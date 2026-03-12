Tesióráról a kifutóra: trendi lett az apuka sneaker, és most minden divatdiktátor csajszi ezt viseli

Rossz hírünk van: nemcsak a divatbemutatókon és a divathéten, hanem a legnagyobb stílusikonokon is apuka sneakert látni. A dad shoe trend lényegében a ’90-es években tesiórára vagy túrázásra hordott cipőket takarja. Többek között olyan nagy divatdiktátorok is rendszeresen viselik, mint Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Hailey Bieber, Zoë Kravitz, sőt még Margot Robbie is.

Ismerkedj meg az apuka sneaker divattrenddel.

Hódít az „apuka-sneaker” stílus 2026-ban A dad shoe trend alá tartozik ma már minden, ami funkcionális: legyen szó retró futó, vaskos túracipőről vagy speciális technikai sportcipőről.

Mutatjuk a trend legjobb sportcipőit!

A 2026 utcai divatja merészebb és megosztóbb, mint valaha. Az idei tavaszi szezonban éles váltást láthatunk a technológiai fókuszú sziluettek és a vintage sportos megjelenés irányába. A robusztus talpak, a mélyen barázdált profilok, a high-tech vízálló és fényvisszaverő textúrák, valamint az extrém fűzésmegoldások ma már egytől egyig a high fashionben is megjelennek. Bár elsőre furcsa belegondolni, a korábban kizárólag túracipőként ismert darabok mára a párizsi és a New York-i divathét legstílusosabb szettjeinek kiegészítői lettek.

Így viselik a világsztárok az apukás sportcipőt.

Olyan stílusikonok is viselték már, mint Bella Hadid, Margot Robbie, Emily Ratajkowski, Jennifer Lawrence, Dua Lipa és Hailey Bieber. Láthattuk már oversized blézerrel, vintage farmerekkel, de még csipkeruhával is! Van valami ezekben a cipőkben, amitől azonnal cool leszel, méghozzá mindenféle erőlködés nélkül. A vaskos sziluett azonnali karaktert ad bármilyen összeállításnak, a légies teniszruháktól kezdve egészen a bő szárú farmerekig. Bár praktikus és szuper kényelmes, mégis van benne valami váratlan. Megfelelően stylingolva pedig kifejezetten elegáns hatást kelt, és pontosan ez az az ízléses kontraszt, amit mindig is kerestünk a szettjeinkben.

Legyél te is a trendteremtők között, és válassz egyet a legmenőbb sneakerek közül!

1. Air Max Moto 2K 48 965 Ft 2. Salomon Sportstyle XT 6 UNISEX 71 990 Ft 3. Asics Gel-1130 1203A609 Fehér 39 090 Ft 4. New Balance 740 fehér, GR740WN 42 990 Ft 5. ADISTAR CONTROL 5. 41 515 Ft

