Csillogás a színpadon, tragédiák sora a kulisszák mögött: Liza Minnelli 80 éves lett

Legendás édesanya, színész és ikon – Liza Minnelli bármibe is kezdett, azt sikerrel vitte végig, de a csillogás mögött rengeteg harc és többszörös újrakezdés húzódik. Talán éppen ez ad különleges mélységet egyedülálló történetének.
A szórakoztatóipar történetében kevés olyan művész akad, aki beleszületik a reflektorfénybe és ahelyett, hogy belekényelmesedik, egy új korszakot teremt a szórakoztatóiparban. Liza Minnelli azonban még a szülei sikerét is túlszárnyalta, pedig Judy Garland és Vincente Minnelli gyermekeként nem kevés elvárásnak kellett megfelelnie: a művészet már gyerekkorától fogva körülvette, ami sok hasonló felmenővel rendelkező színészpalántát összeroppantott a történelem során.
De nem Minnellit, aki egészen korán megmutatta tehetségét: már tizenévesként színpadra lépett, majd nem sokkal később a Broadwayt is meghódította.
A kritikusok hamar felfigyeltek tehetségére, különleges kisugárzására és erőteljes színpadi jelenlétére, így nem sokkal később a filmipar is felfedezte magának.
Az áttörést egyértelműen az 1972-es Kabaré hozta meg számára, amiben Sally Bowles szerepét alakította. A musicalben olyan erőről és karizmáról tett tanúbizonyságot, hogy teljesítményét Oscar-díjjal jutalmazták.
A karakter a fekete bob frizurájával, a cilinderrel és a fanyar humorával örökre összeforrt Lisa Minnelli nevével.
A film sikere után Minnelli igazi ikon lett. Koncertjei világszerte teltházasak voltak, a Broadwayn pedig újra és újra bebizonyította, hogy a musical műfajának egyik legnagyobb előadója. Pályája során egy ritka elismerést is megszerzett: az úgynevezett EGOT-klub tagja lett, vagyis Emmy-, Grammy-, Oscar- és Tony-díjjal is büszkélkedhet.
Liza Minnelli magánélete korántsem volt felhőtlen
A reflektorfény mögött komoly személyes küzdelmekkel kellett szembenéznie: függőségekkel, egészségügyi problémákkal és viharos házasságokkal. Ezek a nehézségek időnként megtörték karrierjét, de soha nem tudták végleg eltávolítani a színpadtól. Négy alkalommal ment férjhez: első házastársa Peter Allen színész volt. Fiatalon házasodtak össze, de szerelmük sajnos nem állta ki az idő próbáját: állítólag a férfi folyamatosan félrelépett. Későbbi férjei között volt Jack Haley Jr., akivel bár jóval kiegyensúlyozottabb volt a házassága, végül barátokként váltak el egymástól.
A legtöbb botrány azonban negyedik férjéhez, David Gesthez kapcsolódott, annyira megromlott a viszonyuk, hogy tettlegességig fajultak a dolgok, de végül sikerült peren kívül megegyezniük egymással. Ennek ellenére azonban a kapcsolatuk évekig a bulvársajtó egyik központi témája volt.
Mindezek mellett a legendás színésznő egészsége is megromlott: a 2000-es években vírusos agyvelőgyulladást diagnosztizáltak nála, így egy időre kerekesszékbe került, és félő volt, hogy soha többé nem tud lábra állni.
Hosszú rehabilitáció után azonban végül sikerült felépülnie, és ismét színpadra tudott lépni. Emellett Lisa Minnelli azt sem rejtette véka alá, hogy bizonyos időszakaiban alkohol- és gyógyszerfüggőséggel küzdött: mindig nyíltan beszélt arról, hogy rehabilitációs kezeléseken vett részt, és bár többször visszaesett, végül sikerült rendbe hoznia az életét.
Ma már visszavonultan él, de időnként feltűnik különleges eseményeken, például 2025-ben vendégként szerepelt a RuPaul's Drag Race döntőjében, ahol életműdíjat kapott, és ahol hatalmas ováció fogadta.
Saját bevallása szerint még mindig aktív, és bár az öregedéssel a mai napig nincs kibékülve, úgy tűnik, hogy nemcsak a színpadon, de a magánéletében is egy igazi túlélő, akitől csak tanulhatunk.
