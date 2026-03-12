Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Oscar-díjas színészek, akik NEM a jó filmért kapták meg az aranyszobrot

Oscar-díj Oscar 2026 Oscar-díjas színészek
Előfordul, hogy egy színész nem azért a szerepéért kapja meg a várt elismerést, amelyet a nézők a legemlékezetesebbnek tartanak. Igen, bizony az Oscar-díj is olykor rossz helyre vándorol.

Vannak alakítások, amelyekkel a színészek szó szerint beírják magukat a filmtörténelembe, és vannak olyanok, amelyekkel „csak” a nézők elismerését sikerült kivívniuk. A 98. Oscar-díjátadóra készülve összeszedtük azokat az Oscar-díjas színészeket, akik bár elnyerték az aranyszobrot, de nem a legmeghatározóbb szerepükért.

oscar-díj a legjobb férfi főszereplőnek
Három férfi színész, akik ugyan Oscar-díjasok, de közel sem a legjobb alakításukért kapták az elismerést.
Rosszkor érkező Oscar-díjak, amikor nem a legjobb szerep nyert

  • Al Pacino már fiatalon legendás alakítást nyújtott, az Oscar-díjra azonban sokat kellett várnia.
  • Leonardo DiCaprio őrült energiával nyújtotta élete egyik legjobbját, de nem ezért díjazták.
  • Joaquin Phoenix egy rendkívül nyugtalanító szerepet hozott, mégis egy másik filmje nyert.

A rajongók haragját gyakran váltja ki, ha kedvencünk nem részesül a szerintük megérdemelt méltatásban. Hiába nevezzük a legrangosabb filmes elismerésnek, az Oscar-díjátadó nemcsak a legekről szó, időnként ugyanis az Akadémia rossz döntésétől hangos a világ. Ezt bizonyítva elhoztunk három olyan nagyszerű színészt, akik nem életük alakításáért nyerték el az Oscar-díjat.

Oscar-díj a legjobb férfi főszereplőnek, épp csak nem a legjobb filmért

Al Pacino – Kánikulai délután (1975)

Az idősen is sármos színészek táborát erősítő Al Pacino 1993-ban kapta meg az Oscar-díjat az Egy asszony illata című filmben nyújtott alakításáért. A vak és igen cinikus nyugalmazott tiszt megformálása ugyan valóban elismerése méltó, de sok néző szerint mégsem ez volt az első szerep, ami aranyszobrot ért a színész karrierjében.

A Kánikulai délutánban Al Pacino Sonny Wortzik, egy kétségbeesett bankrabló bőrébe bújik, aki egyre kilátástalanabb helyzetbe sodródik. A film egy megtörtént esetet dolgoz fel, amely 1972-ben történt Brooklynban. Az akkor 35 éves színész hátborzongatóan alakítja az egyszerre ideges, sebezhető és kiszámíthatatlan alkalmi bűnözőt. Al Pacino mesterien játszik, arc- és testjátékával, például pillanatok alatt vált dühből együttérzésbe. Bár imádtuk Az ördög ügyvédjében és A keresztapa se lenne sehol nélküle, ez a szerep mégis karrierjének egyik csúcspontja, amiért igenis megérdemelte volna, ha az Oscar-jelölését díjra válthatja.

Leonardo DiCaprio – A Wall Street farkasa (2013)

Leonardo DiCaprio – aki az idei Oscar-díj egyik legnagyobb esélyese – hosszú évekig az egyik legismertebb díj nélküli sztárnak számított Hollywoodban. A színész több mint 30 éve tette fel magát Hollywood csillagos térképére az Egy kosaras naplójával, a számos Oscar-jelölést végül 2016-ban váltotta aranyszoborra A visszatérő című filmért. Abban az évben azonban szinte mindenki úgy érezte, ez nem a túlélésért és a bosszúért küzdő prémvadásznak, inkább az elmúlt évek elszalasztott lehetőségeinek szólt. Vigaszdíj, ha így jobban tetszik.

A legtöbben úgy vélik, minket is beleértve, hogy Leonardo DiCaprio legemlékezetesebb szerepe Jordan Belfort volt a A Wall Street farkasa című filmben. A megformált, valós személyről mintázott karakter egyszerre volt karizmatikus, taszító és komikusan túlzó. A fiatalon is zseniálisan játszó színész energiája szinte a hátán cipeli a filmet, olyan szabad és kaotikus játékot mutatva, amelyet ritkán látni a moziban. Az Akadémiai is érezte ezt, hiszen jelölték a legjobb férfi főszereplő kategóriában, de mégsem neki ítélték oda – 2014-ben ugyanis Matthew McConaughey kapta az Oscar-díjat.

Joaquin Phoenix – The Master (2012)

Joaquin Phoenix 2020-ban nyerte el az Oscar-díjat a Joker főszerepéért. Ezt senki sem vitatja el tőle, hiszen a karakter sötét és nyomasztó jelenléte még napokkal a film után is velünk maradt.

A színész azonban már évekkel korábban is megérdemelte volna az aranyszobrot, méghozzá a kevésbé ismert The Master filmben nyújtott alakításáért. A történet egy, a második világháborúból hazatérő férfit követ, aki képtelen visszailleszkedni a társadalomba. A szerep, amiért az Akadémia Oscar-jelöléssel jutalmazta a színészt, rendívül komplex: szinte folyamatos belső feszültséggel küzd, ami megmutatkozik a testtartásában, beszédében és gesztusaiban. Joaquin Phoenix egy megtört, nyugtalan embert játszik, aki egy karizmatikus spirituális vezető befolyása alá kerül. A film a mester és követője közötti különös kapcsolatot vizsgálja, miközben a háború utáni Amerika bizonytalanságát is bemutatja.

