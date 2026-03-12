Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 12., csütörtök Gergely

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
nyugalom

10 másodperc alatt elűzi a stresszt – próbáld ki ezt az egyszerű nyújtást!

nyugalom stresszcsökkentés stressz stresszkezelés nyújtás
Rideg Léna
2026.03.12.
Mit szólnál, ha azt mondanánk, hogy van egy mozdulatsor, ami tíz másodperc alatt megnyugtat? Egy új tanulmány bizonyítja, hogy ez a rövid nyújtás azonnali stresszcsökkentő hatással bír. Mutatjuk, hogy végezd el!

Reggelente nem ritka, hogy egy kiadós nyújtás után érezzük igazán ébredni a testünket – ám most egy friss kutatás kimutatta, hogy a rövid, mindössze tíz másodperces felsőtest nyújtás akár azonnali stresszoldást is hozhat. A Physiological Reports folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy egyszerű nyújtó mozdulatspor képes beindítani a test paraszimpatikus idegrendszerét, így gyorsan nyugalomérzetet biztosít.

Nyújtás a stressz ellen? Igen, lehetséges, és csupán 10 másodperc!
Nyújtás a stressz ellen? Igen, lehetséges, és csupán 10 másodperc!
Forrás: Stone RF
  • Egy friss kutatás szerint egy mindössze 10 másodperces felsőtestnyújtás jelentősen csökkentheti a stresszt és mérsékelheti a vérnyomást.
  • A vérnyomás csökkenése mellett a pulzusszám szinte változatlan marad, ami a nyugalomérzetet fokozza.
  • A nyújtás a paraszimpatikus idegrendszert aktiválja, így gyors, reflexszerű relaxációt eredményez.
  • Bár a módszer nem helyettesíti a vérnyomáscsökkentő gyógyszert, kiegészítő stresszoldó eszközként alkalmazható.
  • A gyakorlat bárhol elvégezhető: ülve, állva, akár munkahelyi szünetben vagy otthoni teendők közben.
  • A rövid nyújtás fizikai frissülést és pszichés nyugalmat egyaránt biztosít, gyorsan beilleszthető a napi rutinba.

Reggeli nyújtás a nyugodt mindennapokért

A Minnesotai Egyetem orvostudományi karának kutatói, a Johns Hopkins Egyetem szakértőivel együttműködve, 24 egészséges felnőtt bevonásával vizsgálták a nyújtás hatásait. A résztvevőket arra kérték, hogy a vállukat emeljék a fülük szintjéig, miközben hátrahajlítják a nyakukat, és legalább tíz másodpercig tartsák ki a mozdulatot, közben normálisan lélegezve. A vizsgálat során a vérnyomás jelentős csökkenését figyelték meg, miközben a pulzusszám szinte változatlan maradt. Ez a fiziológiai jelenség magyarázhatja azt a kellemes, nyugodt érzést, amelyet a felső hát és a vállak nyújtásakor tapasztalunk.

Dr. Jorge L. Reyes-Castro, a tanulmány vezető szerzője elmagyarázta, hogy a test két idegrendszeri ága – a szimpatikus és a paraszimpatikus – szabályozza a reakcióinkat. Amikor stresszes helyzetben vagyunk, a szimpatikus rendszer aktiválódik, és a test felkészül a cselekvésre. Ezzel szemben a paraszimpatikus rendszer a pihenés és a nyugalom állapotát támogatja. 

A kutatás szerint a rövid nyújtás éppen ezt a paraszimpatikus aktivációt váltja ki, ami azonnali megnyugvást eredményezhet, legyen szó akár munka közbeni szünetről, akár otthoni pihenésről.

A nyújtás gyakorlatilag bárhol elvégezhető, akár állva is, és azonnali stresszcsökkentő hatással bír. Dr. Reyes-Castro szerint a vállakat a fülekhez emelve, a nyakat hátrahajlítva és nyugodtan lélegezve szinte azonnal érezhető a vérnyomás mérsékelt csökkenése és a relaxált állapot. Ez a mozdulat hasonlóan működik, mint a légzőgyakorlatok vagy a rövid meditációk, segít visszaállítani a test alapállapotát a mindennapi stressz közepette.

Stresszkezelés: ez a tíz másodperces nyújtás bárhol és bármikor elvégezhető

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a nyújtás nem helyettesíti a gyógyszereket magas vérnyomás esetén. A kutató szerint azoknak, akiknek orvos által előírt vérnyomáscsökkentőjük van, továbbra is be kell venniük a gyógyszert, a nyújtás csupán kiegészítő eszköz lehet a mindennapi stressz kezelésében. Mindazonáltal a gyakorlat egyszerűsége és gyorsasága miatt könnyen beilleszthető a napi rutinba, akár munkahelyi szünetben, akár otthon, otthoni teendők közben.

A kutatás rámutat arra is, hogy a test rövid nyújtás hatására nem csupán fizikai, hanem pszichésen is érzékelhető változást produkál: azonnali nyugalmat, könnyedséget és stresszoldó hatást biztosít. A szakértő kiemelte, hogy ezt a reflexszerű reakciót bárki elérheti, bármilyen pozícióban, ami a hát és a nyak nyújtását igényli. Ez különösen hasznos lehet azoknak, akik gyorsan szeretnének stresszoldást elérni egy feszült nap során, vagy a szoros határidők közepette szeretnék megőrizni a hidegvérüket.

A tanulmány eredményei azt mutatják, hogy egy egyszerű, mindössze tíz másodperces felső hát- és vállnyújtás nemcsak fizikailag frissít, hanem pszichésen is támogatja a relaxációt.

Ezáltal a mindennapi stresszorok kezelésére is könnyen alkalmazható, gyorsan elérhető eszköz lehet, amely kiegészíti a már ismert relaxációs technikákat. A kutatók remélik, hogy a felfedezés segíthet a szélesebb közönségnek abban, hogy tudatosabban kezelje a mindennapi feszültséget, miközben javítja a közérzetét.

Ez a rövid, de hatékony nyújtás tehát nem igényel speciális felszerelést, és a nap bármely szakában elvégezhető, hogy egy pillanat alatt oldja a feszültséget, csökkentse a vérnyomást és támogassa a test természetes relaxációs mechanizmusait. A mindössze tíz másodperces mozdulat révén könnyedén beilleszthetjük a napi rutinba, és akár irodában, akár otthoni környezetben gyorsan nyújthatunk egy kis megkönnyebbülést a testünknek és az elménknek.

Olvad el az alábbi cikkeinket is:

A reggeli nyújtás a sikeres nap titka! Nem hiszed? Próbáld ki!

Csak pár perc, pár mozdulatsor, és máris fiatalabbnak érzed magad!

3 jógapóz, és lenyűgöző leszel az ágyban

Jobb testtudatod és szexuális életet szeretnél? A következő jógaászanákkal megváltoztathatod az életedet. Ha gyakorlod a jógapózokat, olyan örömök elé nézhetsz, amelyekről eddig álmodni sem mertél!

Komoly gondokat okozhat az ülőmunka: a gerincproblémák már a fiatalokat is érintik

A tartós ülőmunka az irodai és otthoni munkavégzés elterjedésével mára az egyik leggyakoribb egészségügyi kockázati tényezővé vált. Ha valamiképp nem kompenzáljuk, az fájdalomhoz, mozgásbeszűküléshez, gerincproblémákhoz és krónikus panaszokhoz vezethet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu