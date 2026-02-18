Az új sikersorozat, a Love Story igaz története: tragikusan végződött JFK Jr. és Carolyn Bessette szerelme

Megjelent Ryan Murphy új sorozata, a Love Story, amelynek első évada az amerikai popkultúra egyik legikonikusabb párját mutatja be, John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette szerelmét. A tragikus és legendás szerelmi történet azonban mélyebb, mint azt gondolnád. Tudj meg mindent a valós történetükről!
A Love Story-sorozat igaz története: íme John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette szerelme
- Carolyn Bessette és John F. Kennedy Jr. szerelme a '90-es évek egyik legnagyobb szenzációja volt.
- Ryan Murphy 2026-os Love Story sorozatának első évada az ő tragikus és ikonikus szerelmüket mutatja be.
- John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette és nővére Lauren Bessette 1999 július 16-án halt meg repülőgép balesetben.
Kevés pár ragadta meg annyira a közönség fantáziáját, mint John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette Kennedy. Az 1999-es repülőgép-szerencsétlenség előtt ők voltak a brit királyi család fényűző, amerikai megfelelői. Mindenkit érdekelt, hogy mit viseltek, hová jártak, hogyan ünnepelték meg rendkívüli, zártkörű esküvőjüket. Romantikus kapcsolatuk minden apró részlete a közönség figyelmének középpontjába került. A baleset után a házaspár végzetes szerelmesekként és az úgynevezett Kennedy-átok áldozataként vált halhatatlanná.
Ryan Murphy új sorozatának, a Love Storynak az első évada ismét reflektorfénybe helyezi kapcsolatukat. Paul Anthony Kelly alakítja a legjelentősebb amerikai politikai dinasztiába született sármos ügyvédet, míg a Tony-díjra jelölt Sarah Pidgeon eleveníti meg a stílusos publicistát, Carolyn Bessette Kennedyt. A Love Story a 20. század egyik legkedveltebb aranypárjának életét bemutató könyvek, dokumentumfilmek és esszék legújabb formája.
Tudj meg minden JFK Jr. és Carolyn Bessette Kennedy kapcsolatáról!
John és Carolyn szerelmi története
Nem mindennapos dolog, hogy egy divattervező házasságközvetítőként lép elő. Calvin Klein divattervező 1991 tavaszán Carolynt kérte meg, hogy mutasson be JFK Jr.-nak egy ruhakollekciót. Carolynt azért választották, mert ő volt „a legsziporkázóbb személy az eladótérben”, és rendszeresen foglalkozott a New York-i üzlet VIP-ügyfeleivel. John azonban nem csak új ruhákkal távozott. A találkozóról elragadtatva jött ki, néhány új öltönnyel és Carolyn telefonszámával, és így indult el szerelmük története.
1992 elején egy gálavacsorán randiztak először. Calvin Klein asszisztense, MJ Bettenhausen Beller könyvében elmesélte, hogy amikor Carolyn Bessette megérkezett a gálára, John mellett egy másik nő ült, akit Carolyn vagy tévesen a párjának hitt, vagy valóban a párja volt. Ennek eredményeként a publicista állítólag elutasította a meghívását az after partyra. 1992 májusára azonban a pár kibékült, egy jótékonysági rendezvényen „mély beszélgetésbe” merülve látták őket.
Mitől volt olyan viharos a kapcsolatuk?
Miután 1992-ben összejöttek, a pár a következő három évben szakításokkal tarkított kapcsolatot folytatott. Ami annak is köszönhető, hogy John előző baratnője, Daryl Hannah és Carolyn egyszerre voltak a képben. John egykori ügyvezető asszisztense a JFK Jr.: An Intimate Oral Biography című könyvben részletesen beszámolt erről a korszakról. Állítólag John azzal hitegette Carolynt, hogy exbarátnőjével már vége a kapcsolatuknak, azonban nem sokkal később a médiában megjelent róluk egy közös fotó. Ekkor Carolyn megszakított minden kapcsolatot Johnnal. Jackie Kennedy halálának másnapján vette fel a kapcsolatot újra Johnnal, így kezdődött el ismét a kapcsolatuk.
Más források szerint azonban a kapcsolatuk egyik feszültségforrása az volt, hogy John nem akarta bemutatni barátnőjét édesanyjának, az egykori first ladynek. Carolyn úgy gondolta: „A kapcsolat nem lehet komoly, ha nem mutat be az anyjának." Állítólag soha nem is került sor a hivatalos találkozásra, hiszen Jackie Kennedy 1994 májusában elhunyt. Mindazonáltal Jackie hatással volt a kapcsolatuk egyik legjelentősebb pillanatára, az eljegyzésükre. John az eljegyzési gyűrűhöz édesanyja gyűrűjéből merített ihletet. Per Beller könyve szerint az 1995-ös július 4-i hétvégén a pár Martha's Vineyardon horgászott, és John itt kérte meg Carolyn kezét. A lány azt mondta neki, hogy még átgondolja.
„Carolyn körülbelül három hétig halogatta a választ, ami szerintem csak még inkább megerősítette John szándékát, hogy feleségül vegye” – mondta JFK Jr. egyik barátja a People magazinnak 2017-ben.
Carolyn és John esküvője és az utolsó éveik
Bár kapcsolatuk folyamatosan vonzotta a közönség és a média figyelmét, a párnak sikerült titokban tartania 1996. szeptember 21-i esküvőjét. A Cumberland Islanden kötöttek házasságot egy gyertyafényes templomi szertartáson, ahol összesen 40 fő volt jelen. Mrs. Bessette Kennedy egy 40 000 dolláros fehér csipkés ruhát választott az esküvőre, amelyet barátja, Narciso Rodriguez tervezett, és amely megtestesítette a 90-es évek minimalizmusát.
A pár három évvel az esküvője után több próbatétel elé került: John unokatestvére és legjobb barátja, Anthony Radziwill rákkal küzdött, a paparazzik pedig továbbra is zaklatták az ifjú házasokat, bárhová is mentek. Beller könyve szerint 1999 elején – néhány hónappal haláluk előtt – házassági tanácsadásra jártak. Barátok beszámolói viszont cáfolják a média állításait, miszerint a végzetes repülőgép-szerencsétlenség előtt a válás felé tartottak.
John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette halála
John, Carolyn és nővére, Lauren 1999. július 16-án este indultak el egy New Jersey-i repülőtérről, hogy részt vegyenek Rory Kennedy esküvőjén. John vezette a repülőgépet, azonban a gép Martha's Vineyard partjainál az Atlanti-óceánba zuhant. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács megállapította, hogy térbeli dezorientáció okozta a balesetet, JFK Jr. elvesztette az irányítást a repülőgép felett. Sokan gondolták úgy, hogy a baleset a Kennedy-átok miatt következett be.
Bessette családja a The New York Times-ban közzétett gyásznyilatkozatában így fogalmazott: „Ez a három fiatal, Lauren Bessette, Carolyn Bessette Kennedy és John F. Kennedy Jr. mindannyian a szeretet, a teljesítmény és az élet iránti szenvedély megtestesítői voltak. John és Carolyn igazi lelki társak voltak, és reméljük, hogy halálukban is tisztelettel adózhatunk nekik.” Hamvaikat az óceánba szórták.
