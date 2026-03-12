Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Tesióráról a kifutóra: trendi lett az apuka sneaker, és most minden divatdiktátor csajszi ezt viseli

Getty Images Europe - Edward Berthelot
divattrend sneaker világsztárok sportcipő
A divatikonok mostanság ott veszik a cipőjüket, ahol a sátrukat. Hailey Biebertől Bella Hadidig mindenki az apuka sneakereket viseli, és ez lesz 2026 legmegosztóbb trendje!

Rossz hírünk van: nemcsak a divatbemutatókon és a divathéten, hanem a legnagyobb stílusikonokon is apuka sneakert látni. A dad shoe trend lényegében a ’90-es években tesiórára vagy túrázásra hordott cipőket takarja. Többek között olyan nagy divatdiktátorok is rendszeresen viselik, mint Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Hailey Bieber, Zoë Kravitz, sőt még Margot Robbie is. 

sneaker divat
Ismerkedj meg az apuka sneaker divattrenddel.
Forrás: GettyImages

Hódít az „apuka-sneaker” stílus 2026-ban 

  • A dad shoe trend alá tartozik ma már minden, ami funkcionális: legyen szó retró futó, vaskos túracipőről vagy speciális technikai sportcipőről.  
  • Láthattuk már a legnagyobb világsztárokon, stílusikonokon, sőt a legfrissebb tavaszi/nyári divathetek kifutóin is. 
  • Mutatjuk a trend legjobb sportcipőit! 

A 2026 utcai divatja merészebb és megosztóbb, mint valaha. Az idei tavaszi szezonban éles váltást láthatunk a technológiai fókuszú sziluettek és a vintage sportos megjelenés irányába. A robusztus talpak, a mélyen barázdált profilok, a high-tech vízálló és fényvisszaverő textúrák, valamint az extrém fűzésmegoldások ma már egytől egyig a high fashionben is megjelennek. Bár elsőre furcsa belegondolni, a korábban kizárólag túracipőként ismert darabok mára a párizsi és a New York-i divathét legstílusosabb szettjeinek kiegészítői lettek. 

Legjobb női sportcipő
Így viselik a világsztárok az apukás sportcipőt.
Forrás: profimedia

Olyan stílusikonok is viselték már, mint Bella Hadid, Margot Robbie, Emily Ratajkowski, Jennifer Lawrence, Dua Lipa és Hailey Bieber. Láthattuk már oversized blézerrel, vintage farmerekkel, de még csipkeruhával is! Van valami ezekben a cipőkben, amitől azonnal cool leszel, méghozzá mindenféle erőlködés nélkül. A vaskos sziluett azonnali karaktert ad bármilyen összeállításnak, a légies teniszruháktól kezdve egészen a bő szárú farmerekig. Bár praktikus és szuper kényelmes, mégis van benne valami váratlan. Megfelelően stylingolva pedig kifejezetten elegáns hatást kelt, és pontosan ez az az ízléses kontraszt, amit mindig is kerestünk a szettjeinkben. 

Legyél te is a trendteremtők között, és válassz egyet a legmenőbb sneakerek közül!

Legjobb női sportcipők
1.  Air Max Moto 2K 48 965 Ft 2. Salomon Sportstyle XT 6 UNISEX 71 990 Ft 3. Asics Gel-1130 1203A609 Fehér 39 090 Ft 4. New Balance 740 fehér, GR740WN 42 990 Ft 5. ADISTAR CONTROL 5. 41 515 Ft
Forrás: Nike/Zalando/Ecipo/Answear/Adidas

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

Nézd me további aktuális divatcikkeinket is:

Már tudjuk, milyen táskák lesznek a legtrendibbek 2026-ban: az it girl csajok ezeket fogják viselni idén

Eljött az új dizájnok és érdekes formák éve.

A divatdiktátor csajok és a sztárok most mind fülgyűrűt viselnek– GALÉRIA

Izgalmas és egyedi ékszerre vágysz? Nézd meg galériánkban a legjobbakat.

Bocsi millennial csajok! Dua Lipa visszahozta az alacsony derekú nadrágot

Készüljetek csajok, mert az alacsony derekú hasvillantós farmer visszatért. Kylie Jenner, Dua Lipa és Hailey Bieber már viselik, és lassan a divatvilág is átáll. Nézd meg a 2000-es évek divattrendjét napjainkban!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
