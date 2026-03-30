Lehullt a lepel: elképesztő, mennyit keresnek a Harry Potter-sorozat szereplői

Tudjuk, hogy haladni kell a korral, de azért az új Harry Potter-szereplők fizetése, mindenkit meglepett. Ha így haladnak, multimilliomosok lesznek, mire betöltik a 18-at.

A Harry Potter gyerekek fizetését sok A-listás sztár is megirigyelné.

Brutális fizetés jár a Harry Potter reboot gyereksztárjainak: ennyit keres Harry, Hermione és Ron új generációja A Harry Potter reboot főszereplői fejenként 500 ezer fontot kapnak az első évadért.

A sorozat karácsonykor debütál, és egy teljes évtizeden át készülhetnek majd az új évadok.

A készülő Harry Potter tévésorozat három fiatal főszereplője fejenként 500 ezer fontot (kb 224 millió forintot) kap az első évadért – ami egy átlagos tizenkét éves zsebpénzéhez képest finoman szólva is… más liga.

Kik az új Harry Potter-szereplők?

A legendás varázslótanonc szerepét a 12 éves Dominic McLaughlin kapta, aki ezzel a karakterrel lép majd be a reflektorfénybe – ugyanabba a szerepbe, amely egykor világsztárt csinált Daniel Radcliffeből. Harry két legjobb barátját, Hermione Grangert és Ron Weasleyt pedig Arabella Stanton (11) és Alastair Stout (12) alakítják.

A számok önmagukért beszélnek: a fiatal színészek epizódonként nagyjából 60 ezer fontot (közel 27 millió forint) keresnek a nyolcrészes első évadban. Egy iparági bennfentes szerint ez csak a kezdet.

Ez elképesztő fizetés három olyan gyereknek, akik még a tinédzserkort sem érték el és ez még csak az első lépcső

– mondta a forrás. Ha a sorozat valóban hét évadon át fut majd, könnyen lehet, hogy a fiatal színészek 18 éves koruk előtt már multimilliomosok lesznek.

A három gyereksztár nem kis mezőnyt utasított maga mögé

Több mint 32 ezer jelentkező vett részt a castingon a nagyszabású produkcióhoz, amelyet a Warner Bros. készít. A projekt célja, hogy újra adaptálja J. K. Rowling hét könyvét, mégpedig egy teljes évtizeden átívelő sorozat formájában. Az írónő pedig most executive producerként vesz részt a munkában.

Az új Harry Potter-trió egyébként legendás elődöket vált

A filmekben Harryt, Hermionét és Ront Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint alakították, akik azóta is a popkultúra ikonikus figurái. Radcliffe például több mint 100 millió fontos (kb 45 milliárd forint) vagyonnal rendelkezik ma, míg Watson és Grint is tízmilliókban mérhető karriert építettek.

A korábbi Harry, Daniel Radcliffe, egy interjúban mosolyogva reagált az új szereplőkre: szerinte „hihetetlenül fiatalnak tűnnek”, és szinte szürreális belegondolni, hogy ő maga is pontosan ilyen idős volt az első film forgatásakor. A színész ugyanakkor sok sikert kívánt az új triónak, és reméli, hogy élvezik majd a kalandot.

Ha minden a tervek szerint alakul, a Roxfort új diákjai hamarosan a világ legismertebb gyereksztárjai közé kerülhetnek – és talán egyszer ugyanúgy a varázsvilág legendái lesznek, mint elődeik.