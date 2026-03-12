Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 12., csütörtök

Megszólalt a kilakoltatásáról Mickey Rourke: szörnyű körülmények között kellett élnie

Világsztár kilakoltatás Mickey Rourke
Szabados Dániel
2026.03.12.
A világhírű színész azt álltja, súlyos problémák miatt nem fizette a bérleti díjat Los Angeles-i otthonáért. Mickey Rourke-ot azonban ennek ellenére kilakoltatták az ingatlanból.

A 73 éves Mickey Rourke a Page Sixnek adott nyilatkozatában azt mondta, hogy közel 60 ezer dollárnyi bérleti díjat tartott vissza, mert az általa bérelt ház szerinte már élhetetlenné vált. Állítása szerint többször is jelezte a gondokat a tulajdonosnak, de a problémák nem oldódtak meg.

Mickey Rourke-öt kilakoltatták vérelt lakásából
Forrás: Getty Images

Mickey Rourke kilakoltatása: a szörnyű körülmények miatt nem fizetett lakbért

Mickey Rourke szerint az ingatlan tele volt rágcsálókkal, többször is irtást kellett végezni, ennek ellenére a helyzet sosem rendeződött. Emellett a vízvezetékek is gyakran meghibásodtak, de és történt ugyan karbantartás, de végleges megoldás nem született, így a gondok mindig újra jelentkeztek. A színész hangsúlyozta: nem könnyelműségből tartotta vissza a bérleti díjat.

„Egyszerűen nem tudtam tovább fizetni egy olyan házért, ami ilyen rossz állapotban volt. A problémákat sokszor jeleztem” – fogalmazott.

Az ingatlan tulajdonosa, Eric T. Goldie egyelőre nem reagált a lapok megkeresésére.

A Page Six által kedden megszerzett bírósági dokumentumok szerint Goldie panaszt nyújtott be a Los Angeles-i megyei bíróságon, amelynek nyomán kilakoltatták Mickey Rourke-ot az ingatlanból. Az ítéletet hétfőn, úgynevezett mulasztási alapon hozták meg, ami arra utal, hogy a színész nem reagált időben a bírósági beadványra, és nem jelent meg az ügy tárgyalásán sem. A dokumentumok szerint a tulajdonos csak azt kérte, hogy bírtokba vehesse az ingatlant, kártérítést nem igényelt. 

Mickey Rourke-ot januárban látták, amint kutyájával és egy táskával elhagyja az ingatlant. Nem sokkal később egy teherautó is megjelent a háznál, és a színész barátai fekete szemeteszsákokban hordták ki a holmikat. Akkor arról írtak a lapok, hogy a színész ideiglenesen egy West Hollywood-i luxushotelben szállt meg. Közben az egyik barátja adománygyűjtést indított, 100 ezer dollárt akart összeszedni a színésznek – ezzel az összeggel megtarthatta volna a lakását. A színész azonban egy Instagram-videóban határozottan elhatárolódott a kezdeményezéstől. A láthatóan feldúlt Mickey Rourke azt mondta: semmi köze a GoFundMe-gyűjtéshez, és soha nem kérne pénzt a rajongóitól.

„Nem kértem semmiféle alamizsnát, és túl büszke vagyok ahhoz, hogy ilyet tegyek” – mondta a január 5-én közzétett videóban. A színész azt is hozzátette, azt sem tudja, mi az a GoFundMe.

