A világ megelégelte az Ozempic miatt beesett arcokat: a proteinmaxolás az új őrület

A Harvard és a Massachusetts General Hospital kutatói rávilágítottak arra a pimasz kis apróságra, hogy ha nem eszel elég fehérjét, a szervezeted az izmaidat fogja elégetni. Ennek következménye az Ozempic-arc is. Ez pedig nem csak annyit jelent, hogy löttyedtebb leszel, hanem a csontjaid sűrűsége és az immunrendszered is veszélybe kerülhet.
Amit a fehérje és az Ozempic (GLP-1) kapcsolatáról tudnod kell
- A fogyasztószerek lassítják az emésztést és elveszik az étvágyat, így akaratlanul is kevesebb proteint viszel be a szervezetedbe.
- Az izomszövet fenntartása több energiát igényel a szervezet részéről, mint a zsíré, ezért kalóriadeficitnél ez épül le először.
- Az idősebbek és a nők különösen veszélyeztetettek az izomtömeg-csökkenés szempontjából.
- A szakértők szerint testsúlykilogrammonként 1,2-1,6 gramm fehérje az ideális napi adag a védelemhez.
- A fehérjebevitel fokozása mellett az erőnléti edzés az egyetlen valódi garancia az izmok megtartására.
Ha nagy fogyás közepette úgy festesz, mint aki az imént mászott ki az Éhezők Viadalából, akkor valamit nagyon elszúrtál. A világ végre ráébredt, hogy a bűvös szurik nemcsak a zsírt, hanem az izmot is leolvasztják rólad, ha hagyod. A legfrissebb kutatások szerint a Massachusetts General Hospital és a Harvard tudósai is kongatják a vészharangot: ha nem pótolod a fehérjét, az „Ozempic-arc” csak a kezdet, a vége csontritkulás és teljes legyengülés lehet.
Mi derült ki a kutatásból?
Hiába adsz le két ruhaméretet, ha közben az anyagcseréd annyira lelassul, hogy a kúra után kis túlzással egy pohár víztől is visszaugranak rád a zsírpárnák. A San Franciscó-i kutatás szerint a semaglutidot – az Ozempic hatóanyaga – használók körében azok vesztették el a legtöbb izmot, akiknek az étrendjéből hiányoztak a fehérjeforrások. A tanulmány szerint ahhoz, hogy pontosan megkapjuk, hány gramm fehérjét kellene fogyasztanunk egy drasztikus fogyókúra alatt, 1,6-al kell beszorozni a céltestsúlyunkat. Ha mondjuk 60 kiló szeretnél lenni, akkor 1,6x60=96 gramm fehérjét kellene bevinned.
Nem mindegy, mit pakolsz a tányérra
A szakértők szerint az Ozempic mellett sovány szárnyasokat (ami akár lehet fokhagymás is), görög joghurtot és a tengeri halakat (lazac, szardínia) érdemes fogyasztani. Ha inkább a növényi vonalon mozogsz, a lencse, a bab és a tofu lesznek a legjobb barátaid. De vigyázz, ne ess át a ló túloldalára sem: a szénhidrát és az egészséges zsírok is kellenek, különben nem lesz erőd nemhogy egy guggoláshoz, de egy rendes edzéshez sem. Szénhidrátból elég lehet 60 gramm is, de ahhoz, hogy a hormonháztartásod működjön, zsírból is legalább ennyit kell megenned naponta, amit diófélékből, olívaolajból vagy halakból érdemes fedezni.
Az izom az új valuta
Ha GLP-1-et használsz, az izmod a legértékesebb vagyonod, de egyébként ez bármelyik drasztikusabb diéta esetén igaz. A fehérje az izomszövet építőköve, és ha nincs építőanyag, a ház összeomlik. Ne elégedj meg azzal, hogy vékonyabb vagy – legyél feszes és egészséges is! Az elégtelen fehérjebevitel fáradtsághoz, hajhulláshoz vagy az immunrendszer gyengüléséhez is vezethet. Konzultálj az orvosoddal, emeld meg a fehérjeadagodat, és végezz súlyzós edzést, különben a nagy fogyásnak csontritkulás és gyengeség lesz a vége.
Figyelmeztetés!
Az Ozempic nem egy fogyókúrás csodatabletta, hanem egy vényköteles gyógyszer, amit eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki. Ha csak a strandszezon miatt akarod bevetni, akkor oroszrulettet játszol a saját egészségeddel.
