Újabb nagy csapásra készülhet Harry herceg és Meghan Markle: rengeteg pénzt bukhatnak el

Harry herceg és Megha Markle 2020 szeptemberében, nem sokkal azután, hogy visszaléptek királyi szerepeiktől, több millió dolláros exkluzív megállapodást kötött a Netflixszel. Az első nagy siker a Harry & Meghan című dokumentumsorozat volt, hatalmas nézettséget hozott a platformnak. Azóta azonban több projektjük is kudarcba fulladt.

Újabb nagy csapásr akészülhet Harry herceg és Meghan Markle: sok pénzt bukhatnak el

Forrás: Getty Images

Harry herceg és Meghan Markle filmjét három éve fejlesztik, de még mindig nincs rendező

2023 augusztusában Harry herceg és Meghan Markle bejelentették, hogy produkciós cégük, az Archewell Productions megfilmesíti Carley Fortune népszerű regényét, a Meet Me at the Lake című romantikus történetet. A Netflix a beszámolók szerint mintegy 3 millió dollárt fizetett a könyv adaptációs jogaiért. A projekt azonban közel három év elteltével is csak fejlesztési fázisban van, és még mindig nincs sem rendezője, sem szereplőgárdája. Ez több hollywoodi bennfentest is meglepett.

„Három év fejlesztési idő egy ilyen filmnél nem jó jel” – mondta egy iparági forrás. Az úgynevezett „first look” megállapodások lényege, hogy a stúdiók előleget fizetnek a producereknek, hogy elsőként választhassanak az általuk kidolgozott lehetőségek közül. A producerek akkor kapnak további kifizetéseket, ha az adott projekt valóban elkészül. Nem világos azonban, meddig adott időt a Netflix Harryéknek.

A pár tavaly szeptemberben újabb adaptációt jelentett be: Jasmine Guillory romantikus regényét, a The Wedding Date-et is filmre vinnék, de ez a projekt is még csak fejlesztési szakaszban van. Eközben egy másik dokumentumfilmjük, a Cookie Queen nem talál forgalmazót. A film a Girl Scout cserkészlányok legendás sütiárusításáról szól, és a Sundance Filmfesztiválon mutatták be. A pozitív fogadtatás ellenére egyetlen streamingplatform vagy forgalmazó sem vásárolta meg eddig.

Harry és Meghan projektjei nem teljesítenek jól

A Polo című dokumentumfilmjük szinte senkit sem érdekelt, ezért csak rövid ideig maradt a kínálatban, és Meghan Markle életmódműsora, a With Love, Meghan sem hozta a várt nézettséget. A Netflix állítólag nem rendelte meg a műsor harmadik évadát. Egy iparági bennfentes úgy fogalmazott: „Nem tudni, pontosan meddig tart az új szerződésük, de ha hamarosan nem tudnak felmutatni valamit, nehéz elképzelni, hogy meghosszabbítják.”