A világ megelégelte az Ozempic miatt beesett arcokat: a proteinmaxolás az új őrület

A Harvard és a Massachusetts General Hospital kutatói rávilágítottak arra a pimasz kis apróságra, hogy ha nem eszel elég fehérjét, a szervezeted az izmaidat fogja elégetni. Ennek következménye az Ozempic-arc is. Ez pedig nem csak annyit jelent, hogy löttyedtebb leszel, hanem a csontjaid sűrűsége és az immunrendszered is veszélybe kerülhet.

Az Ozempic szedésénél is fontos az egészséges táplálkozás, különösen a fehérjebevitel.

Forrás: Shutterstock

Amit a fehérje és az Ozempic (GLP-1) kapcsolatáról tudnod kell A fogyasztószerek lassítják az emésztést és elveszik az étvágyat, így akaratlanul is kevesebb proteint viszel be a szervezetedbe.

Az izomszövet fenntartása több energiát igényel a szervezet részéről, mint a zsíré, ezért kalóriadeficitnél ez épül le először.

Az idősebbek és a nők különösen veszélyeztetettek az izomtömeg-csökkenés szempontjából.

A szakértők szerint testsúlykilogrammonként 1,2-1,6 gramm fehérje az ideális napi adag a védelemhez.

A fehérjebevitel fokozása mellett az erőnléti edzés az egyetlen valódi garancia az izmok megtartására.

Ha nagy fogyás közepette úgy festesz, mint aki az imént mászott ki az Éhezők Viadalából, akkor valamit nagyon elszúrtál. A világ végre ráébredt, hogy a bűvös szurik nemcsak a zsírt, hanem az izmot is leolvasztják rólad, ha hagyod. A legfrissebb kutatások szerint a Massachusetts General Hospital és a Harvard tudósai is kongatják a vészharangot: ha nem pótolod a fehérjét, az „Ozempic-arc” csak a kezdet, a vége csontritkulás és teljes legyengülés lehet.

Mi derült ki a kutatásból?

Hiába adsz le két ruhaméretet, ha közben az anyagcseréd annyira lelassul, hogy a kúra után kis túlzással egy pohár víztől is visszaugranak rád a zsírpárnák. A San Franciscó-i kutatás szerint a semaglutidot – az Ozempic hatóanyaga – használók körében azok vesztették el a legtöbb izmot, akiknek az étrendjéből hiányoztak a fehérjeforrások. A tanulmány szerint ahhoz, hogy pontosan megkapjuk, hány gramm fehérjét kellene fogyasztanunk egy drasztikus fogyókúra alatt, 1,6-al kell beszorozni a céltestsúlyunkat. Ha mondjuk 60 kiló szeretnél lenni, akkor 1,6x60=96 gramm fehérjét kellene bevinned.