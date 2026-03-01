Átlátszó dekoltázsok, mély hátkivágások és ízléstelen ruhák: A SAG-gála eddigi legbevállalósabb ruhái

Március 1-jén rendezik meg a SAG-gála 2026-os díjátadóját, és mi már alig várjuk, idén milyen botrányokat és emlékezetes pillanatokat tartogat nekünk az esemény. Amíg az új vörös szőnyeges mozzanatokra várunk, visszatekintettünk az előző 30 év szettjeire, és összegyűjtöttük a legbotrányosabb kreációkat. Nézd meg, milyen merész ruhát választott Eva Longoria, Kate Hudson és Aubrey Plaza a nívós rendezvényre!
A SAG-gála eddigi legnagyobb villantásai
- Az elmúlt 30 éveben komoly divatbakikat láthattunk a SAG-gála vörös szőnyegén.
- Még az olyan nagy nevek is hibázhatnak, mint Kate Hudson, Eva Longoria vagy Aubrey Plaza.
- Mutatjuk a legátlátszóbb, legkivágottabb és legmerészebb tervezéseket a SAG-gála történelméből!
A Screen Actors Guild gála hagyományosan az a hely, ahol a hollywoodi sztárok levetkőzik az Oscar és a BAFTA-gála merev etikettjét, és átadják magukat a kísérletezésnek. Míg egyesek a klasszikus eleganciára szavaznak, mások úgy döntenek, hogy ez a megfelelő alkalom csodás alakjuk kihangsúlyozásának. Az évek során több olyan tervezést is láthattunk, ahol csak a szerencse választotta el a sztárokat a teljes nyilvános villantástól. Ugyanakkor akadtak olyan szettek is, amelyek a merészségükkel inkább az ízléstelenség határát súrolták. Íme azok a ruhák, amelyek örökre beírták magukat a SAG-gála legbotrányosabb divatpillanatai közé.
Janelle James
A színésznő a 2025-ös gálán nem hagyott sokat a képzeletre. Sergio Hudson tervezése egy rendkívül hangsúlyos dekoltázzsal és merész kivágásokkal operáló darab volt. Az estélyihez Louboutin tűsarkút és Beladora ékszereket párosítottak, de még ezek sem tudták elterelni a figyelmet a ruháról, pláne, hogy a „villantásveszély” végig ott volt a levegőben.
Aubrey Plaza
Aubrey Plaza a 2023-as SAG-gálára egy rezes csillogású Michael Kors ruhát viselt, amely finoman szólva is megosztotta a divatrajongókat. A felső részt csupán két pánt alkotta, amit a szoknya hatalmas lábszárközépig érő hasítéka csak tovább fokozott. Ráadásul az anyag nem illeszkedett megfelelően a mellrésznél, így a tervezett drámai hatás inkább tűnt közönségesnek.
Jessica Williams
Rosie Assoulin kreációja a modern stílus jegyében készült, de a szokatlan kivágások és a ruha struktúrája miatt folyamatosan úgy tűnt, mintha a felsőrész bármelyik pillanatban elmozdulhatna. Nem beszélve arról, hogy ez a szabás és az átlátszó elemek nem voltak épp előnyösek Jessica számára...
Eva Longoria
A Született feleségek sztárja valóságos istennőként vonult fel, de az azóta ikonikussá vált ruhája némiképp provokatív volt. Julien Macdonald tervezése ugyanis egyszerre volt mesébe illően gyönyörű, részletgazdag, ugyanakkor merész és szokatlan. Mély dekoltázsával rengeteg bőrfelületet mutatott meg, ráadásul a háta is mélyen ki volt vágva, amit tovább hangsúlyozott a tangavonalra emlékeztető díszítés.
Kate Hudson
Kate Hudson a 2010-es SAG-gála vörös szőnyegén újraértelmezte a szexi ruha fogalmát. Az Emilio Pucci által tervezett fehér, teljesen hát nélküli estélyi sokkolóan mélyre nyúlt hátul. A zseniális csavar az volt, hogy Hudson egy Cartier fehérarany-gyémánt nyakláncot viselt, de nem előre, hanem hátrafelé lógatva, ezzel is hangsúlyozva a meztelen bőrfelületet.
Tekintsd meg további vörös szőnyeges cikkeinket is: