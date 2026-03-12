10 másodperc alatt elűzi a stresszt – próbáld ki ezt az egyszerű nyújtást!

Reggelente nem ritka, hogy egy kiadós nyújtás után érezzük igazán ébredni a testünket – ám most egy friss kutatás kimutatta, hogy a rövid, mindössze tíz másodperces felsőtest nyújtás akár azonnali stresszoldást is hozhat. A Physiological Reports folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy egyszerű nyújtó mozdulatspor képes beindítani a test paraszimpatikus idegrendszerét, így gyorsan nyugalomérzetet biztosít.

Nyújtás a stressz ellen? Igen, lehetséges, és csupán 10 másodperc!

Forrás: Stone RF

Egy friss kutatás szerint egy mindössze 10 másodperces felsőtestnyújtás jelentősen csökkentheti a stresszt és mérsékelheti a vérnyomást.

A vérnyomás csökkenése mellett a pulzusszám szinte változatlan marad, ami a nyugalomérzetet fokozza.

A nyújtás a paraszimpatikus idegrendszert aktiválja, így gyors, reflexszerű relaxációt eredményez.

Bár a módszer nem helyettesíti a vérnyomáscsökkentő gyógyszert, kiegészítő stresszoldó eszközként alkalmazható.

A gyakorlat bárhol elvégezhető: ülve, állva, akár munkahelyi szünetben vagy otthoni teendők közben.

A rövid nyújtás fizikai frissülést és pszichés nyugalmat egyaránt biztosít, gyorsan beilleszthető a napi rutinba.

Reggeli nyújtás a nyugodt mindennapokért

A Minnesotai Egyetem orvostudományi karának kutatói, a Johns Hopkins Egyetem szakértőivel együttműködve, 24 egészséges felnőtt bevonásával vizsgálták a nyújtás hatásait. A résztvevőket arra kérték, hogy a vállukat emeljék a fülük szintjéig, miközben hátrahajlítják a nyakukat, és legalább tíz másodpercig tartsák ki a mozdulatot, közben normálisan lélegezve. A vizsgálat során a vérnyomás jelentős csökkenését figyelték meg, miközben a pulzusszám szinte változatlan maradt. Ez a fiziológiai jelenség magyarázhatja azt a kellemes, nyugodt érzést, amelyet a felső hát és a vállak nyújtásakor tapasztalunk.

Dr. Jorge L. Reyes-Castro, a tanulmány vezető szerzője elmagyarázta, hogy a test két idegrendszeri ága – a szimpatikus és a paraszimpatikus – szabályozza a reakcióinkat. Amikor stresszes helyzetben vagyunk, a szimpatikus rendszer aktiválódik, és a test felkészül a cselekvésre. Ezzel szemben a paraszimpatikus rendszer a pihenés és a nyugalom állapotát támogatja.

A kutatás szerint a rövid nyújtás éppen ezt a paraszimpatikus aktivációt váltja ki, ami azonnali megnyugvást eredményezhet, legyen szó akár munka közbeni szünetről, akár otthoni pihenésről.

A nyújtás gyakorlatilag bárhol elvégezhető, akár állva is, és azonnali stresszcsökkentő hatással bír. Dr. Reyes-Castro szerint a vállakat a fülekhez emelve, a nyakat hátrahajlítva és nyugodtan lélegezve szinte azonnal érezhető a vérnyomás mérsékelt csökkenése és a relaxált állapot. Ez a mozdulat hasonlóan működik, mint a légzőgyakorlatok vagy a rövid meditációk, segít visszaállítani a test alapállapotát a mindennapi stressz közepette.