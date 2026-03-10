Döbbenetes dolgok derültek ki Rihanna merénylőjéről: pár nappal ezelőtt még a Bibliából olvasott fel a követőinek

Rihanna merénylője, Ivanna Ortiz február 23-án egy különös hangvételű bejegyzést tett közzé a Facebookon, amely az énekesnőnek szólt: „@badgalriri ott vagy? Mert vártam, hogy az AIDS-es ötfejű éned közvetlenül mondjon nekem valamit, ahelyett, hogy úgy lopakodsz körülöttem, mintha nem lennék ott, ahol vagyok.”

Ivanna Ortiz tüzet nyitott Rihanna otthonára - egy lövedék a falon is áthatolt, könnyen tragédia történhetett volna

Forrás: WWD

Más közösségi médiás bejegyzéseiben Ivanna Ortiz azt állította, hogy „kiakadt Rihannára”, és sértő dolgokat mondott rá. A gyanúsított a YouTube-on is aktív volt, de ott egészen más minőségben: Praying Woman’s Journal című csatornáján rendszeresen olvasott fel a Bibliából, és imádságokon keresztül próbált spirituális tanácsokat adni követőinek.

Rihanna merénylőjét gyorsan elfogták a rendőrök

Vasárnap egy fehér Teslából adtak le lövéseket Rihanna és férje, A$AP Rocky Beverly Hills-i otthonára. Legalább tíz lövés dördült el, mielőtt a jármű elhajtott a helyszínről. A rendőrség gyorsna megtalálta Ortizt, az autóját kiszúrták egy Sherman Oaks-i parkolóban, végül le is tartóztatták a nőt. A nyomozás során az is kiderült, hogy Ortiz korábban már többször került összetűzésbe a hatóságokkal. A Daily Mail szerint volt már ügye családon belüli erőszak, gondatlan vezetés és az előzetes letartóztatás feltételeinek megsértése miatt is. A nő tavaly decemberben fellebbezett egy bírósági döntés ellen, amely gyermekének felügyeleti jogát korábbi partnerének ítélte.

Sajtóértesülések szerint a lövöldözés idején Rihanna, A$AP Rocky és három gyermekük is otthon tartózkodott. A párhoz közel álló forrás azt mondta, hogy a gyerekeknek nem mondtak semmit a történtekről. A sztárpár három gyermeket nevel: a hároméves RZA-t, a kétéves Riotot és az öthónapos Rockit.

Rihanna 2021-ben vásárolta meg a Beverly Hills-i ingatlant. A luxusvilla egy csendes zsákutcában áll, egy közel 22 ezer négyzetméteres telken. Az eredetileg az 1930-as években épült ház öt hálószobával és hét fürdőszobával rendelkezik, valamint egy nagy udvar és medence is tartozik hozzá. Az énekesnő szomszédja Sir Paul McCartney, de ebben az utcán él Madonna és Mariah Carey is.