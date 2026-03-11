A királyi manikűr titka: viselt-e valaha körömlakkot II. Erzsébet királynő?

A protokoll és a személyes ízlés kérdése újra és újra előkerül, amikor II. Erzsébet királynő szépségápolási szokásairól esik szó. Különösen igaz ez a körömlakk ügyére, amelyről évtizedek óta kering a legenda.

Színtelen stílus? Ez az igazság II. Erzsébet királynő legendás manikűrjéről

Forrás: WireImage

Valóban az Essie Ballet Slippers volt II. Erzsébet királynő egyetlen körömlakkja?

Mit árulnak el az archív fotók a királynő manikűrjéről?

Létezett-e hivatalos királyi protokoll a körömlakk színére?

Miért kavart vihart Meghan Markle sötét manikűrje?

Hogyan viszonyulnak ma a brit királyi család nőtagjai a színes körmökhöz?

II. Erzsébet királynő és a körömlakk

A néhai uralkodó nyilvános eseményeken gyakran viselt kesztyűt, amikor pedig nem, körmei többnyire ápoltak, fényesre polírozottak, ám teljesen natúrak voltak. Ennek ellenére a köztudatban él egy történet, miszerint az 1980-as évek végétől egészen 2022-ben bekövetkezett haláláig hűségesen ragaszkodott az Essie Ballet Slippers nevű, visszafogott, halvány rózsaszín árnyalathoz. Szinte nincs olyan királyi szépségtitkokról szóló összeállítás, amely ne említené ezt az árnyalatot mint az egyetlen körömlakkot, amelyet viselt.

A történet gyökerei 1989-ig nyúlnak vissza: a márka beszámolója szerint a királynő akkor rendelt egy üveggel a Ballet Slippersből. Ugyanebben az évben fodrásza egy levélben állítólag úgy fogalmazott, hogy ez az egyetlen szín, amelyet Őfelsége viselne. Egy körömlakk birtoklása azonban nem egyenlő azzal, hogy valaki rendszeresen, nyilvánosan használja is. A királynőről készült fotókon gyakorlatilag alig találni olyan felvételt, amelyen láthatóan lakkozott körmei lennének. Sőt, olyanból is kevés van, amelyen kesztyű nélkül látható.

Forrás: Getty Images Europe

A kérdés, hogy vajon lakkozta-e a körmeit II. Erzsébet királynő, sokakat foglalkoztatott. A legenda ellenére a legtöbb archív felvételen Erzsébet királynő körmei természetesek, lakkmentesek. Érdekes módon édesanyja, Erzsébet anyakirályné esetében egészen más a helyzet: róla több olyan fénykép is fennmaradt, amelyeken élénk korall, rózsaszínes vagy barackos árnyalatú körömlakkot visel. A királyi család nőtagjai számára soha nem létezett hivatalos tilalom a körömlakkra, mégis hosszú ideje tartja magát az a nézet, hogy a nude árnyalaton túl bármilyen színt viselni már nem királyi.