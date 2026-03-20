Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 20., péntek Klaudia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
mozi filmek

Egy korszak ikonja: Chuck Norris 5 legjobb filmje, ami örökre velünk marad

Hajdu Viktória
2026.03.20.
VHS-zaj, pattogatott kukorica és egy férfi, aki mindig nyert. De mindegyik filmje megvan? Chuck Norrisra emlékezünk.

86 éves korában elhunyt Chuck Norris, az akciófilmek koronázatlan király – adta hírül a színész Instagram-oldalán a családja. A filmes világ legerősebb férfijának emlékére összegyűjtöttük az 5 legmeghatározóbb alkotását. 

86 évesen elhunyt az akciósztár, Chuck Norris. 
A férfi, akit nem lehet kiütni − Chuck Norris-filmekkel búcsúzunk

  • Egy korszak ikonja, akinek a neve egyet jelentett az erővel.
  • 5 film, ami örökre beleégett a popkultúrába.
  • Nosztalgia, VHS-hangulat és igazi, „régi vágású” akció.

Van valami furcsa abban, amikor egyszer csak rájössz, hogy a hősök, akiken felnőttél, már nem ugyanabban a világban élnek, mint te. Chuck Norris neve egykor egyet jelentett azzal, hogy nem lehet veszíteni. Nem csak egy színész volt – inkább jelenség. Egy korszak szimbóluma, amikor az igazságot nem vitatták meg… hanem egyszerűen kiosztották.

A nappalik félhomályában, recsegő VHS-kazettákon néztük, ahogy egyedül szembeszáll a világgal. És valahogy mindig tudtuk: rendet tesz.

Most visszanézve ezek a filmek nem csak akciók, hanem emlékek.

Ütközetben eltűnt (1984)

Ez az a film, ami miatt mindenki elhitte, hogy egy ember is képes mindent megváltoztatni. Vietnám, hadifoglyok, és egy férfi, aki nem hagy hátra senkit. Ez nem csak akciófilm volt. Hanem egy ígéret: hogy valaki mindig visszajön érted.

Delta Kommandó (1986)

Egy korszak, amikor a hősök nem kérdeztek, csak cselekedtek. A Delta Kommandó pontosan ilyen. Túszmentés, robbanások, és az a legendás belépő… Az a jelenet. Tudod melyik.

A csend kódja (1986)

Talán az egyik legérettebb szerepe. Nem csak harcol, gondolkodik is. Egy rendőr, aki nem hajlandó behódolni sem a bűnnek, sem a rendszernek. Ez már nem csak erő volt. Ez karakter.

Magányos farkas (1983)

Poros utak, magányos hős, és egy világ, ahol a törvény néha egyetlen ember arcát viseli. A David Carradine elleni harc pedig… még ma is libabőr.

Walker, a texasi kopó (1993)

Ez már nem csak egy sorozat volt. Ez egy életérzés. Egy generáció nőtt fel azon, hogy ha baj van, Walker a texasi kopó megoldja. És valahol mélyen, – Chuck Norris halála után is – még mindig ezt hisszük és hinni is fogjuk. 

Emlékezünk: meghalt Chuck Norris

Chuck Norris neve örökre összeforrt az akciófilmek aranykorával. Az itt bemutatott 5 alkotás nem csupán szórakoztat, hanem visszarepít egy egyszerűbb, nosztalgikus világba, ahol a hősök csendben tették a dolgukat – és mindig győztek.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
