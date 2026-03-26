Két évvel a halála után is áll a bál a Crazy Town énekesének hagyatéka körül

Két évvel Seth Binzer, ismertebb nevén Shifty Shellshock halála után is komoly vita zajlik a néhai zenész hagyatéka körül. A Crazy Town egykori frontemberének öröksége nemcsak érzelmi, hanem jogi szempontból is megosztja a családot.

Két évvel a Crazy Town énekesének halála után robbant ki a családi vita

Seth Binzer végrendelet nélkül hunyt el

Volt párja és fia is a hagyaték kezeléséért harcol

Súlyos vádak és ellentmondások kerültek napvilágra

A zenész halálát véletlen túladagolás okozta

A 2024 júniusában, 49 éves korában elhunyt zenész után nem maradt végrendelet, ami tovább bonyolítja a helyzetet. Volt partnere, Tracy Shelor 2025 májusában kérvényezte, hogy őt nevezzék ki a hagyaték gondnokává. A dokumentumok szerint Shelor az örökség értékét nagyjából 140 ezer dollárra becsülte. Kettejüknek egy közös, jelenleg 17 éves fiuk is van, Gage.

Shelor állítása szerint Binzernek három gyermeke van: a felnőtt Halo Binzer, Gage, valamint egy másik fiú, Phoenix Lennard, aki a zenész egy másik korábbi kapcsolatából született. A hagyaték kezelésének kérdése azonban hamar vitát szült a családon belül.

2025 júliusában az énekes gyereke, Halo Binzer saját kérelmet nyújtott be, amelyben ő maga kérte a hagyaték kezelésének jogát. Az általa benyújtott dokumentumokban az örökség értékét már jóval alacsonyabbra, körülbelül 90 500 dollárra becsülte. Halo emellett visszautasította Shelor állításait, miszerint nem kezelte megfelelően az apja jogdíjait, illetve azzal rágalmazta meg, hogy személyes tárgyakat rejteget.

A fiatal férfi szerint édesapja életének utolsó szakaszában súlyos szerhasználati problémákkal küzdött, és ennek következtében szinte minden értékesebb tulajdonát eladta. Állítása szerint ezért sem maradt jelentős, kézzelfogható vagyon a hagyatékban.

Halo jogi képviselője is megszólalt az ügyben, hangsúlyozva, hogy a család már így is tragikus helyzetben van, hiszen három gyermek maradt apa nélkül. Véleménye szerint a jelenlegi jogi vita csak tovább nehezíti a helyzetet, mivel a hagyatékból származó összegeket így nem a gyerekek támogatására, hanem a jogi eljárások költségeire kell fordítani.