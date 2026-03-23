Kelly Osbourne és Sid Wilson felbontották eljegyzésüket

Alig hét hónappal a romantikus lánykérés után a pár szakított. Kelly Osbourne és a Slipknot zenésze, Sid Wilson Ozzy Osbourne búcsúkoncertjén jegyezték el egymást.

Úgy tudni, a szakítás egyik oka, hogy Kelly Osbourne képtelen feldolgozni édesapja halálát. Kellynek és Sid Wilsonnak egy közös kisfia van, aki 2022 végén született. 

  • Kelly Osbourne és Sid Wilson felbontották eljegyzésüket.
  • A lánykérés mindössze hét hónappal ezelőtt történt.
  • A párnak van egy hároméves közös fia.
  • A szakítás hátterében kapcsolati problémák és Kelly gyásza áll.
  • Kelly jelenleg a családjára és saját mentális állapotára fókuszál.

Röviddel az eljegyzés után ért véget Kelly Osbourne és Sid Wilson kapcsolata

Kelly Osbourne és a 48 éves Sid Wilson tavaly júliusban jegyezték el egymást. A Slipknot zenésze Ozzy Osbourne utolsó Black Sabbath-koncertjén, a színfalak mögött kérte meg párja kezét, ám az utóbbi időben egyre több problémájuk akadt. „Kelly és Sid úgy döntöttek, hogy felbontják az eljegyzésüket” − nyilatkozta egy jólértesült a Daily Mailnek.  A párnak van egy hároméves fia van, Sidney, ezért Kelly és Sid igyekeztek megmenteni kapcsolatukat, de végül úgy döntöttek, hogy a szakítás a legjobb megoldás. A jólértesült hozzátette, Kelly most magára és a kisfiára koncentrál. 

Hogy történt a lánykérés? 

Kelly, tudod, hogy jobban szeretlek bárminél a világon – kezdte Sid, mire Ozzy a szavába vágott. „B*szd meg, nem veheted feleségül a lányomat!” – viccelődött, majd Sid folytatta. „Semmi nem tenne boldogabbá, mint az, ha életem hátralévő részét veled tölthetném. A családod és a barátaink előtt kérdezem meg: Kelly, leszel a feleségem?” – tette fel a kérdést, a válasz pedig igen volt. 

Kelly Osbourne gyásza mindent felülír

„Kelly nagyon nehezen boldogul édesapja elvesztése után. Nagyon nehéz, amin keresztülmegy, és ezt a kapcsolata már nem bírta ki” nyilatkozta egy bennfentes, aki hozzátette, ez már csak a pont volt az i-re, a pár kapcsolata már korábban sem volt olyan harmonikus, mint azt a kívülállók gondolták. 

„Még csak most halt meg az apám!" Kelly Osbourne összetört a szívtelen támadások hatására

Az elmúlt hetekben többször is visszatérő téma volt, hogy Ozzy Osbourne legkisebb gyermeke drasztikusan lefogyott a gyásztól. A netes trollok azonban gusztustalan támadásokat indítottak ellene.

Aggódnak a családtagok a csontsoványra fogyott Kelly Osbourne és Sharon Osbourne egészségéért - Fotó

Néhány hete lapunk is beszámolt arról, hogy Ozzy Osbourne gyászoló családtagjainak külseje drasztikusan megváltozott az elmúlt hónapokban.

„Mindig jobb akart lenni” – Sharon és Kelly Osbourne vették át Ozzy Osbourne életműdíját a 2026-os Brit Awardson

Megható pillanatokban sem volt hiány a 2026-os Brit Awards díjátadóján. Sharon és Kelly Osbourne vették át Ozzy Osbourne életműdíját, és özvegye szívszaggató beszéddel emlékezett az ikonikus zenészre.

 

