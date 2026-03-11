Szörnyű betegséggel küzd Liam Neeson fia, komoly műtéten esett át – Videó

A szív ilyenfajta fejlődési rendellenessége a lakosság körülbelül két százalékát érinti, és a legtöbben sokáig nem is tudnak róla, évekig tünetmentes maradhat. Így járt Liam Neeson fia is.

Liam Neeson fia, Daniel Neeson komoly műtéten esett át

Liam Neeson fia komoly műtéten esett át

Liam Neeson fia, Daniel Neeson egy megható Instagram-posztban számolt be a műtétről és háláját fejezte ki a családja és a menyasszonya felé, akiket a legnagyobb támogatójának nevezett. A bejegyzés végén azt tanácsolta követőinek, hogy mindenki figyeljen az egészségére és hallgasson a teste jelzéseire. Szerinte fontos, hogy az emberek rendszeresen ellenőriztessék a szívüket, még akkor is, ha nincs ismert problémájuk. További részleteket tudhatsz meg az alábbi videóból:

@life.hu_official Szörnyű betegséggel küzd Liam Neeson fia Daniel Neesont, Liam Neeson fiát egy ritka veleszületett rendellenesség miatt kellett megműteni. #life #LiamNeeson #DanielNeeson #betegség #Hollywood #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

