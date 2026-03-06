Manipulál, hazudik és mindenki bedől neki: tragikus vége lehet Shia LaBeouf történetének, ha nem hagy fel az ivással

A 39 éves színész ellen több rendbeli testi sértés miatt emeltek vádat, miután a Mardi Gras ünnepség idején két férfival keveredett verekedésbe a város egyik bárja előtt. Bár letartóztatták, óvadék ellenében kiengedték és elvovonókúrára kötelezték. Ismerősei szerint Shia LaBeoufnek nincs betegségtudata, mindenkit manipulál, agresszív és egy időzített bomba.

Shia LaBeouföt mestermanipulátornak nevezik, aki meggyőzően játssza a jó útra térő rosszfiú szerepét.

Forrás: Getty Images Europe

Shia LaBeouf ellen két rendbeli egyszerű testi sértés miatt emeltek vádat.

A színészt New Orleansban letartóztatták egy bár előtt történt incidens után.

A börtönt elkerülte, de elvonóra és drogtesztekre kötelezték, valamint 100 000 dolláros óvadékot fizetett.

Korábbi partnerei közül többen bántalmazó viselkedéssel vádolták.

Shia LaBeouf kamubüntetést kapott

Shia LaBeouf legutóbb azzal került a címlapokra, hogy New Orleansben, a Mardi Gras idején verekedésbe keveredett két férfival. A hatóságok két rendbeli testi sértéssel vádolták meg. A színész elkerülte a börtönbüntetést, miután beleegyezett, hogy elvonókúrán vesz részt, rendszeres drogtesztnek veti alá magát, és 100 000 dolláros óvadékot fizet. Egy jogász azonban a Page Sixnek úgy nyilatkozott, hogy az intézkedés valójában kamu, az úgynevezett „hírességek büntetése”, és hozzátette, szó sincs rendes elvonóról vagy rehabról, a színésznek lényegében egy online szolgáltatásba kell bejelentkeznie.

Azt állítja, nem az ittasság miatt verekedett

A történtek után Shia LaBeouf egy interjúban részben elismerte felelősségét. „Nem szép dolog bántani embereket, és én ezt tettem. Mindent megteszek, hogy többé ne történjen ilyen. Ez az én hibám volt ezer százalékig” – mondta, de ugyanakkor hozzátette, hogy szerinte a konfliktusnak köze nem volt az ittasságához és nincs gond az alkoholhasználatával.

Shia LaBeouf Mia Goth-ot is bántalmazhatta.

Forrás: Getty Images

Több nő vádolja erőszakkal, agresszióval és love bombinggel

A színészt korábban több nő is azzal vádolta, hogy viselkedése mérgező. A brit énekesnő, FKA Twigs, volt felesége, Mia Goth és Karolyn Pho stylist egybehangzóan állították, a színész bántalmazta őket. Egy LaBeoufhöz közeli forrás szerint a színész „nagyon ügyesen játssza el a gyógyulófélben lévő jófiú szerepét, aki igyekszika helyes útra térni. Nagyon jól meg tudja győzni az embereket és a partnereit, és mind bedőlnek neki. Meggyőzően mondja, hogy 'felépülésben vagyok, jóváteszem a hibáimat, hibás vagyok – szörnyű gyermekkorom és szörnyű múltam volt'” – nyilatkozta a bennfentes. A Page Six értesülései szerint Mia Goth kis híján csatlakozott FKA Twigs 2020-ban indított peréhez, amelyben a színészt szexuális zaklatással, testi sértéssel és érzelmi károkozással vádolta. Egy másik jólértesült szerint a színész a kapcsolataiban gyakran alkalmazza az úgynevezett love bombingot. „Elszigeteli az aktuális párját a barátaitól, és veszekedéseket generál, féltékenykedik, majd azt hajtogatja, mennyire szerelmes és bocsánatért esedezik. Mindig ez a forgatókönyv” – állítja a forrás, aki azt is hozzátette, Shiának nincs betegségtudata, annak ellenére, hogy súlyos függő. „Tragikus vége lehet, ha nem hagy fel az ivással” – vélekedik a színész ismerőse.