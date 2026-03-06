Beatrix és Eugénia foggal-körömmel ragaszkodnak a királyi státuszukhoz: "Ez az identitásuk"

Miután Andrew Mountbatten-Windsort őrizetbe vették, és közhivatalbeli visszaélés miatt nyomoznak ellene, bizonytalanná vált Beatrix és Eugénia helyzete is a brit királyi családban. A bennfentesek szerint a nővérek számára a királyi státusz nem csupán puszta cím, hanem az identitásuk is és az anyagi biztonságuk záloga.

Beatrix és Eugénia jövője a királyi családban bizonytalan

Beatrix és Eugénia hivatalos címei egyelőre változatlanok maradtak, a családon belüli szerepük és jövőjük egyre inkább kérdésessé válik. Úgy tudni, az idei Ascot Derbyre meg sem hívták őket, más források szerint errről szó sincs, ugyanis nem is akartak részt venni a királyi lóversenyen. Mindenesetre találgatások merül fel azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepük lehet a monarchia jövőjében. „Meg akarják tartani királyi státuszukat. Ez az identitásuk” – mondta egy családi barát a People-nak.

Fényűző körülmények között nőttek fel: úgy hitték minden jár nekik

A most 37 éves Beatrix és a 35 éves Eugénia gyermekkorukat a királyi család megszokott, kiemelkedően fényűző körülményei között töltötték: egzotikus nyaralásokon, magángépeken és jachtokon utaztak, palotákban éltek és alpesi faházakban szálltak meg. Neveltetésük során magától értetődőnek tekintették, hogy a királyi státuszuk állandó és megkérdőjelezhetetlen. Apjuk ebben a hitükben még tovább erősítette őket, amikor szorgalmazta, hogy lányai Királyi Fenség megszólítást és hercegnői címeket kapjanak. Amikor Eugénia hercegnő 2018 októberében férjhez ment Jack Brooksbankhez, András ragaszkodott ahhoz, hogy az esküvőt teljes királyi ceremóniával tartsák meg a windsori kastély Szent György-kápolnájában, minden biztonsági intézkedéssel és nyilvános látványossággal együtt. „A királynő unokái – vér szerinti hercegnők” – nyilatkozta Andrew Lownie, az Entitled: The Rise and Fall of the House of York című könyv szerzője. „Úgy hitték, hogy mindent jár nekik” – tette hozzá, miközen az is felmerült, hogy apjukkal együtt őket is el kellene távolítani az utódlási sorból.

Andrew Mountbatten-Windsort február 19-én tartóztatták le közhivatali visszaélés gyanújával. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a korábbi András herceg megosztott-e bizalmas információkat a néhai Jeffrey Epsteinnel abban az időszakban, amikor az Egyesült Királyság kereskedelmi nagyköveteként tevékenykedett.A helyzetet tovább bonyolítja, hogy édesanyjuk, Sarah Ferguson körül is újabb vizsgálatok indultak a Jeffrey Epstein-ügyhöz kapcsolódó dokumentumok nyilvánosságra kerülése után. A feljegyzések szerint az anyagi nehézségekkel küzdő hercegné kapcsolatban maradt a szexuális bűnöző Epsteinnel, miután az 2009-ben kiszabadult a börtönből.

Túl keveset dolgoztak és túl sokat nyaraltak

Beatrix és Eugénia fiatal korukban gyakran kerültek kritikák kereszttüzébe, amiért sokan úgy vélték, túl keveset dolgoznak és túl sokat nyaralnak. A bírálatokat azonban gyakran túlzónak tartották. Mindkét hercegnő egyetemre járt, majd a magánszektorban építettek karriert, miközben hivatalosan nem váltak a királyi család teljes állású, dolgozó tagjaivá – egyes beszámolók szerint éppen apjuk kezdeményezésére. Ennek ellenére királyi rezidenciát tartanak fenn a Kensington-palotában és a St. James-palotában. Karrierjük nagyrészt kapcsolatépítésre épülő területeken alakult: Beatrix munkája a technológiai szektorhoz kötődik, Eugénia pedig a high-end művészeti világban építette pályáját, de ezek (sőt, a kifejezetten előnyös házasságaik sem) önmagában nem elegendőek a luxuséletükhöz „Gazdasági kilátásaik attól függenek, hogy a királyi családon belül maradnak-e” – mondta Lownie. „A munkájuk egyik alapja, hogy hercegnők” – tette hozzá.