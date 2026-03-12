Csillogás a színpadon, tragédiák sora a kulisszák mögött: Liza Minnelli 80 éves lett

Legendás édesanya, színész és ikon – Liza Minnelli bármibe is kezdett, azt sikerrel vitte végig, de a csillogás mögött rengeteg harc és többszörös újrakezdés húzódik. Talán éppen ez ad különleges mélységet egyedülálló történetének.

Liza Minnelli ma ünnepli a 80. születésnapját.

Forrás: Gamma-Rapho

Liza Minnelli Hollywood egyik ikonikus alakja.

A csodás színésznő egész életét meghatározta a siker, de a magánélete kevésbé szerencsésen alakult.

Lisa Minnelli ma már visszavonultan él, de olykor fontosabb eseményeken még ma is tiszteletét teszi.

A szórakoztatóipar történetében kevés olyan művész akad, aki beleszületik a reflektorfénybe és ahelyett, hogy belekényelmesedik, egy új korszakot teremt a szórakoztatóiparban. Liza Minnelli azonban még a szülei sikerét is túlszárnyalta, pedig Judy Garland és Vincente Minnelli gyermekeként nem kevés elvárásnak kellett megfelelnie: a művészet már gyerekkorától fogva körülvette, ami sok hasonló felmenővel rendelkező színészpalántát összeroppantott a történelem során.

De nem Minnellit, aki egészen korán megmutatta tehetségét: már tizenévesként színpadra lépett, majd nem sokkal később a Broadwayt is meghódította.

A kritikusok hamar felfigyeltek tehetségére, különleges kisugárzására és erőteljes színpadi jelenlétére, így nem sokkal később a filmipar is felfedezte magának.

Liza színpadi jelenléte senki máséhoz nem volt fogható.

Forrás: Conde Nast Collection Editorial

Az áttörést egyértelműen az 1972-es Kabaré hozta meg számára, amiben Sally Bowles szerepét alakította. A musicalben olyan erőről és karizmáról tett tanúbizonyságot, hogy teljesítményét Oscar-díjjal jutalmazták.

A karakter a fekete bob frizurájával, a cilinderrel és a fanyar humorával örökre összeforrt Lisa Minnelli nevével.

A film sikere után Minnelli igazi ikon lett. Koncertjei világszerte teltházasak voltak, a Broadwayn pedig újra és újra bebizonyította, hogy a musical műfajának egyik legnagyobb előadója. Pályája során egy ritka elismerést is megszerzett: az úgynevezett EGOT-klub tagja lett, vagyis Emmy-, Grammy-, Oscar- és Tony-díjjal is büszkélkedhet.

Liza Minnelli szinte az összes rangos elismerést megnyerte élete során.

Forrás: Michael Ochs Archives

Liza Minnelli magánélete korántsem volt felhőtlen

A reflektorfény mögött komoly személyes küzdelmekkel kellett szembenéznie: függőségekkel, egészségügyi problémákkal és viharos házasságokkal. Ezek a nehézségek időnként megtörték karrierjét, de soha nem tudták végleg eltávolítani a színpadtól. Négy alkalommal ment férjhez: első házastársa Peter Allen színész volt. Fiatalon házasodtak össze, de szerelmük sajnos nem állta ki az idő próbáját: állítólag a férfi folyamatosan félrelépett. Későbbi férjei között volt Jack Haley Jr., akivel bár jóval kiegyensúlyozottabb volt a házassága, végül barátokként váltak el egymástól.

A legtöbb botrány azonban negyedik férjéhez, David Gesthez kapcsolódott, annyira megromlott a viszonyuk, hogy tettlegességig fajultak a dolgok, de végül sikerült peren kívül megegyezniük egymással. Ennek ellenére azonban a kapcsolatuk évekig a bulvársajtó egyik központi témája volt.

Mindezek mellett a legendás színésznő egészsége is megromlott: a 2000-es években vírusos agyvelőgyulladást diagnosztizáltak nála, így egy időre kerekesszékbe került, és félő volt, hogy soha többé nem tud lábra állni.