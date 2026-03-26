Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 26., csütörtök Emánuel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Seth Binzer

Két évvel a halála után is áll a bál a Crazy Town énekesének hagyatéka körül

Rideg Léna
2026.03.26.
Két évvel Seth Binzer, ismertebb nevén Shifty Shellshock halála után is komoly vita zajlik a néhai zenész hagyatéka körül. A Crazy Town egykori frontemberének öröksége nemcsak érzelmi, hanem jogi szempontból is megosztja a családot.

A Crazy Town énekese, Seth Binzer két évvel ezelőtt hunyt el.
 Forrás: WireImage
  • Két évvel a Crazy Town énekesének halála után robbant ki a családi vita
  • Seth Binzer végrendelet nélkül hunyt el
  • Volt párja és fia is a hagyaték kezeléséért harcol
  • Súlyos vádak és ellentmondások kerültek napvilágra
  • A zenész halálát véletlen túladagolás okozta

A Crazy Town frontemberének hagyatéka miatt robbant ki a családi viszály

A 2024 júniusában, 49 éves korában elhunyt zenész után nem maradt végrendelet, ami tovább bonyolítja a helyzetet. Volt partnere, Tracy Shelor 2025 májusában kérvényezte, hogy őt nevezzék ki a hagyaték gondnokává. A dokumentumok szerint Shelor az örökség értékét nagyjából 140 ezer dollárra becsülte. Kettejüknek egy közös, jelenleg 17 éves fiuk is van, Gage.

Shelor állítása szerint Binzernek három gyermeke van: a felnőtt Halo Binzer, Gage, valamint egy másik fiú, Phoenix Lennard, aki a zenész egy másik korábbi kapcsolatából született. A hagyaték kezelésének kérdése azonban hamar vitát szült a családon belül.

2025 júliusában az énekes gyereke, Halo Binzer saját kérelmet nyújtott be, amelyben ő maga kérte a hagyaték kezelésének jogát. Az általa benyújtott dokumentumokban az örökség értékét már jóval alacsonyabbra, körülbelül 90 500 dollárra becsülte. Halo emellett visszautasította Shelor állításait, miszerint nem kezelte megfelelően az apja jogdíjait, illetve azzal rágalmazta meg, hogy személyes tárgyakat rejteget.

A fiatal férfi szerint édesapja életének utolsó szakaszában súlyos szerhasználati problémákkal küzdött, és ennek következtében szinte minden értékesebb tulajdonát eladta. Állítása szerint ezért sem maradt jelentős, kézzelfogható vagyon a hagyatékban.

Halo jogi képviselője is megszólalt az ügyben, hangsúlyozva, hogy a család már így is tragikus helyzetben van, hiszen három gyermek maradt apa nélkül. Véleménye szerint a jelenlegi jogi vita csak tovább nehezíti a helyzetet, mivel a hagyatékból származó összegeket így nem a gyerekek támogatására, hanem a jogi eljárások költségeire kell fordítani.

A hagyaték körüli vádaskodásba a zenész exe is beszállt

A konfliktusba Phoenix édesanyja, Jasmine Lennard is bekapcsolódott, aki hivatalos beadványban ellenezte, hogy Shelor kezelje a hagyatékot. A dokumentumok szerint korábbi nézeteltérésekre hivatkozva kérte a bíróságot, hogy más megoldást keressenek.

Shelor ugyanakkor visszautasította a vádakat, és azt állítja, hogy Halo nem számolt el megfelelően az örökség részét képező jogdíjakkal és egyéb projektekkel.

Állítása szerint több kiadatlan anyag is létezhet, köztük egy album, valamint két dokumentumfilm-terv, amelyek értéket képviselhetnek.

Szerinte ezek a szerződések olyan időszakban születtek, amikor a zenész mentális állapota már jelentősen romlott.

Seth Binzer halálát túlagadolás okozta

Seth Binzer halálának körülményei is megrázták a rajongókat. Menedzsere korábban úgy nyilatkozott, hogy a zenész véletlen túladagolás következtében vesztette életét, miután vényköteles gyógyszereket és illegális szereket is fogyasztott.

Sokkoló részletek derültek ki Anne Burrell haláláról: búcsúlevelet hagyott hátra a sztárséf

Új rendőrségi dokumentumok szerint Anne Burrell a halála reggelén búcsúlevelet írt – a Food Network ismert séfjét 55 éves korában találták holtan brooklyni otthonában. Az ügyet a hatóságok kezdetben lehetséges túladagolásként vizsgálták, később azonban öngyilkosságként zárták le.

Ezzel a trükkel kerülte volna el a lebukást Matthew Perry orvosa: a színész családja szerint Plasencia alávaló gyilkos

Megszületett az ítélet annak az orvosnak az ügyében, aki ketamint szállított és adott be Perrynek, közvetlenül a színész túladagolással végződő halála előtt. A bíróság 30 hónapnyi börtönbüntetést szabott ki Salvador Plasenciára, aki – mint kiderült – Matthew Perry halála után azonnal új rendelőt nyitott, hogy elkerülje a lebukást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
