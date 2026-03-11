A királyi manikűr titka: viselt-e valaha körömlakkot II. Erzsébet királynő?

A protokoll és a személyes ízlés kérdése újra és újra előkerül, amikor II. Erzsébet királynő szépségápolási szokásairól esik szó. Különösen igaz ez a körömlakk ügyére, amelyről évtizedek óta kering a legenda.
- Valóban az Essie Ballet Slippers volt II. Erzsébet királynő egyetlen körömlakkja?
- Mit árulnak el az archív fotók a királynő manikűrjéről?
- Létezett-e hivatalos királyi protokoll a körömlakk színére?
- Miért kavart vihart Meghan Markle sötét manikűrje?
- Hogyan viszonyulnak ma a brit királyi család nőtagjai a színes körmökhöz?
II. Erzsébet királynő és a körömlakk
A néhai uralkodó nyilvános eseményeken gyakran viselt kesztyűt, amikor pedig nem, körmei többnyire ápoltak, fényesre polírozottak, ám teljesen natúrak voltak. Ennek ellenére a köztudatban él egy történet, miszerint az 1980-as évek végétől egészen 2022-ben bekövetkezett haláláig hűségesen ragaszkodott az Essie Ballet Slippers nevű, visszafogott, halvány rózsaszín árnyalathoz. Szinte nincs olyan királyi szépségtitkokról szóló összeállítás, amely ne említené ezt az árnyalatot mint az egyetlen körömlakkot, amelyet viselt.
A történet gyökerei 1989-ig nyúlnak vissza: a márka beszámolója szerint a királynő akkor rendelt egy üveggel a Ballet Slippersből. Ugyanebben az évben fodrásza egy levélben állítólag úgy fogalmazott, hogy ez az egyetlen szín, amelyet Őfelsége viselne. Egy körömlakk birtoklása azonban nem egyenlő azzal, hogy valaki rendszeresen, nyilvánosan használja is. A királynőről készült fotókon gyakorlatilag alig találni olyan felvételt, amelyen láthatóan lakkozott körmei lennének. Sőt, olyanból is kevés van, amelyen kesztyű nélkül látható.
A kérdés, hogy vajon lakkozta-e a körmeit II. Erzsébet királynő, sokakat foglalkoztatott. A legenda ellenére a legtöbb archív felvételen Erzsébet királynő körmei természetesek, lakkmentesek. Érdekes módon édesanyja, Erzsébet anyakirályné esetében egészen más a helyzet: róla több olyan fénykép is fennmaradt, amelyeken élénk korall, rózsaszínes vagy barackos árnyalatú körömlakkot visel. A királyi család nőtagjai számára soha nem létezett hivatalos tilalom a körömlakkra, mégis hosszú ideje tartja magát az a nézet, hogy a nude árnyalaton túl bármilyen színt viselni már nem királyi.
De akkor mi az igazság?
Egy a Buckingham-palotában korábban dolgozó alkalmazott megerősítette: bár a királynő fiatalabb éveiben festette a körmeit, élete későbbi szakaszaiban egyáltalán nem használt körömlakkot. A forrás szerint hosszú évek alatt sem a kezén, sem a szekrényében nem látott lakkot, és a téma szóba sem került. „Volt egy manikűrkészlete, rendszeresen polírozta a körmeit, de ennyi” – fogalmazott. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy korábban valóban használta a Ballet Slippers árnyalatot.
Meghan Markle és Eugénia hercegnő is szeretik a színes körömlakkokat
A preferencia és a protokoll közötti különbség különösen akkor vált látványossá, amikor Meghan Markle várandóssága idején sötét manikűrrel jelent meg nyilvánosan. A protokollőrség azonnal reagált, és sokan szabályszegőnek, nem megfelelőnek bélyegezték a választását. Holott a királynő személyes ízlése soha nem jelentett kőbe vésett szabályt.
Ezt bizonyítja, hogy Zsófia hercegné és Eugénia hercegnő az évek során rendszeresen viseltek színes lakkokat, utóbbi még Union Jack mintás vagy éppen rénszarvasos ünnepi manikűrt is bevállalt. A palotán belül ugyanakkor léteztek kimondatlan elvárások: a királynő közvetlen munkatársaitól például azt várták el, hogy kerüljék az élénk árnyalatokat.
Katalin hercegné többnyire a néhai uralkodó visszafogott vonalát követi, legtöbbször lakkmentes vagy természetes hatású körmökkel jelenik meg. Időnként azonban ő is meglepi a közvéleményt: 2023 húsvétján élénkvörös körömlakkban mutatkozott, 2012-ben pedig egy vörös szőnyeges eseményen piros pedikűrje került reflektorfénybe. Ezek a pillanatok rendszerint címlapokra kerülnek, mert a közvélemény hajlamos a színt egyfajta lázadásként értelmezni.
II. Erzsébet a reflektorfényen túl
Ahogy azt jól tudjuk, a néhai uralkodó szenvedélyes lovas volt, és aki rendszeresen lovagol, jól tudja: a frissen festett köröm nem mindig praktikus. Lehet, hogy a natúr manikűr mögött egyszerűen egy földhözragadt, praktikus döntés állt – nem pedig kőbe vésett udvari szabály. A királyi család nőtagjai ma már bátrabban játszanak a színekkel, mégis, II. Erzsébet királynő természetes manikűrje ikonikus maradt. Nem azért, mert előírták, hanem mert ő így érezte önazonosnak. És talán ez a valódi üzenet: a stílus akkor igazán időtálló, ha nem szabályból, hanem belső meggyőződésből fakad.
