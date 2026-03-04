Szakítós pasta: ez a cacio e pepe még a hisztérikus zokogás után is megmelengeti a lelked

Ne bánd, hogy véget ért, hiszen a bölcsek is azt mondanák, hogy ennek így kellett történnie. Inkább próbáld megélni a gyászt és a fájdalmat, hiszen ezek segítenek a továbblépés következő fázisaihoz. Ahhoz pedig, hogy befejezd a hisztérikus zokogást nem a csoki a legtutibb mankó, hanem egy testi-lelki felmelegedést hozó cacio e pepe!
Cacio e pepe pastát a szakítós menüsor elejére!
Persze-persze, hangulatjavító ételekből rengeteget találni. De tudtad, hogy mi összeállítottunk már egy tuti édességmenüsort arra az esetre, ha összetörték a szíved?
Ha még csak a veszekedésnél tartotok, akkor a citromfüves keksz tudja bebalzsamozni a fájó szíved, ha viszont már a szakításhoz is eljutottatok, akkor egy nyugtató levendulasüteményt ajánlunk. Kivéve, ha túl nagy a fájdalom, és a szakítás utáni gyászfolyamat eddig nem látott teherként zuhan a válladra. Ebben az esetben ugyanis nincs mit tenni, követni kell a klasszikus receptet: fagyit rá! Vagyis inkább rántott fagyit, hiszen ezzel nem fagyasztod le még jobban az amúgy is jéggé dermedt szíved.
De comfort food ide vagy oda, azért nem tudunk éjjel-nappal csak édességen élni még egy szakítás után sem. Ekkor jön képbe a legtutibb tésztarecept: a szakítós cacio e pepe!
Szardellával megbolondított cacio e pepe: a legtutibb szakítós pasta
5 hozzávaló, 10-12 perc, és már eheted is! És ráadásul olyan könnyű az elkészítése, hogy nyugodtan elénekelheted közben kétszer-háromszor az All by Myself című slágert.
Hozzávalók
- 100-150 g pecorino, parmezán vagy grana padano sajt
- 3 gerezd fokhagyma
- 4-5 szardellafilé
- 1 ek. egész fekete bors
- vaj és olaj
- kb. 250 g tészta
Elkészítés
- Pirítsd meg a marék borsot a serpenyőben, majd törd össze, és tedd félre.
- Főzd meg a tésztát, de a levét nehogy teljesen leszűrd! Legalább egy bögrényit tegyél el belőle, hogy igazán ízes legyen a pastád!
- Pirítsd meg az apróra vágott fokhagymát és szardellát egy kanál vajban és egy kis olajban, amíg össze nem olvadnak.
- Amikor a tészta megfőtt, keverd bele a szerdellás keverékbe, szórj rá egy kis reszelt sajtot és a fekete borsot, majd keverd jól össze egy kis tésztás vízzel. + Adj hozzá vajat és sajtot, ha még krémesebbre akarod, majd tálald még több borssal és sajttal — és kész is van!
Ha elakadtál a receptben, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követni tudod a pasta elkészítését.
A legsimogatóbb étel szakításhoz: szardellás cacio e pepe
Ez a tésztarecept felemeli a lelked a földről, kellemesen megsimogatja, és azt suttogja: „ne aggódj, lesz még sokkal szebb is az élet”. Kezdd szép lassan a gyászfolyamatot – ez a cacio e pepe pedig tökéletes választás lesz az első lépéshez. Fel a fejjel!
