Sokkoló fordulat a Virgin River 7. évadában: már az első percekben leesik az állad!

A Virgin River hatodik évadának fináléja nagy kérdéseket vetett fel. Charmaine (Lauren Hammersley) ugyanis nem jelent meg Jack (Martin Henderson) és Mel (Alexandra Breckenridge) esküvőjén, ez pedig már önmagában gyanús volt. Jack másnap elindult, hogy megnézze, mi történt vele: Charmaine lakását azonban feldúlták. A jelenet végén csak annyit láthattunk, hogy Jack rémülettel bámul valamire az ikrek szobájában – azt azonban a sorozat készítő nem mutatták meg, hogy mire bukkant. Nos, most végre megkapjuk a választ! Vigyázat, spoiler!

Sokkoló jelenettel indul a Virgin River 7. évada

Forrás: Netflix

A Virgin River hetedik évada: sokkoló jelenettel folytatódik Jack és Mel története

A hetedik évad első perceiben villogó rendőrautók és kordonok fogadják a nézőket. Jack a helyszínen áll, Mike (Marco Grazzini) komoran közeledik felé. Az első pillanatban sokan arra gondolhatnak, hogy Charmaine vagy akár az ikrek kerültek bajba. A holttest azonban a gonosz Calviné. Ő az ikrek biológiai apja és egyben Jack legnagyobb ellensége. A történet szerint lelőtték, Charmaine és a gyerekek pedig elmenekültek a helyszínről. A benzinkút biztonsági kamerái rögzítették is, hogy elhajtottak. A nagy kérdés az új évadban tehát: ki ölte meg Calvint?

Virgin River 7. – Mel és Jack nagy döntés előtt állnak

Az új évad fő történetszála Mel és Jack életének egyik legnagyobb döntése körül forog. A friss házasok ugyanis az örökbefogadáson gondolkodnak. A hatodik évad végén már felbukkant egy terhes nő, aki örökbe akarta adni a gyermekét, miután az eredeti örökbefogadó pár az utolsó pillanatban visszalépett, Mel és Jack számára pedig így megnyílik a lehetőség, hogy szülők legyenek. Az út azonban korántsem lesz egyszerű: érzelmi hullámvasútba kényszeríti őket a helyzet, mindketten tele vannak reménnyel és bizonytalansággal.

Közben Virgin River többi lakója is komoly változásokkal néz szembe. Lizzie anya lesz, de nem találja meg könnyen a helyét az új szerepben. Brady és Brie megpróbálják tisztázni a kapcsolatukat, de közben Atya és Kaia története is új fordulatot vesz. Muriel története is komoly drámát ígér, a hatodik évadban derült ki, hogy rákos.