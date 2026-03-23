Úgy tudni, a szakítás egyik oka, hogy Kelly Osbourne képtelen feldolgozni édesapja halálát. Kellynek és Sid Wilsonnak egy közös kisfia van, aki 2022 végén született.

Kelly Osbourne és Sid Wilson felbontották eljegyzésüket.

A lánykérés mindössze hét hónappal ezelőtt történt.

A párnak van egy hároméves közös fia.

A szakítás hátterében kapcsolati problémák és Kelly gyásza áll.

Kelly jelenleg a családjára és saját mentális állapotára fókuszál.

Röviddel az eljegyzés után ért véget Kelly Osbourne és Sid Wilson kapcsolata

Kelly Osbourne és a 48 éves Sid Wilson tavaly júliusban jegyezték el egymást. A Slipknot zenésze Ozzy Osbourne utolsó Black Sabbath-koncertjén, a színfalak mögött kérte meg párja kezét, ám az utóbbi időben egyre több problémájuk akadt. „Kelly és Sid úgy döntöttek, hogy felbontják az eljegyzésüket” − nyilatkozta egy jólértesült a Daily Mailnek. A párnak van egy hároméves fia van, Sidney, ezért Kelly és Sid igyekeztek megmenteni kapcsolatukat, de végül úgy döntöttek, hogy a szakítás a legjobb megoldás. A jólértesült hozzátette, Kelly most magára és a kisfiára koncentrál.

Hogy történt a lánykérés? „Kelly, tudod, hogy jobban szeretlek bárminél a világon – kezdte Sid, mire Ozzy a szavába vágott. „B*szd meg, nem veheted feleségül a lányomat!” – viccelődött, majd Sid folytatta. „Semmi nem tenne boldogabbá, mint az, ha életem hátralévő részét veled tölthetném. A családod és a barátaink előtt kérdezem meg: Kelly, leszel a feleségem?” – tette fel a kérdést, a válasz pedig igen volt.

Kelly Osbourne gyásza mindent felülír

„Kelly nagyon nehezen boldogul édesapja elvesztése után. Nagyon nehéz, amin keresztülmegy, és ezt a kapcsolata már nem bírta ki” – nyilatkozta egy bennfentes, aki hozzátette, ez már csak a pont volt az i-re, a pár kapcsolata már korábban sem volt olyan harmonikus, mint azt a kívülállók gondolták.

