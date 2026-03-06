Vilmos herceg a plafonon van: kikészíti, hogy a Netflix sorozatot tervez András bukásából

Ahogy megírtuk, a hollywoodi stúdiók versenyt futnak, hogy elsőként vigyék vászonra Andrew Mountbatten-Windsor volt herceg bukását. Lapinformációk szerint a Netflix egyelőre a legesélyesebb, a streamingóriás újjáélesztené A Korona (The Crown) sorozatát, András történetét egy miniszéria keretén belül dolgoznák fel. Úgy tudni, már tárgyalnak is A Korona jogainak tulajdonosaival. Vilmos herceg felháborodott már az ötleten is.

Vilmos herceg megveti azt, aki a családja tragédiáiból akar hasznot húzni.

Vilmos herceg nem repes az örömtől

Lapinformációk szerint a brit királyi család tagjai aggódnak, amióta felröppent a hír, hogy Hollywood film- és sorozatterveket fontolgat Andrew Mountbatten-Windsor bukásáról és az Jeffrey Epstein-ügyhöz kapcsolódó botrányról. Bennfentesek szerint Vilmos herceg különösen rosszul viseli az ötletet, úgy érzi, Harryék Netflix-dokuja és A Korona (The Crown) történelmi dráma után most kezdődik minden előről.

A Korona (The Crown) hat évadon át futott a Netflixen 2016. november 4. és 2023. december 14. között, és ez idő alatt összesen 21 Emmy-díjat nyert.

„Köztudott, hogy Vilmos mennyire megveti azt, aki a családja tragédiáiból akar hasznot húzni” − nyilatkozta egy bennfentes. „A Cég bizonyos tagjai, köztük Vilmos sem lepődnének meg, ha nem Harry és Meghan lennének a háttérben” – idézi a forrást a RadarOnline. „Az a tény, hogy a Netflix üzleti partnerük, ami elég beszédes” – tette hozzá a jólértesült.

Hogy lesz-e sorozat vagy sem, egyelőre nem tudni, de ha valóban elkészülnek az András bukását feldolgozó produkciók, az újabb médiavihart kavarhat. Vilmos pedig már most attól tart, hogy a királyi család legnehezebb pillanataiból ismét nemzetközi szórakoztatóipari történet lesz.

Andrew Mountbatten-Windsor fotója, miután kiengedték a rendőrségről, az egész világot bejárta.

„Már csak egy lesújtott, középkorú férfit látunk”

A történetért való harcot megerősítette Jeremy Brock forgatókönyvíró is. „András bukásában a görög tragédiák minden eleme benne van. Ha lehántjuk róla a hatalom minden külső jegyét – a királyi címét, a befolyását –, és megnézzük a képet, amelyen a rendőrségről kihajtó autó hátsó ülésén ül, már csak egy lesújtott, középkorú férfit látunk. Szomorú, de a tragédiája a mi szórakozásunk lesz. Ha engem kérnének fel, biztosan megírnám” – nyilatkozta Brock.