Szakítós pasta: ez a cacio e pepe még a hisztérikus zokogás után is megmelengeti a lelked

Ne bánd, hogy véget ért, hiszen a bölcsek is azt mondanák, hogy ennek így kellett történnie. Inkább próbáld megélni a gyászt és a fájdalmat, hiszen ezek segítenek a továbblépés következő fázisaihoz. Ahhoz pedig, hogy befejezd a hisztérikus zokogást nem a csoki a legtutibb mankó, hanem egy testi-lelki felmelegedést hozó cacio e pepe!

Próbáld ki szakítás után a léleksimogató cacio e pepe pastát!

Forrás: Shutterstock

Cacio e pepe pastát a szakítós menüsor elejére!

Persze-persze, hangulatjavító ételekből rengeteget találni. De tudtad, hogy mi összeállítottunk már egy tuti édességmenüsort arra az esetre, ha összetörték a szíved?

De comfort food ide vagy oda, azért nem tudunk éjjel-nappal csak édességen élni még egy szakítás után sem. Ekkor jön képbe a legtutibb tésztarecept: a szakítós cacio e pepe!

Szardellával megbolondított cacio e pepe: a legtutibb szakítós pasta

5 hozzávaló, 10-12 perc, és már eheted is! És ráadásul olyan könnyű az elkészítése, hogy nyugodtan elénekelheted közben kétszer-háromszor az All by Myself című slágert.

Hozzávalók

100-150 g pecorino, parmezán vagy grana padano sajt

3 gerezd fokhagyma

4-5 szardellafilé

1 ek. egész fekete bors

vaj és olaj

kb. 250 g tészta

Elkészítés

Pirítsd meg a marék borsot a serpenyőben, majd törd össze, és tedd félre. Főzd meg a tésztát, de a levét nehogy teljesen leszűrd! Legalább egy bögrényit tegyél el belőle, hogy igazán ízes legyen a pastád! Pirítsd meg az apróra vágott fokhagymát és szardellát egy kanál vajban és egy kis olajban, amíg össze nem olvadnak. Amikor a tészta megfőtt, keverd bele a szerdellás keverékbe, szórj rá egy kis reszelt sajtot és a fekete borsot, majd keverd jól össze egy kis tésztás vízzel. + Adj hozzá vajat és sajtot, ha még krémesebbre akarod, majd tálald még több borssal és sajttal — és kész is van!

Ha elakadtál a receptben, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követni tudod a pasta elkészítését.

A legsimogatóbb étel szakításhoz: szardellás cacio e pepe Ez a tésztarecept felemeli a lelked a földről, kellemesen megsimogatja, és azt suttogja: „ne aggódj, lesz még sokkal szebb is az élet”. Kezdd szép lassan a gyászfolyamatot – ez a cacio e pepe pedig tökéletes választás lesz az első lépéshez. Fel a fejjel!

