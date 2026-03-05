Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 5., csütörtök Adorján, Adrián

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
bukás

Újabb nagy csapásra készülhet Harry herceg és Meghan Markle: rengeteg pénzt bukhatnak el

bukás Meghan Markle Netflix Harry herceg
Horváth Angéla
2026.03.05.
Egyre több a kérdőjel Harry herceg és Meghan Markle médiaprojektjeit illetően: több, a Netflixnél tervezett produkciójuk is leállt még a fejlesztési szakaszban, ez pedig a streamingszolgáltatóval kötött szerződésük meghiúsulását is jelentheti.

Harry herceg és Megha Markle 2020 szeptemberében, nem sokkal azután, hogy visszaléptek királyi szerepeiktől, több millió dolláros exkluzív megállapodást kötött a Netflixszel. Az első nagy siker a Harry & Meghan című dokumentumsorozat volt, hatalmas nézettséget hozott a platformnak. Azóta azonban több projektjük is kudarcba fulladt.

Újabb nagy csapásr akészülhet Harry herceg és Meghan Markle: sok pénzt bukhatnak el
Újabb nagy csapásr akészülhet Harry herceg és Meghan Markle: sok pénzt bukhatnak el
Forrás: Getty Images 

Harry herceg és Meghan Markle filmjét három éve fejlesztik, de még mindig nincs rendező

2023 augusztusában Harry herceg és Meghan Markle bejelentették, hogy produkciós cégük, az Archewell Productions megfilmesíti Carley Fortune népszerű regényét, a Meet Me at the Lake című romantikus történetet. A Netflix a beszámolók szerint mintegy 3 millió dollárt fizetett a könyv adaptációs jogaiért. A projekt azonban közel három év elteltével is csak fejlesztési fázisban van, és még mindig nincs sem rendezője, sem szereplőgárdája. Ez több hollywoodi bennfentest is meglepett.

„Három év fejlesztési idő egy ilyen filmnél nem jó jel” mondta egy iparági forrás. Az úgynevezett „first look” megállapodások lényege, hogy a stúdiók előleget fizetnek a producereknek, hogy elsőként választhassanak az általuk kidolgozott lehetőségek közül. A producerek akkor kapnak további kifizetéseket, ha az adott projekt valóban elkészül. Nem világos azonban, meddig adott időt a Netflix Harryéknek.

A pár tavaly szeptemberben újabb adaptációt jelentett be: Jasmine Guillory romantikus regényét, a The Wedding Date-et is filmre vinnék, de ez a projekt is még csak fejlesztési szakaszban van. Eközben egy másik dokumentumfilmjük, a Cookie Queen nem talál forgalmazót. A film a Girl Scout cserkészlányok legendás sütiárusításáról szól, és a Sundance Filmfesztiválon mutatták be. A pozitív fogadtatás ellenére egyetlen streamingplatform vagy forgalmazó sem vásárolta meg eddig.

Harry és Meghan projektjei nem teljesítenek jól

A Polo című dokumentumfilmjük szinte senkit sem érdekelt, ezért csak rövid ideig maradt a kínálatban, és Meghan Markle életmódműsora, a With Love, Meghan sem hozta a várt nézettséget. A Netflix állítólag nem rendelte meg a műsor harmadik évadát. Egy iparági bennfentes úgy fogalmazott: „Nem tudni, pontosan meddig tart az új szerződésük, de ha hamarosan nem tudnak felmutatni valamit, nehéz elképzelni, hogy meghosszabbítják.”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Durva dolgot állítanak Sarah Fergusonról: nem is ő nevelte fel a lányait, a gyerekek csak a kirakat miatt kellettek

Komoly vitát kavart egy új királyi életrajzíró műve, amely szerint Sarah Ferguson, York hercegnéje közel sem volt olyan odaadó édesanya, mint ahogyan azt a nyilvánosság előtt előadta. Andrew Lownie történész Entitled című könyvében egészen más képet fest a 66 éves hercegnéről, mint amit a közvélemény eddig gondolt róla.

Két gyermek maradt árván a Beverly Hills 90210 szívtiprója után: így él most Luke Perry fia és lánya

Luke Perry a kilencvenes évek egyik legnagyobb televíziós ikonja volt: Dylan McKay szerepe a Beverly Hills 90210 című sorozaban meghozta számára a világsikert. Örökségét két gyermeke viszi tovább a színész halála után, mindketten sikeresek a saját pályájukon.

Nicola Coughlan ledobná magáról a plussizecímkét: szerinte unalmas, hogy mindig a testéről beszélnek

Nicola Coughlan határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint ő plus size színésznő lenne, és azt is elmondta, mennyire fárasztónak tartja, hogy A Bridgerton család sikere ellenére sokan elsősorban a testalkatával foglalkoznak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu