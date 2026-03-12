Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 12., csütörtök Gergely

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
Világsztár

86 éves lett Chuck Norris, de nem érzi, hogy öregszik: „Csak szintet lépek"

Világsztár Chuck Norris születésnap
Szabados Dániel
2026.03.12.
Chuck Norris betöltötte a 86. életévét, ennek alkalmábl pedig megmutatta közösségi oldalán, hogy még mindig milyen fitt. Videójához pedig egy vicces üzenetet is írt.

„Nem öregszem, csak szintet lépek. Ma 86 éves lettem! Semmi sem frissít fel jobban egy ilyen szép napon, mint egy játékos edzés. Hálás vagyok az újabb évért, a jó egészségért és azért, hogy továbbra is azt csinálhatom, amit szeretek. Köszönöm nektek, hogy a világ legjobb rajongói vagytok. A támogatásotok olyan sokat jelent nekem, hogy szavakkal ki sem tudom fejezni. Isten áldjon benneteket!” – írta a születésnapos Chuck Norris a közösségi oldalán. 

Chuck Norris 86 éves lett március 10-én
Chuck Norris 86 éves lett március 10-én
Forrás: Getty Images

Chuck Norris karrierjét Bruce Lee indította be

A színész, akinek neve évtizedek óta egyet jelent az akciófilmekkel, 1940. március 10-én született Carlos Ray Norris néven az oklahomai Ryan városában. A középiskola után az Egyesült Államok légierejéhez csatlakozott, Dél-Koreában szolgált légi rendőrként. Itt kezdett el tang soo do-t tanulni – egy koreai harcművészeti stílust –, amely később egész pályáját meghatározta. Filmezni a hatvanas évek végén kezdett. 1968-ban tűnt fel először a vásznon a The Wrecking Crew című akció-vígjátékban. Akkor még nem tüntették fel a stáblistán, mivel a forgatásra barátja, Bruce Lee hívta meg, aki a film harcművészeti koreográfiáján dolgozott.

Chuck Norris karrierjének egyik legnagyobb fordulópontja 1972-ben következett be, amikor szerepet kapott A Sárkány útja című filmben. A Bruce Lee főszereplésével készült produkció hatalmas siker lett: világszerte több mint 130 millió dollárt hozott, ami az akkori gyártási költség sokszorosát jelentette. Norris a Colt nevű harcművészt alakította, aki a történet végén Lee karakterével csap össze. A római Colosseumban játszódó párbaj azóta is a harcművészeti filmek egyik legismertebb jelenete.

A következő évtizedekben Chuck Norris az akciófilmek egyik legismertebb arca lett. Filmjeiben rendszerint olyan karaktereket alakított, akik rendkívüli harcművészeti tudással és erős karizmával győzik le ellenfeleiket. Sokan neki tulajdonítják azt is, hogy a harcművészetek nagyobb szerepet kaptak a nyugati akciófilmekben.

Ezek a filmek is érdekelhetnek: 

András herceg az őrület határán van: terápiára van szüksége az elszigeteltség miatt

A brit királyi család súlyos botrányokba keveredett tagja állítólag terápiára jár, mert attól tart, hogy beleőrül az elszigeteltségbe. András herceg jelenleg egy eldugott norfolki birtokon él, teljes visszavonultságban.

Harrison Ford 83 éves korában is aktív az ágyban: elárulta, hogy bújnak össze feleségével

A 83 éves színész pikáns megjegyzést tett szexuális szokásiaról egy televíziós interjúban. Harrison Ford Jimmy Kimmel vendége volt.

Megszólalt a kilakoltatásáról Mickey Rourke: szörnyű körülmények között kellett élnie

A világhírű színész azt álltja, súlyos problémák miatt nem fizette a bérleti díjat Los Angeles-i otthonáért. Mickey Rourke-ot azonban ennek ellenére kilakoltatták az ingatlanból.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu