Az új sikersorozat, a Love Story igaz története: tragikusan végződött JFK Jr. és Carolyn Bessette szerelme

Megjelent Ryan Murphy új sorozata, a Love Story, amelynek első évada az amerikai popkultúra egyik legikonikusabb párját mutatja be, John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette szerelmét. A tragikus és legendás szerelmi történet azonban mélyebb, mint azt gondolnád. Tudj meg mindent a valós történetükről!

John F. Kennedy és Carolyn Bessette a Love Story sorozat főszereplői.

Forrás: GettyImages

A Love Story-sorozat igaz története: íme John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette szerelme Carolyn Bessette és John F. Kennedy Jr. szerelme a '90-es évek egyik legnagyobb szenzációja volt.

Ryan Murphy 2026-os Love Story sorozatának első évada az ő tragikus és ikonikus szerelmüket mutatja be.

John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette és nővére Lauren Bessette 1999 július 16-án halt meg repülőgép balesetben.

Kevés pár ragadta meg annyira a közönség fantáziáját, mint John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette Kennedy. Az 1999-es repülőgép-szerencsétlenség előtt ők voltak a brit királyi család fényűző, amerikai megfelelői. Mindenkit érdekelt, hogy mit viseltek, hová jártak, hogyan ünnepelték meg rendkívüli, zártkörű esküvőjüket. Romantikus kapcsolatuk minden apró részlete a közönség figyelmének középpontjába került. A baleset után a házaspár végzetes szerelmesekként és az úgynevezett Kennedy-átok áldozataként vált halhatatlanná.

Ryan Murphy új sorozatának, a Love Storynak az első évada ismét reflektorfénybe helyezi kapcsolatukat. Paul Anthony Kelly alakítja a legjelentősebb amerikai politikai dinasztiába született sármos ügyvédet, míg a Tony-díjra jelölt Sarah Pidgeon eleveníti meg a stílusos publicistát, Carolyn Bessette Kennedyt. A Love Story a 20. század egyik legkedveltebb aranypárjának életét bemutató könyvek, dokumentumfilmek és esszék legújabb formája.

John és Carolyn a '90-es évek legfelkapottabb sztárpárja.

Forrás: GettyImages

Tudj meg minden JFK Jr. és Carolyn Bessette Kennedy kapcsolatáról!

John és Carolyn szerelmi története

Nem mindennapos dolog, hogy egy divattervező házasságközvetítőként lép elő. Calvin Klein divattervező 1991 tavaszán Carolynt kérte meg, hogy mutasson be JFK Jr.-nak egy ruhakollekciót. Carolynt azért választották, mert ő volt „a legsziporkázóbb személy az eladótérben”, és rendszeresen foglalkozott a New York-i üzlet VIP-ügyfeleivel. John azonban nem csak új ruhákkal távozott. A találkozóról elragadtatva jött ki, néhány új öltönnyel és Carolyn telefonszámával, és így indult el szerelmük története.