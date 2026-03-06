Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 6., péntek Inez, Leonóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kellemetlen

Kínos pillanatok: így könyörgött a kegyvesztett András Vilmos hercegnek

kellemetlen Andrew Mountbatten-Windsor Vilmos herceg
Sokatmondó jelenetet rögzítettek kamerák Katalin kenti hercegné temetésén. Andrew Mountbatten-Windsor bocsánatot kért Vilmos hercegtől, aki azonban elfordult tőle. Mindez röviddel azelőtt történt, hogy Andrást megfosztották királyi címeitől.

Az Andrew Mountbatten-Windsor és Vilmos herceg kapcsolata már a legújabb botrányok előtt is feszült volt. A  Katalin kenti hercegné temetésén készült felvételek szerint York egykori hercege megpróbált beszélni unokaöccsével a westminsteri székesegyház előtt, ám ez nagyon rosszul sült el.

Andrew Mountbatten-Windsorés Vilmos herceg Katalin kenti hercegné temetésén.
Andrew Mountbatten-Windsor megpróbált beszélni Vilmos herceggel Katalin kenti hercegné temetésén.
Forrás: Getty Images Europe
  • A kamerák feszült pillanatokat rögzítettek Katalin kenti hercegné szeptemberi temetésén.
  • András és Sarah Ferguson hívatlanul jelentek meg a búcsúztatón.
  • A felvételek szerint András megpróbált beszélni Vilmos herceggel, aki elfordult tőle.
  • Egy szájról olvasó szerint András bocsánatot kért unokaöccsétől.

 Andrew Mountbatten-Windsor: „Meg tudsz bocsátani?

A kamerák a Westminster-apátság előtt rögzítették a pillanatot, amikor András és Vilmos egymás mellett álltak Katalin kenti hercegné temetésén. A York egykori hercege láthatóan megpróbált beszélgetést kezdeményezni unokaöccsével, aki azonban elfordult tőle. A jelenetet később egy szájról olvasó elemezte a Channel 5 csatornán sugárzott Lipreading the Royals című műsorban −  írja az Express. A szakértő szerint András a következő szavakkal fordult Vilmoshoz:

Tanultam abból, amit tettem. De mielőtt elfelejteném, szeretném megkérdezni, hogy meg tudsz-e bocsátani?

A jelenet a beszámolók szerint azt a pillanatot mutathatta meg, amikor András herceg szembesült azzal, hogy kapcsolatukban nincs visszaút. Később kiderült, Vilmos már régen amellett kardoskodik, hogy nagybátyját el kell távolítani a királyi családból. Az eseményen nem csak Vilmos, hanem a fotósok sem voltak kegyesek Andráshoz, nagyon előnytelen képek készültek róla, ahogy a nadrágját igazgatja.

Nadrágját igazgatva szállt ki a kocsiból András.
Forrás: Getty Images

Ez volt a vég kezdete és András utolsó királyi megjelenése 

A temetés mindössze néhány héttel azelőtt történt, hogy András sorsa hivatalosan is megpecsételődött. Tavaly októberben a király bejelentette: Andrást megfosztják megmaradt királyi címeitől, beleértve a hercegi címet is, ami születési joga. Bejelentették, el kell hagynia otthonát, a Royal Lodge-ot, ahonnan később az éj leple alatt költöztették ki. Nem sokkal később újabb Epstein-akták nyilvánosságra hozatalával a kegyveszett és kilakoltatott Andrew Mountbatten-Windsor ellen felmerült a közhivatallal való visszaélés gyanúja. A rendőrség őrizetbe vette, majd a vizsgálat és házkutatások idejére kiengedték. Ha bűnösnek találják, börtön várhat rá. Az üggyel kapcsolatban Károly király közleményt adott ki, amelyben kijelentette, a Palota segíti a nyomozást. Úgy tudni, az uralkodó a minap Sandringhamben járt, de meg sem látogatta a Wood Farmon élő testvérét. A családon egyre nagyobb a nyomás, a Netflix tervbe vette, hogy A Korona sorozat különkiadásaként András minisorozatot készít, de több hollywoody stúdió is vászonra vinné a volt herceg bukástörténetét. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Sarah Ferguson hajléktalan lett: barátoknál húzná meg magát, de senki sem akarja befogadni

Kellemetlen és egyben megalázó helyzetbe került Sarah Ferguson: az elmúlt hónapok botrányai miatt elveszítette otthonát, jelenleg barátainál kénytelen meghúzni magát. A yorki hercegné helyzetét tovább nehezíti, hogy a Jeffrey Epsteinnhez fűződő kapcsolata miatt sok egykori támogatója elfordult tőle.

Bedagadt szemmel, monoklival tért haza András herceg: egyik alkalmazottja mosott be neki

Az egykori yorki herceg fiatalkorában és később is rendszeresen konfliktusba keveredett a királyi személyzettel, sőt egy alkalommal olyan durván provokálta a palota alkalmazottait, hogy egyiküknek eljárt a keze. A történetet Andrew Mountbatten-Windsor Epstein-botránya miatt újra előkerült. A brit sajtó arról is ír, hogyan reagált fia incidensére Erzsébet királynő.

Beatrix és Eugénia körül is fogy a levegő: hercegnőket kizárták a Royal Ascotról

Sajtóértesülések szerint a yorki hercegnők idén nem vehetnek részt a királyi lóversenyen. A döntés hátterében Beatrix és Eugénia szülei, András volt herceg herceg és Sarah Ferguson Jeffrey Epstein-botránya áll.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu