Üdv a fedélzeten, silver fox: 5 jel, hogy a pasid szexin fog megöregedni

Egyáltalán nem mindegy, hogy egy leharcolt Johnny Depp vagy egy igazi silver fox, mint Patrick Dempsey ül majd melletted a kanapén pár évtized múlva, de nyugi, eláruljuk, honnan tudhatod meg már most, hogy mire számíts!
5 jel, hogy a pasid igazi silver foxként öregszik majd meg
- Pár apró jelből előre megjósolhatod, hogy a szerelmed milyen lesz majd idősebben.
- Mutatjuk, miből szűrheted le, hogy mire számíts!
Mikor fiatalon találkozol valakivel, még elképzelhetetlennek tűnik, hogy egy nap majd a legizgalmasabb közös programotok a vasárnapi ebéd lebonyolítása lesz a gyerekekkel és az unokákkal, de ahogy telnek az évek, egyre inkább hajlamosak vagyunk elmélázni azon, hogy vajon kivel fogjuk tengetni hátralévő napjainkat azon a bizonyos tornácon. Bár senki sem egy morgós, pocakos, enyhén kopaszodó urat képzel el, sokkal inkább egy Hugh Jackmant vagy egy Brad Pittet, akik egy jó borhoz hasonlóan csak érnek az idő múlásával.
Hiszen a férfiak abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy egy ponton az idő nekik kezd el dolgozni: kiül az arcukra az érettség, karakteresebbek lesznek a vonásaik és az apró ráncok és az ősz hajszálak is inkább dobnak rajtuk, mintsem elvesznek a sármjukból.
Bár a genetika nagy úr, vannak bizonyos árulkodó külső jelek, amelyek már egészen korán azt sugallják, hogy a te párod nagy valószínűséggel nem fog Johnny Depphez hasonlóan elnagyapósodni. Persze nem arról van szó, hogy bárkit nagyítóval vizsgáljunk, hiszen a legfontosabb az, hogy megbízható, szerető és gondoskodó partnered legyen, de ha mindemellett még szexin is öregszik majd, az azért elég értékes hab az ominózus torta tetején. Lássuk, mik a szempontok!
Barna bőr
Ha a társad már most úgy néz ki, mint egy görög félisten, akkor ez jó eséllyel később sem változik majd: a könnyen barnuló, kreol bőr ugyanis tele van melaninnel, ami természetes védelmet nyújt az öregedéssel szemben.
Olajos bőr
Sok nőt teljesen indokolatlan elégedettséggel tölt el az, ha a pasija pattanásait nyomkodhatja és úgy tűnik, ezen felül még egy előnnyel jár az olajos, mitesszeres arc: az ilyen bőr jóval hidratáltabb, mint a száraz, így kevésbé hajlamos a ráncosodásra és a férfi öregedés jelei is kevésbé lesznek látványosak rajta.
Erőteljes állkapocs
A lágy vonásokat könnyen elmoshatja az idő, de a tónusos, határozott állkapocs és az erős csontszerkezet kifejezetten kedvező módon öregszik. A markáns vonások az évek múlásával még hangsúlyosabbá válnak, amitől az arc csak vonzóbb lesz.
Dús haj
Valószínűleg nem kell hosszan kifejtetnünk, hogy milyen előnyökkel jár az, ha egy férfinak kopaszodás helyett olyan hajkoronája van, amibe beletúrva elvesznek az ujjaid. A sűrű, vastag szálú haj csak később kezd ritkulni, ezáltal fiatalosabb összképet nyújt.
Borosta
Bár bosszantó lehet, ha már a borotválkozás másnapján úgy szúr a partnered arca, mintha egy sündisznó dörgölőzne hozzád, ez később kifejezetten jól jön majd: a dús arcszőrzet ugyanis keretezi az arcot, elfedi a bőrhibákat és karakteresebbé teszi a kontúrokat is.
