Harrison Ford 83 éves korában is aktív az ágyban: elárulta, hogy bújnak össze feleségével

A műsorvezető arra volt kíváncsi, hogy több neves színészhez hasonlóan Harrison Ford is a saját filmjeinek zenéjét teszi-e be a romantikus pillanatokhoz. Ford erre egy rövid, de sokatmondó válasszal reagált. „Természetesen” – mondta mosolyogva. Azt nem árulta el, hogy melyik zene az, ami szerinte a legjobb a szexhez.

Harrison Ford és felesége, Calista Flockhart - A színész 83 évesen is aktív az ágyban

Harrison Ford imádja 22 évvel fiatalabb feleségét

Harrison Ford a hónap elején megható beszédet mondott a SAG-AFTRA színészszakszervezet díjátadóján, ahol életműdíjjal tüntették ki. A gálán külön köszönetet mondott feleségének, Calista Flockhartnak is, aki a nézőtérről figyelte az eseményt.

„Szeretnék szívből köszönetet mondani a kollégáimnak, gyönyörű feleségemnek, Calistának és a családomnak, akik mindig szeretettel és bátran támogattak” – mondta beszédében.

A ceremónia előtt a pár együtt vonult végig a vörös szőnyegen. A 61 éves Calista Flockhart és Harrison Ford kézen fogva, nevetve érkeztek a rendezvényre, egyenesen turbékoltak.

Harrison Ford és Calista Flockhart 2002 januárjában, az 59. Golden Globe-gálán találkoztak először. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult: Ford 2009-ben, Valentin-napon kérte meg a színésznő kezét, 2010 júniusában pedig össze is házasodtak.

Harrison Fordnak nincs kedvenc filmje

Az interjúban Harrison Ford azt elmondta, hogy egyébként sem szereti rangsorolni a munkáit. „Nincs kedvencem, mert igazán szeretem a filmkészítést. Amikor forgatunk, akkor érzem magam a legjobban” – magyarázta.

Harrison Ford pályafutása során számos filmtörténeti klasszikusban játszott. A legismertebb szerepei közé tartozik Indiana Jones a Steven Spielberg rendezte Az elveszett frigyláda fosztogatóiban (1981), Rick Deckard figurája a Szárnyas fejvadászban (1982), valamint Han Solo karaktere a Csillagok háborúja című 1977-es filmben. Évtizedekkel később vissza is tért ezekhez a szerepekhez. Han Solót újra eljátszotta a Star Wars: Az ébredő Erő című 2015-ös filmben, Rick Deckardként feltűnt a Szárnyas fejvadász 2049-ben (2017), Indiana Jonesként pedig az Indiana Jones és a sors tárcsája (2023) című kalandfilmben láthattuk megint.