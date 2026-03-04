Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 4., szerda Kázmér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
comfort food

Szakítós pasta: ez a cacio e pepe még a hisztérikus zokogás után is megmelengeti a lelked

comfort food recept tészta szakítás
Van, hogy nem jön össze minden. És bár egyelőre klisének tűnik, a mondás legtöbbször igaz: „ha egy ajtó bezárul, egy másik kinyílik”. De amíg kisírt szemmel bámulod a csukott ajtót, addig nem árt, ha valami vigaszhoz is jutsz! Ez a cacio e pepe pedig fel fogja melegíteni a kiüresedett szíved is!

Ne bánd, hogy véget ért, hiszen a bölcsek is azt mondanák, hogy ennek így kellett történnie. Inkább próbáld megélni a gyászt és a fájdalmat, hiszen ezek segítenek a továbblépés következő fázisaihoz. Ahhoz pedig, hogy befejezd a hisztérikus zokogást nem a csoki a legtutibb mankó, hanem egy testi-lelki felmelegedést hozó cacio e pepe!

cacio e pepe – szakítós pasta
Próbáld ki szakítás után a léleksimogató cacio e pepe pastát!
Forrás: Shutterstock

Cacio e pepe pastát a szakítós menüsor elejére!

Persze-persze, hangulatjavító ételekből rengeteget találni. De tudtad, hogy mi összeállítottunk már egy tuti édességmenüsort arra az esetre, ha összetörték a szíved? 

Ha még csak a veszekedésnél tartotok, akkor a citromfüves keksz tudja bebalzsamozni a fájó szíved, ha viszont már a szakításhoz is eljutottatok, akkor egy nyugtató levendulasüteményt ajánlunk. Kivéve, ha túl nagy a fájdalom, és a szakítás utáni gyászfolyamat eddig nem látott teherként zuhan a válladra. Ebben az esetben ugyanis nincs mit tenni, követni kell a klasszikus receptet: fagyit rá! Vagyis inkább rántott fagyit, hiszen ezzel nem fagyasztod le még jobban az amúgy is jéggé dermedt szíved.

De comfort food ide vagy oda, azért nem tudunk éjjel-nappal csak édességen élni még egy szakítás után sem. Ekkor jön képbe a legtutibb tésztarecept: a szakítós cacio e pepe!

Szardellával megbolondított cacio e pepe: a legtutibb szakítós pasta

5 hozzávaló, 10-12 perc, és már eheted is! És ráadásul olyan könnyű az elkészítése, hogy nyugodtan elénekelheted közben kétszer-háromszor az All by Myself című slágert.

Hozzávalók

  • 100-150 g pecorino, parmezán vagy grana padano sajt
  • 3 gerezd fokhagyma
  • 4-5 szardellafilé
  • 1 ek. egész fekete bors
  • vaj és olaj
  • kb. 250 g tészta

Elkészítés

  1. Pirítsd meg a marék borsot a serpenyőben, majd törd össze, és tedd félre.
  2. Főzd meg a tésztát, de a levét nehogy teljesen leszűrd! Legalább egy bögrényit tegyél el belőle, hogy igazán ízes legyen a pastád!
  3. Pirítsd meg az apróra vágott fokhagymát és szardellát egy kanál vajban és egy kis olajban, amíg össze nem olvadnak.
  4. Amikor a tészta megfőtt, keverd bele a szerdellás keverékbe, szórj rá egy kis reszelt sajtot és a fekete borsot, majd keverd jól össze egy kis tésztás vízzel. + Adj hozzá vajat és sajtot, ha még krémesebbre akarod, majd tálald még több borssal és sajttal — és kész is van!

Ha elakadtál a receptben, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követni tudod a pasta elkészítését.

A legsimogatóbb étel szakításhoz: szardellás cacio e pepe

Ez a tésztarecept felemeli a lelked a földről, kellemesen megsimogatja, és azt suttogja: „ne aggódj, lesz még sokkal szebb is az élet”. Kezdd szép lassan a gyászfolyamatot – ez a cacio e pepe pedig tökéletes választás lesz az első lépéshez. Fel a fejjel!

Ha még több receptet próbálnál ki, akkor ezeket se hagyd ki!

Itt a tökéletes palacsinta receptje – Egy Michelin-csillagos séf felfedte a titkát

Unod, hogy az első mindig a kukában végzi? Kiborít, hogy folyton letapad? Megőrjít, hogy a töltelék súlya szétrepeszti? Vess véget ezeknek, és élvezd a tökéletes palacsintát!

Nassolni akarsz, de félted az alakod? Habzsold ezt a diétás chipset – Nulla kalória, csupa élvezet

Kóstold mega legfelkapottabb diétás nasit! Könnyű elkészíteni, egészséges, ropogós és kalóriaszegény.

Miyeokguk, a koreai hínárleves – Kötelező fogás a születésnapokon

A miyeokguk egy az isteni és könnyen elkészíthető hagyományos koreai ételek közül, mely egyből a kedvenced lesz, ha megkóstolod!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu