86 éves lett Chuck Norris, de nem érzi, hogy öregszik: „Csak szintet lépek"

„Nem öregszem, csak szintet lépek. Ma 86 éves lettem! Semmi sem frissít fel jobban egy ilyen szép napon, mint egy játékos edzés. Hálás vagyok az újabb évért, a jó egészségért és azért, hogy továbbra is azt csinálhatom, amit szeretek. Köszönöm nektek, hogy a világ legjobb rajongói vagytok. A támogatásotok olyan sokat jelent nekem, hogy szavakkal ki sem tudom fejezni. Isten áldjon benneteket!” – írta a születésnapos Chuck Norris a közösségi oldalán.

Chuck Norris 86 éves lett március 10-én

Forrás: Getty Images

Chuck Norris karrierjét Bruce Lee indította be

A színész, akinek neve évtizedek óta egyet jelent az akciófilmekkel, 1940. március 10-én született Carlos Ray Norris néven az oklahomai Ryan városában. A középiskola után az Egyesült Államok légierejéhez csatlakozott, Dél-Koreában szolgált légi rendőrként. Itt kezdett el tang soo do-t tanulni – egy koreai harcművészeti stílust –, amely később egész pályáját meghatározta. Filmezni a hatvanas évek végén kezdett. 1968-ban tűnt fel először a vásznon a The Wrecking Crew című akció-vígjátékban. Akkor még nem tüntették fel a stáblistán, mivel a forgatásra barátja, Bruce Lee hívta meg, aki a film harcművészeti koreográfiáján dolgozott.

Chuck Norris karrierjének egyik legnagyobb fordulópontja 1972-ben következett be, amikor szerepet kapott A Sárkány útja című filmben. A Bruce Lee főszereplésével készült produkció hatalmas siker lett: világszerte több mint 130 millió dollárt hozott, ami az akkori gyártási költség sokszorosát jelentette. Norris a Colt nevű harcművészt alakította, aki a történet végén Lee karakterével csap össze. A római Colosseumban játszódó párbaj azóta is a harcművészeti filmek egyik legismertebb jelenete.

A következő évtizedekben Chuck Norris az akciófilmek egyik legismertebb arca lett. Filmjeiben rendszerint olyan karaktereket alakított, akik rendkívüli harcművészeti tudással és erős karizmával győzik le ellenfeleiket. Sokan neki tulajdonítják azt is, hogy a harcművészetek nagyobb szerepet kaptak a nyugati akciófilmekben.

