányosabb divatpillanatai közé. 

Janelle James 

A színésznő a 2025-ös gálán nem hagyott sokat a képzeletre. Sergio Hudson tervezése egy rendkívül hangsúlyos dekoltázzsal és merész kivágásokkal operáló darab volt. Az estélyihez Louboutin tűsarkút és Beladora ékszereket párosítottak, de még ezek sem tudták elterelni a figyelmet a ruháról, pláne, hogy a „villantásveszély” végig ott volt a levegőben. 

Janelle James SAG-gála
Janelle James a 2025-ös SAG-gála vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

Aubrey Plaza 

Aubrey Plaza a 2023-as SAG-gálára egy rezes csillogású Michael Kors ruhát viselt, amely finoman szólva is megosztotta a divatrajongókat. A felső részt csupán két pánt alkotta, amit a szoknya hatalmas lábszárközépig érő hasítéka csak tovább fokozott. Ráadásul az anyag nem illeszkedett megfelelően a mellrésznél, így a tervezett drámai hatás inkább tűnt közönségesnek.

Aubrey Plaza SAG-gála
Aubrey Plaza a 2023-as SAG-gála vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

Jessica Williams  

Rosie Assoulin kreációja a modern stílus jegyében készült, de a szokatlan kivágások és a ruha struktúrája miatt folyamatosan úgy tűnt, mintha a felsőrész bármelyik pillanatban elmozdulhatna. Nem beszélve arról, hogy ez a szabás és az átlátszó elemek nem voltak épp előnyösek Jessica számára...

SAG-gála vörös szőnyeg
Jessica Williams a 2023-as SAG-gála vörös szőnyegén.
Forrás: Getty Images North America

Eva Longoria 

A Született feleségek sztárja valóságos istennőként vonult fel, de az azóta ikonikussá vált ruhája némiképp provokatív volt. Julien Macdonald tervezése ugyanis egyszerre volt mesébe illően gyönyörű, részletgazdag, ugyanakkor merész és szokatlan. Mély dekoltázsával rengeteg bőrfelületet mutatott meg, ráadásul a háta is mélyen ki volt vágva, amit tovább hangsúlyozott a tangavonalra emlékeztető díszítés.

Eva Longoria SAG-gála
Eva Longoria a 2016-os SAG-gála vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

Kate Hudson  

Kate Hudson a 2010-es SAG-gála vörös szőnyegén újraértelmezte a szexi ruha fogalmát. Az Emilio Pucci által tervezett fehér, teljesen hát nélküli estélyi sokkolóan mélyre nyúlt hátul. A zseniális csavar az volt, hogy Hudson egy Cartier fehérarany-gyémánt nyakláncot viselt, de nem előre, hanem hátrafelé lógatva, ezzel is hangsúlyozva a meztelen bőrfelületet.  

Kate Hudson SAG-gála
Kate Hudson a 2010-es SAG-gála vörös szőnyegén.
Forrás: Getty Images North America

Tekintsd meg további vörös szőnyeges cikkeinket is:

Nem volt fék az éjszakában: exkluzív fotókon a BAFTA-gála utáni buli

A vörös szőnyeg csupán a bemelegítés volt! A BAFTA after partyján a világsztárok elengedték a protokollt, és merészebb, dögösebb, sőt, meglepően játékos szettekben ünnepelték az év egyik legnagyobb filmes estéjét. Nézd meg galériánkban a buli legnagyobb sztárjait!

Istennők a vörös szőnyegen: A BAFTA-gála eddigi legszebb divatpillanatai

Katalin hercegné istennőként, Margot Robbie Barbie babaként, Lady Gaga pedig szokásos gót királynőként írt történelmet a vörös szőnyegen.

Margot Robbie 100 karátos nyaklánccal kápráztatta el rajongóit az Üvöltő szelek turnéján

Most mindenki ezekről a vörös szőnyeges eseményekről beszél. Margot Robbie igazi gótikus dívává alakult át, és ezt neked is látnod kell!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu