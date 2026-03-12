András herceg az őrület határán van: terápiára van szüksége az elszigeteltség miatt

A 66 éves András herceg – III. Károly király öccse – a Sandringham birtokon található Marsh Farm nevű parasztházba költözött, amely a monarchia tulajdonában áll. A rezidenciát szigorúan őrzik, a bennfentesek szerint András gyakorlatilag teljesen eltűnt a nyilvánosság elől.

András herceg új otthona, itt él Károly király testvére teljes visszavonultságban

A beszámolók szerint a herceg azután vonult vissza ide, hogy február 19-én, éppen a 66. születésnapján őrizetbe vették. A gyanú szerint korábban, brit kereskedelmi megbízotti szerepében érzékeny információkat oszthatott meg Jeffrey Epstein amerikai pénzemberrel, akit kiskorúak szexuális kizsákmányolásával vádoltak. András herceget közel tizenkét órás rendőrségi kihallgatás után ugyan szabadon engedték, de az ügyben továbbra is vizsgálódnak.

András herceg őrület közeli állapotban: segítséget kellett kérnie

A helyzet, hogy rejtőzködnie kell, komoly lelki terhet jelent András herceg számára. Egy, a palotához közel álló forrás szerint emiatt kezdett terápiába.

„András terápiára jár, mert valóban attól tart, hogy beleőrül ebbe a helyzetbe. A palotában sokan úgy látják, Károly király gyakorlatilag házi őrizetben tartja” – mondta a bennfentes.

A forrás szerint a herceg mellé egy olyan tanácsadót kértek fel, aki kifejezetten hírességekkel és királyi családtagokkal foglalkozik, olyanokkal, akik a nyilvánosság pszichológiai terhével is küzdenek. A terápia állítólag még csak a kezdeti szakaszban jár.

A palotához közel álló források szerint András herceg költözése egy tudatos stratégia része. A cél az, hogy a herceget távol tartsák a nyilvánosságtól, ameddig a vizsgálatok folynak.

„A palota szempontjából az a legfontosabb, hogy elrejtség Andrást. Korlátozzák a rálátást a birtokra, és igyekeznek megakadályozni, hogy a hely a fotósok célpontjává váljon” – mondta ugyanaz a forrás.

Egy másik bennfentes szerint a helyzet egyértelmű: András herceg szigorúan ellenőrzött környezetben él, amelyet a bátyja finanszíroz.

„Ez valójában informális házi őrizet. Nem jogi értelemben vett intézkedés, de a feltételek világosak: ha továbbra is a király pénzügyi támogatásából szeretne élni, akkor távol kell maradnia a nyilvánosságtól” – fogalmazott.