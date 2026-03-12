Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Csillogás a színpadon, tragédiák sora a kulisszák mögött: Liza Minnelli 80 éves lett

2026.03.12.
Hollywood egyik leghíresebb gyermekeként született, mégis saját jogán vált igazi legendává. Liza Minnelli nemcsak tehetséges szülei örökségét vitte tovább, hanem új korszakot is teremtett a musical világában.

Legendás édesanya, színész és ikon – Liza Minnelli bármibe is kezdett, azt sikerrel vitte végig, de a csillogás mögött rengeteg harc és többszörös újrakezdés húzódik. Talán éppen ez ad különleges mélységet egyedülálló történetének. 

Liza Minnelli egy 1986-os képen
Liza Minnelli ma ünnepli a 80. születésnapját. 
Liza Minnelli ma töltötte be a 80. életévét 

  • Liza Minnelli Hollywood egyik ikonikus alakja. 
  • A csodás színésznő egész életét meghatározta a siker, de a magánélete kevésbé szerencsésen alakult. 
  • Lisa Minnelli ma már visszavonultan él, de olykor fontosabb eseményeken még ma is tiszteletét teszi.  

A szórakoztatóipar történetében kevés olyan művész akad, aki beleszületik a reflektorfénybe és ahelyett, hogy belekényelmesedik, egy új korszakot teremt a szórakoztatóiparban. Liza Minnelli azonban még a szülei sikerét is túlszárnyalta, pedig Judy Garland és Vincente Minnelli gyermekeként nem kevés elvárásnak kellett megfelelnie: a művészet már gyerekkorától fogva körülvette, ami sok hasonló felmenővel rendelkező színészpalántát összeroppantott a történelem során. 

De nem Minnellit, aki egészen korán megmutatta tehetségét: már tizenévesként színpadra lépett, majd nem sokkal később a Broadwayt is meghódította.

A kritikusok hamar felfigyeltek tehetségére, különleges kisugárzására és erőteljes színpadi jelenlétére, így nem sokkal később a filmipar is felfedezte magának. 

Singer and actress Liza Minnelli kneeling, wearing a bloomer dress of white eyelet, with black ribbon sash at the waist by Youth Guild. (Photo by Bert Stern/Condé Nast via Getty Images)
Liza színpadi jelenléte senki máséhoz nem volt fogható. 
Az áttörést egyértelműen az 1972-es Kabaré hozta meg számára, amiben Sally Bowles szerepét alakította. A musicalben olyan erőről és karizmáról tett tanúbizonyságot, hogy teljesítményét Oscar-díjjal jutalmazták.

 A karakter a fekete bob frizurájával, a cilinderrel és a fanyar humorával örökre összeforrt Lisa Minnelli nevével. 

A film sikere után Minnelli igazi ikon lett. Koncertjei világszerte teltházasak voltak, a Broadwayn pedig újra és újra bebizonyította, hogy a musical műfajának egyik legnagyobb előadója. Pályája során egy ritka elismerést is megszerzett: az úgynevezett EGOT-klub tagja lett, vagyis Emmy-, Grammy-, Oscar- és Tony-díjjal is büszkélkedhet.

Los Angeles - 27th March 1973 : Liza Minnelli and Desi Arnaz Jr at the 45th Academy Awards. Liza is collecting a Best Actress award for her role in 'Cabaret'. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
Liza Minnelli szinte az összes rangos elismerést megnyerte élete során. 
Liza Minnelli magánélete korántsem volt felhőtlen

A reflektorfény mögött komoly személyes küzdelmekkel kellett szembenéznie: függőségekkel, egészségügyi problémákkal és viharos házasságokkal. Ezek a nehézségek időnként megtörték karrierjét, de soha nem tudták végleg eltávolítani a színpadtól. Négy alkalommal ment férjhez: első házastársa Peter Allen színész volt. Fiatalon házasodtak össze, de szerelmük sajnos nem állta ki az idő próbáját: állítólag a férfi folyamatosan félrelépett. Későbbi férjei között volt Jack Haley Jr., akivel bár jóval kiegyensúlyozottabb volt a házassága, végül barátokként váltak el egymástól. 

A legtöbb botrány azonban negyedik férjéhez, David Gesthez kapcsolódott, annyira megromlott a viszonyuk, hogy tettlegességig fajultak a dolgok, de végül sikerült peren kívül megegyezniük egymással. Ennek ellenére azonban a kapcsolatuk évekig a bulvársajtó egyik központi témája volt. 

Mindezek mellett a legendás színésznő egészsége is megromlott: a 2000-es években vírusos agyvelőgyulladást diagnosztizáltak nála, így egy időre kerekesszékbe került, és félő volt, hogy soha többé nem tud lábra állni

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 27: (L-R) Lady Gaga and Liza Minnelli speak onstage during the 94th Annual Academy Awards at Dolby Theatre on March 27, 2022 in Hollywood, California. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images)
A színésznő romló egészségi állapota ellenére is részt vesz a fontosabb eseményeken. 
Hosszú rehabilitáció után azonban végül sikerült felépülnie, és ismét színpadra tudott lépni. Emellett Lisa Minnelli azt sem rejtette véka alá, hogy bizonyos időszakaiban alkohol- és gyógyszerfüggőséggel küzdött: mindig nyíltan beszélt arról, hogy rehabilitációs kezeléseken vett részt, és bár többször visszaesett, végül sikerült rendbe hoznia az életét.

Ma már visszavonultan él, de időnként feltűnik különleges eseményeken, például 2025-ben vendégként szerepelt a RuPaul's Drag Race döntőjében, ahol életműdíjat kapott, és ahol hatalmas ováció fogadta.

Saját bevallása szerint még mindig aktív, és bár az öregedéssel a mai napig nincs kibékülve, úgy tűnik, hogy nemcsak a színpadon, de a magánéletében is egy igazi túlélő, akitől csak tanulhatunk. 

Ha szívesen olvasnál még Liza Minnelliről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Liza Minelli nagyon elemében volt a Sztárok gáláján, ahol életműdíjat vehetett át

Liza Minnelli szórakoztatóiparra gyakorolt maradandó hatását életműdíjjal értékelték az eseményen, amely a tánclegendák előtt tiszteleg.

Kijött a rehabról a 69 éves Liza Minnelli

Műteni kell az Oscar-díjas színésznőt, Liza Minnellit

 

 

