Kínos pillanatok: így könyörgött a kegyvesztett András Vilmos hercegnek

Az Andrew Mountbatten-Windsor és Vilmos herceg kapcsolata már a legújabb botrányok előtt is feszült volt. A Katalin kenti hercegné temetésén készült felvételek szerint York egykori hercege megpróbált beszélni unokaöccsével a westminsteri székesegyház előtt, ám ez nagyon rosszul sült el.

A kamerák feszült pillanatokat rögzítettek Katalin kenti hercegné szeptemberi temetésén.

András és Sarah Ferguson hívatlanul jelentek meg a búcsúztatón.

A felvételek szerint András megpróbált beszélni Vilmos herceggel, aki elfordult tőle.

Egy szájról olvasó szerint András bocsánatot kért unokaöccsétől.

Andrew Mountbatten-Windsor: „Meg tudsz bocsátani?”

A kamerák a Westminster-apátság előtt rögzítették a pillanatot, amikor András és Vilmos egymás mellett álltak Katalin kenti hercegné temetésén. A York egykori hercege láthatóan megpróbált beszélgetést kezdeményezni unokaöccsével, aki azonban elfordult tőle. A jelenetet később egy szájról olvasó elemezte a Channel 5 csatornán sugárzott Lipreading the Royals című műsorban − írja az Express. A szakértő szerint András a következő szavakkal fordult Vilmoshoz:

Tanultam abból, amit tettem. De mielőtt elfelejteném, szeretném megkérdezni, hogy meg tudsz-e bocsátani?

A jelenet a beszámolók szerint azt a pillanatot mutathatta meg, amikor András herceg szembesült azzal, hogy kapcsolatukban nincs visszaút. Később kiderült, Vilmos már régen amellett kardoskodik, hogy nagybátyját el kell távolítani a királyi családból. Az eseményen nem csak Vilmos, hanem a fotósok sem voltak kegyesek Andráshoz, nagyon előnytelen képek készültek róla, ahogy a nadrágját igazgatja.

Nadrágját igazgatva szállt ki a kocsiból András.

Ez volt a vég kezdete és András utolsó királyi megjelenése

A temetés mindössze néhány héttel azelőtt történt, hogy András sorsa hivatalosan is megpecsételődött. Tavaly októberben a király bejelentette: Andrást megfosztják megmaradt királyi címeitől, beleértve a hercegi címet is, ami születési joga. Bejelentették, el kell hagynia otthonát, a Royal Lodge-ot, ahonnan később az éj leple alatt költöztették ki. Nem sokkal később újabb Epstein-akták nyilvánosságra hozatalával a kegyveszett és kilakoltatott Andrew Mountbatten-Windsor ellen felmerült a közhivatallal való visszaélés gyanúja. A rendőrség őrizetbe vette, majd a vizsgálat és házkutatások idejére kiengedték. Ha bűnösnek találják, börtön várhat rá. Az üggyel kapcsolatban Károly király közleményt adott ki, amelyben kijelentette, a Palota segíti a nyomozást. Úgy tudni, az uralkodó a minap Sandringhamben járt, de meg sem látogatta a Wood Farmon élő testvérét. A családon egyre nagyobb a nyomás, a Netflix tervbe vette, hogy A Korona sorozat különkiadásaként András minisorozatot készít, de több hollywoody stúdió is vászonra vinné a volt herceg bukástörténetét.