Átlátszó dekoltázsok, mély hátkivágások és ízléstelen ruhák: A SAG-gála eddigi legbevállalósabb ruhái

Március 1-jén rendezik meg a SAG-gála 2026-os díjátadóját, és mi már alig várjuk, idén milyen botrányokat és emlékezetes pillanatokat tartogat nekünk az esemény. Amíg az új vörös szőnyeges mozzanatokra várunk, visszatekintettünk az előző 30 év szettjeire, és összegyűjtöttük a legbotrányosabb kreációkat. Nézd meg, milyen merész ruhát választott Eva Longoria, Kate Hudson és Aubrey Plaza a nívós rendezvényre!

A SAG-gála vörös szőnyegének eddigi legnagyobb villantásai.

Még az olyan nagy nevek is hibázhatnak, mint Kate Hudson, Eva Longoria vagy Aubrey Plaza.

Mutatjuk a legátlátszóbb, legkivágottabb és legmerészebb tervezéseket a SAG-gála történelméből!

A Screen Actors Guild gála hagyományosan az a hely, ahol a hollywoodi sztárok levetkőzik az Oscar és a BAFTA-gála merev etikettjét, és átadják magukat a kísérletezésnek. Míg egyesek a klasszikus eleganciára szavaznak, mások úgy döntenek, hogy ez a megfelelő alkalom csodás alakjuk kihangsúlyozásának. Az évek során több olyan tervezést is láthattunk, ahol csak a szerencse választotta el a sztárokat a teljes nyilvános villantástól. Ugyanakkor akadtak olyan szettek is, amelyek a merészségükkel inkább az ízléstelenség határát súrolták. Íme azok a ruhák, amelyek örökre beírták magukat a SAG-gála legbotrányosabb divatpillanatai közé.

Janelle James

A színésznő a 2025-ös gálán nem hagyott sokat a képzeletre. Sergio Hudson tervezése egy rendkívül hangsúlyos dekoltázzsal és merész kivágásokkal operáló darab volt. Az estélyihez Louboutin tűsarkút és Beladora ékszereket párosítottak, de még ezek sem tudták elterelni a figyelmet a ruháról, pláne, hogy a „villantásveszély” végig ott volt a levegőben.

Janelle James a 2025-ös SAG-gála vörös szőnyegén.

Aubrey Plaza

Aubrey Plaza a 2023-as SAG-gálára egy rezes csillogású Michael Kors ruhát viselt, amely finoman szólva is megosztotta a divatrajongókat. A felső részt csupán két pánt alkotta, amit a szoknya hatalmas lábszárközépig érő hasítéka csak tovább fokozott. Ráadásul az anyag nem illeszkedett megfelelően a mellrésznél, így a tervezett drámai hatás inkább tűnt közönségesnek.