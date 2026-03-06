Új részletek Britney Spears legújabb botrányáról: nyilvánosságra kerültek a segélyhívó központ felvételei

Ahogy megírtuk, az énekesnőt szerda éjszaka a kaliforniai autópálya-rendőrség állította meg, majd őrizetbe vették, miután kiderült, hogy ittasan ült a volán mögé. A legfrissebb hírek szerint Britney Spears szervezetében nem csak alkohol volt.

Britney Spearst alkohol és drogok hatása alatt történő vezetés gyanújával tartóztatták le.

Forrás: Getty Images North America

A kaliforniai autópálya-rendőrség március 4-én 20:48 körül kapott bejelentést egy szabálytalanul közlekedő fekete BMW-ről.

A jármű vezetője Britney Spears volt.

Az énekesnőt alkohol és drogok hatása alatt történő vezetés gyanújával tartóztatták le.

A kémiai tesztek eredményei még nem érkeztek meg, a nyomozás folyamatban van.

A popsztárt később szabadon engedték, tárgyalását május 4-re tűzték ki.

Britney Spears börtönben töltötte az éjszakát

Az Us Weekly értesülései szerint a kaliforniai autópálya-rendőrség venturai kommunikációs központja március 4-én, szerdán este 8:48-kor kapott bejelentést egy fekete BMW-ről, amely a 101-es autópályán szabálytalanul és nagy sebességgel haladt. Ezt követően a járőrök megállították a járművet, és előállították a 44 éves énekesnőt. A segélyhívó központ felvételei szerint a jármű nem tartotta a sávját, a kezelő azt is jelezte, hogy az autónak a hátsó lámpája sem világított A helyszínen Britney Spearst megszondáztatták, a rendőrök ezt követően alkohol és drogok hatása alatt történő vezetés gyanújával letartóztatták a kaliforniai Westlake Village-ben, majd a Ventura megyei börtönbe szállították. Az énekesnőt később kórházba vitték véralkoholszint-vizsgálatra, és a hírek szerint Britney börtönben töltötte az éjszakát, végül csütörtök reggel 6-kor hagyhatta el az intézményt. A kémiai tesztek eredményei egyelőre nem ismertek, az ügy kivizsgálása továbbra is folyamatban van. A bírósági tárgyalás május 4-én várható.

Az énekesnőnek segítségre van szüksége, állítja a sajtósa

Spears képviselője az eset után közleményben reagált a történtekre. „A letartóztatás az első lépése volt egy régóta esedékes változásnak. Ez egy szerencsétlen incidens volt, ami teljességgel megbocsáthatatlan. Britney megteszi a megfelelő lépéseket és a jövőben betartja a törvényeket. Remélhetőleg megkapja az ehhez szükséges támogatást ebben a nehéz időszakban, ugyanis mentális gondjai miatt segítségre van szüksége. Az énekesnő családja és szerettei kidolgoztak egy tervet, amivel javítani szeretnének a jólétén. Köztük van a két fia, Sean Preston és Jayden James is − nyilatkozta Cade Hudson sajtóreferens, majd hozzátette, hogy az énekesnő a közeljövőben több időt szeretne tölteni gyerekeivel.

Spears és Federline három év házasság után 2007-ben váltak el. Az énekesnő később Sam Asghari-val kötött házasságot, amely 2022 és 2023 között tartott.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: