Szörnyű betegséggel küzd Liam Neeson fia, komoly műtéten esett át – Videó

sztárcsemete szívbetegség Liam Neeson
Life.hu
2026.03.11.
Az Elrabolva filmek főszereplőjének fia, a 29 éves Daniel Neeson nemrég komoly szívműtéten esett át egy ritka, veleszületett rendellenesség miatt. Liam Neeson a fiáért aggódik.

A szív ilyenfajta fejlődési rendellenessége a lakosság körülbelül két százalékát érinti, és a legtöbben sokáig nem is tudnak róla, évekig tünetmentes maradhat. Így járt Liam Neeson fia is.

Liam Neeson fia, Daniel Neeson komoly műtéten esett át
Liam Neeson fia, Daniel Neeson komoly műtéten esett át
Forrás: Getty Images

Liam Neeson fia komoly műtéten esett át

Liam Neeson fia, Daniel Neeson egy megható Instagram-posztban számolt be a műtétről és háláját fejezte ki a családja és a menyasszonya felé, akiket a legnagyobb támogatójának nevezett. A bejegyzés végén azt tanácsolta követőinek, hogy mindenki figyeljen az egészségére és hallgasson a teste jelzéseire. Szerinte fontos, hogy az emberek rendszeresen ellenőriztessék a szívüket, még akkor is, ha nincs ismert problémájuk. További részleteket tudhatsz meg az alábbi videóból: 

@life.hu_official

Szörnyű betegséggel küzd Liam Neeson fia Daniel Neesont, Liam Neeson fiát egy ritka veleszületett rendellenesség miatt kellett megműteni. #life #LiamNeeson #DanielNeeson #betegség #Hollywood #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Kylie Jenner semmit sem hagyott a képzeletre, csak egy masni takarja meztelen testét – Fotó

Kylie Jenner került a Vanity Fair tavaszi számának címlapjára. A 28 éves üzletasszony és médiaszemélyiség a vele készülő interjúhoz több különleges szettben is pózolt: az egyik képen csak egy hatalmas Chanel-masni takarja idomait.

Kiderült, ki alakítja Aranyhaj gonosz mostoháját az élőszereplős mesében: rá tippeltek a rajongók is

A Disney újabb élőszereplős feldolgozással rukkol elő hamarosan: a stúdió ezúttal az Aranyhaj és a nagy gubanc című 2010-es animációs filmet viszi vászonra. A produkció több szereplőjét is bejelentették már, most pedig az is kiderült, ki alakítja majd a történet egyik legfontosabb figuráját, a manipulatív gonosz nevelőanyát.

Zendaya sokat sejtető ruhában jelent meg a párizsi divathéten: most már biztos, hogy összeházasodtak Tom Hollanddal

A színésznő hófehérben, csillogó karikagyűrűvel tűnt fel a Louis Vuitton divatbemutatóján, amely konkrét üzenet volt: a színésznő boldog, ifjú feleség!

 

 

