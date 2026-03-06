Üdv a fedélzeten, silver fox: 5 jel, hogy a pasid szexin fog megöregedni

Egyáltalán nem mindegy, hogy egy leharcolt Johnny Depp vagy egy igazi silver fox, mint Patrick Dempsey ül majd melletted a kanapén pár évtized múlva, de nyugi, eláruljuk, honnan tudhatod meg már most, hogy mire számíts!

Hollywood tele van szexi silver foxokkal – de vajon a te hálószobádban is ott lesz egy pár évtized múlva?

Forrás: WireImage

5 jel, hogy a pasid igazi silver foxként öregszik majd meg Pár apró jelből előre megjósolhatod, hogy a szerelmed milyen lesz majd idősebben.

Mutatjuk, miből szűrheted le, hogy mire számíts!

Mikor fiatalon találkozol valakivel, még elképzelhetetlennek tűnik, hogy egy nap majd a legizgalmasabb közös programotok a vasárnapi ebéd lebonyolítása lesz a gyerekekkel és az unokákkal, de ahogy telnek az évek, egyre inkább hajlamosak vagyunk elmélázni azon, hogy vajon kivel fogjuk tengetni hátralévő napjainkat azon a bizonyos tornácon. Bár senki sem egy morgós, pocakos, enyhén kopaszodó urat képzel el, sokkal inkább egy Hugh Jackmant vagy egy Brad Pittet, akik egy jó borhoz hasonlóan csak érnek az idő múlásával.

Hiszen a férfiak abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy egy ponton az idő nekik kezd el dolgozni: kiül az arcukra az érettség, karakteresebbek lesznek a vonásaik és az apró ráncok és az ősz hajszálak is inkább dobnak rajtuk, mintsem elvesznek a sármjukból.

Bár a genetika nagy úr, vannak bizonyos árulkodó külső jelek, amelyek már egészen korán azt sugallják, hogy a te párod nagy valószínűséggel nem fog Johnny Depphez hasonlóan elnagyapósodni. Persze nem arról van szó, hogy bárkit nagyítóval vizsgáljunk, hiszen a legfontosabb az, hogy megbízható, szerető és gondoskodó partnered legyen, de ha mindemellett még szexin is öregszik majd, az azért elég értékes hab az ominózus torta tetején. Lássuk, mik a szempontok!

Barna bőr

Ha a társad már most úgy néz ki, mint egy görög félisten, akkor ez jó eséllyel később sem változik majd: a könnyen barnuló, kreol bőr ugyanis tele van melaninnel, ami természetes védelmet nyújt az öregedéssel szemben.

Olajos bőr

Sok nőt teljesen indokolatlan elégedettséggel tölt el az, ha a pasija pattanásait nyomkodhatja és úgy tűnik, ezen felül még egy előnnyel jár az olajos, mitesszeres arc: az ilyen bőr jóval hidratáltabb, mint a száraz, így kevésbé hajlamos a ráncosodásra és a férfi öregedés jelei is kevésbé lesznek látványosak rajta.