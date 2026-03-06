Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 6., péntek Inez, Leonóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kaliforniai autópálya

Új részletek Britney Spears legújabb botrányáról: nyilvánosságra kerültek a segélyhívó központ felvételei

kaliforniai autópálya ittas vezetés Britney Spears
A rendőrségi jelentések és a segélyhívó központ felvételei alapján a popsztár járműve feltűnően veszélyesen közlekedett az autópályán. Az ügyet jelenleg is vizsgálják, Britney Spears képviselője reagált a történtekre.

Ahogy megírtuk, az énekesnőt szerda éjszaka a kaliforniai autópálya-rendőrség állította meg, majd őrizetbe vették, miután kiderült, hogy ittasan ült a volán mögé. A legfrissebb hírek szerint Britney Spears szervezetében nem csak alkohol volt. 

Britney Spearst alkohol és drogok hatása alatt történő vezetés gyanújával tartóztatták le.
Britney Spearst alkohol és drogok hatása alatt történő vezetés gyanújával tartóztatták le.
Forrás: Getty Images North America
  • A kaliforniai autópálya-rendőrség március 4-én 20:48 körül kapott bejelentést egy szabálytalanul közlekedő fekete BMW-ről.
  • A jármű vezetője Britney Spears volt.
  • Az énekesnőt alkohol és drogok hatása alatt történő vezetés gyanújával tartóztatták le.
  • A kémiai tesztek eredményei még nem érkeztek meg, a nyomozás folyamatban van.
  • A popsztárt később szabadon engedték, tárgyalását május 4-re tűzték ki.

Britney Spears börtönben töltötte az éjszakát

Az Us Weekly értesülései szerint a kaliforniai autópálya-rendőrség venturai kommunikációs központja március 4-én, szerdán este 8:48-kor kapott bejelentést egy fekete BMW-ről, amely a 101-es autópályán szabálytalanul és nagy sebességgel haladt. Ezt követően a járőrök megállították a járművet, és előállították a 44 éves énekesnőt. A segélyhívó központ felvételei szerint a jármű nem tartotta a sávját, a kezelő azt is jelezte, hogy az autónak a hátsó lámpája sem világított A helyszínen Britney Spearst megszondáztatták, a rendőrök ezt követően alkohol és drogok hatása alatt történő vezetés gyanújával letartóztatták a kaliforniai Westlake Village-ben, majd a Ventura megyei börtönbe szállították. Az énekesnőt később kórházba vitték véralkoholszint-vizsgálatra, és a hírek szerint Britney börtönben töltötte az éjszakát, végül csütörtök reggel 6-kor hagyhatta el az intézményt. A kémiai tesztek eredményei egyelőre nem ismertek, az ügy kivizsgálása továbbra is folyamatban van. A bírósági tárgyalás május 4-én várható.

Az énekesnőnek segítségre van szüksége, állítja a sajtósa

Spears képviselője az eset után közleményben reagált a történtekre. „A letartóztatás az első lépése volt egy régóta esedékes változásnak. Ez egy szerencsétlen incidens volt, ami teljességgel megbocsáthatatlan. Britney megteszi a megfelelő lépéseket és a jövőben betartja a törvényeket. Remélhetőleg megkapja az ehhez szükséges támogatást ebben a nehéz időszakban, ugyanis mentális gondjai miatt segítségre van szüksége. Az énekesnő családja és szerettei kidolgoztak egy tervet, amivel javítani szeretnének a jólétén. Köztük van a két fia, Sean Preston és Jayden James is − nyilatkozta Cade Hudson sajtóreferens, majd hozzátette, hogy az énekesnő a közeljövőben több időt szeretne tölteni gyerekeivel.

Spears és Federline három év házasság után 2007-ben váltak el. Az énekesnő később Sam Asghari-val kötött házasságot, amely 2022 és 2023 között tartott.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Emma Watson nyilvánosan csókolózott milliárdos párjával: a 2026-os év eddigi legmeglepőbb párjának tartják őket − Fotók

Szenvedélyes jelenetet kaptak lencsevégre a paparazzók a mexikóvárosi repülőtéren. A 35 éves Emma Watsonról és Gonzalo Hevia Baillères vállalkozóról már korábban is pletykáltak, és ahogy az ábra mutatja, nem alaptalanul.

40 éves lett a Hegylakó című film: így néz ki ma a főszereplő, Christopher Lambert – Videó

A 80-as évek egyik legmeghatározóbb filmje, a Hegylakó 40 évvel ezelőtt jelent meg.

Őrjöngő rabok, pszichiáterek, gyógyszerek és undorító börtönkoszt – Pokolban él a rácsok mögött Nick Reiner

A 32 éves férfit azzal vádolják, hogy meggyilkolta szüleit, Rob Reinert és Michele Singer Reinert. A Los Angeles-i Twin Towers büntetés-végrehajtási intézet szigorú körülményei között várja újabb tárgyalását Nick Reiner.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu